  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
РНФ
53

Два вида водяных блох надели «терновые венцы» в процессе эволюции независимо друг от друга

4.5

Биологи выяснили, что два вида рачков, называемых водяными блохами — Daphnia atkinsoni и Daphnia triquetra, — в процессе эволюции независимо друг от друга приобрели на голове структуру из шипов, похожую на терновый венец. Такой венец помогает им защищаться от хищников, а потому повышает шансы рачков на выживание. Геномный анализ показал, что «терновый венец» — очень древнее приобретение, возникшее у дафний уже в мезозойской эре (по грубым оценкам — 145–66 миллионов лет назад). Полученные данные помогают лучше понять, как развивались защитные приспособления у беспозвоночных животных.

РНФ
# водоемы
# водяные блохи
# дафнии
# рачки
Daphnia atkinsoni / © Pereboev et al. / Zoologica Scripta, 2024

Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Zoologica Scripta.

Дафнии (Daphnia), называемые также водяными блохами, — это рачки, которые населяют большинство континентальных водоемов мира. Они служат пищей для мелких рыб, других позвоночных и беспозвоночных животных. Еще в XVIII веке ученые обнаружили, что для защиты от хищников — например, щитней (Notostraca) — у некоторых видов дафний есть особые приспособления. Это могут быть хвостовая игла, твердая хитиновая пластинка на голове, а также окружающие ее шипы. Шипы вокруг головной пластинки у дафний напоминают корону, поэтому биологи называют такие структуры «терновым венцом». При этом «венец» непостоянен — он может формироваться у рачков, когда в водоеме присутствуют хищники, а при отсутствии опасности утрачиваться. До сих пор оставалось неизвестно, возник ли «терновый венец» у дафний единожды в процессе эволюции, или разные виды приобрели его независимо друг от друга.

Биологи из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (Москва) в сотрудничестве с коллегами из других институтов исследовали два вида дафний, способных формировать «терновый венец», — Daphnia atkinsoni и Daphnia triquetra. Ученые выделили ДНК из рачков, отловленных ранее в водоемах на территории юга России, Монголии и Казахстана. Полученные генетические последовательности исследователи расшифровали и сравнили с геномами дафний, не имеющих на голове подобной защитной структуры.

Геномный анализ показал, что Daphnia atkinsoni и Daphnia triquetra представляют собой две генетически независимые линии, каждая из которых имеет близких родственников среди видов без «тернового венца». Так, Daphnia atkinsoni оказалась родственна «не коронованному» виду Daphnia tibetana, а Daphnia triquetra — виду Daphnia studeri.

Голова Daphnia atkinsoni с «терновым венцом», вид сверху. Снимок под конфокальным лазерным микроскопом / © Алексей Котов, пресс-служба РНФ

Кроме того, авторы определили, что группа видов, в которую входят Daphnia atkinsoni и Daphnia triquetra, возникла в позднем мезозое — примерно 145–66 миллионов лет назад. Соответственно, столь же древним оказывается появление «тернового венца» у дафний как средства защиты от хищников, которые существуют так же давно.

«Полученные нами данные позволяют лучше понять историю появления защитных приспособлений у пресноводных животных в процессе эволюции. Именно ветвистоусые ракообразные служат модельными объектами для подобных работ. Структуры, подобные “терновому венцу”, позволяют увеличить шансы на выживание в присутствии естественных врагов, а потому важны с точки зрения поддержания вида.

В дальнейшем мы планируем продолжить исследование рачков Daphnia atkinsoni, поскольку имеются свидетельства того, что под этим названием скрывается целая группа родственных видов. Мы хотим не только прояснить число видов в группе, но и понять, насколько у них различается регуляция появления и исчезновения “тернового венца” в случае присутствия или отсутствия хищника в водоеме», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Алексей Котов, член-корреспондент РАН, профессор РАН, главный научный сотрудник лаборатории экологии водных сообществ и инвазий Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РНФ
134 статей
РНФ осуществляет финансовую и организационную поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований посредством финансирования прошедших конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов.
Показать больше
РНФ
# водоемы
# водяные блохи
# дафнии
# рачки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Как сконструировать беспилотный летательный аппарат
Политехнический музей
Москва
Лекция
14 Ноя
Бесплатно
Мозг и мышление птиц: эксперименты и выводы
Нейрокампус
Москва
Лекция
14 Ноя
350
Океанология XXI века: Современные исследования и глобальные вызовы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Ноя
700
Анатомия и физиология птиц
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Ноя
500
Вещи и дом
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Правители Персии и их наследие
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
15 Ноя
Бесплатно
Солнечная активность в 2024 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Ноя
500
Систематика черепах: история и современность
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Ноя
1000
Сенсации в антропогенезе
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:06
Елизавета Александрова

Солнечная система оказалась внутри «межзвездного тоннеля»

По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.

Астрономия
# космос
# межзвездная среда
# межзвездное вещество
# сверхновые
# Солнечна система
Вчера, 07:24
Полина Меньшова

Социологи выяснили, чем подростков привлекает вейпинг

Вейпинг стал распространенным способом употребления никотина среди подростков наряду с сигаретами. При этом, как выяснили ученые из США, причины, по которым тинейджеры начинают курить, изменились по сравнению с предыдущим десятилетием.

Медицина
# вейпинг
# курение
# никотин
# подростки
Вчера, 13:01
Полина Меньшова

Психологи проверили, правда ли дети учатся легче взрослых

Популярно мнение, что дети быстрее взрослых осваивают новые навыки, будь то изучение языков или отработка танцевальных движений. Тем не менее, как выяснили ученые из Дании, физиология это утверждение не доказывает.

Психология
# движение
# дети и взрослые
# навыки
# обучение
9 ноября
Юлия Трепалина

Названа оптимальная частота посещений сауны для поддержки энергичности и счастья

Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.

Психология
# баня
# психическое здоровье
# сауна
# счастье
# Швеция
8 ноября
Алиса Гаджиева

Зал короля Артура оказался неолитическим загоном для скота

Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.

Археология
# антропология
# история
# король Артур
# мегалит
# неолит
# Средние века
Позавчера, 11:06
Елизавета Александрова

Солнечная система оказалась внутри «межзвездного тоннеля»

По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.

Астрономия
# космос
# межзвездная среда
# межзвездное вещество
# сверхновые
# Солнечна система
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 60

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно