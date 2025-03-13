Мезозойских млекопитающих покрывал темный, равномерно окрашенный мех

В последнее время ученые много узнали о расцветке динозавров. Этому способствовала технология анализа меланосом — органелл, содержащих пигмент. А вот о том, какого цвета шерстью были покрыты первые млекопитающие, известно очень мало. В новой работе исследователи смоделировали расцветку шести представителей маммалиформ мезозойской эры из Китая, включая впервые описанное существо, похожее на белку-летягу.

Окрас шерсти выполняет несколько важных физиологических функций у животных. Он участвует в терморегуляции, способствует маскировке и камуфляжу, выбору партнера, общению.

У современных млекопитающих довольно скромная цветовая палитра, в отличие, к примеру, от тропических птиц. Расцветка, главным образом, определяется мелатонином и переливчатостью небольшого диапазона. Тем не менее млекопитающие выработали довольно разнообразный окрас за счет разнообразия узоров: пятнистости, полосатости.

О возникновении и эволюции окраса млекопитающих почти ничего не известно. Даже у динозавров юрского периода реконструировали расцветку кожи по ископаемым меланосомам. Восполнить пробел взялись ученые из Китая вместе с коллегами из Нидерландов, Великобритании и США. Они проанализировали данные о 116 современных млекопитающих и реконструировали цвет меха у шести древних маммалиформ. Статья об этом вышла в журнале Science.

Меланосомы в ископаемом образце SDUST-V0007 / © Ruoshunag Li

Меланосомы содержат два вида светопоглощающего пигмента. Еумеланины отвечают за черный и коричневый цвета, а феомеланины дают желтый и красный. Цвет меха определяется поглощением света смесью этих пигментов и зависит от морфологии меланосом. Сравнение меланосом у современных и ископаемых млекопитающих позволяет реконструировать окрас шерсти и даже узор, если доступен анализ по разным видам.

Ученые собрали данные о форме и цвете 2615 меланосом из меха ныне живущих млекопитающих. Затем они разработали модель для точного предсказания окраса по морфологии меланосом. В отличие от предшественников авторы статьи не стали полагаться на субъективные оценки категорий цветов, а использовали результаты спектрофотометрии.

Единственный образец мелового представителя маммалиформы Arboroharamiya fuscus / © Chang-fu Zhou

Модель применили к реконструкции окраса шести образцов с северо-востока Китая, принадлежавшим экосистемам Яньляо и Джехол. Их возраст — юрский и меловой периоды соответственно. Сюда вошли остатки эухарамииды — недавно открытого, но еще не описанного, вида предков млекопитающих позднего триасового периода.

Выяснилось, что ранние млекопитающие были покрыты преимущественно темным равномерно окрашенным мехом без какого-либо рисунка. Получается, что несмотря на большое разнообразие ранних млекопитающих их система окраса в целом сохранялась.

Реконструкция окраса шерсти пяти юрских маммалиформ (сверху вниз): A. fuscus, V. diplomylos, M. mammaliaformis и два образца докодонт. Художник предположил, что у A. fuscus светящийся зеленым тапетум (сосудистая оболочка глаза), что указывает на ночной образ жизни / © Chuang Zhao, Ruoshuang Li

Как утверждают авторы, темный равномерный окрас ископаемых маммалиформ напоминает тот, что развит у современных видов, таких как кроты, мыши, крысы, ночные летучие мыши.

Эти результаты подтвердили гипотезу, что ранние млекопитающие вели в основном ночной образ жизни и использовали окрас в качестве камуфляжа. Ученые также предположили, что повышенное содержание мелатонина в ископаемых образцах могло улучшить терморегуляцию и защитные свойства меха.

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