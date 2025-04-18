  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
Юлия Трепалина
319

Мужчина месяц проходил с гвоздями в животе после ранения из пневмомолотка

4.9

Проникающие травмы живота обычно сопровождают острые симптомы, в большинстве случаев пострадавшим требуется экстренная медицинская помощь из-за возможного повреждения внутренних органов. Однако пациент, о котором недавно рассказали американские врачи, попал в больницу только через четыре недели после ранения так называемым нейлганом, или пневмомолотком, — пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Впоследствии из его брюшной полости извлекли три гвоздя, которые прошли через несколько жизненно важных органов.

Медицина
# пневмомолоток
# ранение
# редкий случай
# травма
# хирургия
гвозди в животе
Рентген-снимок брюшной полости пострадавшего с гвоздями внутри / © Ahmed A E, Lopez Hanson R J, et al., Cureus

Историей о необычном клиническом случае поделились хирурги одной из клиник медвуза при Государственном университете Восточного Теннесси (США). Статью опубликовал научный журнал Cureus.

Обратившийся к врачам 53-летний американец жаловался на дискомфорт в животе. Со слов пациента, примерно за месяц до этого он с помощью гвоздезабивного пистолета скреплял деревянные детали, упирая их в живот. Инструмент был недавно куплен, и мужчина еще не до конца откалибровал его работу.

Позже пострадавший обнаружил у себя на брюшной стенке три небольшие раны. При этом пациент утверждал, что самих выстрелов в живот из нейлгана не заметил и не помнит. После случившегося мужчина не чувствовал болей в животе, не испытывал озноба, повышения температуры или других тревожных симптомов.

Однако через несколько недель в животе появился непонятный дискомфорт, по поводу чего американец обратился в отделение неотложной помощи. Врачи тогда посчитали, что болезненные ощущения могут быть следствием обострения язвенного колита, имевшегося у мужчины, и не стали его госпитализировать.

Поскольку боль сохранялась, пациент повторно обратился к медикам. Тогда ему назначили рентген брюшной полости, который выявил в животе три инородных тела. Последующее КТ-обследование показало, что три неповрежденных гвоздя находились в районе печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника.

Несмотря на рентгенологические данные, у мужчины не было перитонита, а все жизненные показатели оставались стабильными, без лихорадки или существенных отклонений в результатах лабораторных тестов.

Во время последующей полостной операции хирурги обнаружили, что один из гвоздей прошел через левую долю печени и середину поджелудочной железы, а второй — через правую долю печени и остановился недалеко от двенадцатиперстной кишки. Третий, пройдя через брыжейку тонкой кишки в левой части живота, застрял между петлями тонкого кишечника. Тем не менее гвозди извлекли без утечки желчи, панкреатической жидкости, повреждений кишечника или других негативных последствий.

гвозди
Извлеченные после операции гвозди / © Ahmed A E, Lopez Hanson R J, et al., Cureus

Восстановление после операции прошло без осложнений, боли в животе исчезли. Пациента выписали с рекомендацией явиться на повторный осмотр в клинику через полгода.

Проникающие травмы от пневмомолотков не редкость во врачебной практике. В одних только Соединенных Штатах регистрируют до 25 тысяч таких инцидентов ежегодно. Чаще всего люди повреждают конечности, но в медицинской литературе задокументированы случаи травмирования практических всех частей тела.

Описанный эпизод примечателен тем, что с момента ранения прошло четыре недели, и, несмотря на крупный размер гвоздей, обошлось без разрыва органов или других осложнений. Это крайне нетипично для проникающих травм живота, которые обычно требуют срочного вмешательства, подчеркнули медики. Также хирурги напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности при использовании гвоздезабивных пистолетов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# пневмомолоток
# ранение
# редкий случай
# травма
# хирургия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Апр
800
Искусство средней поры верхнего палеолита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Апр
700
Антиматерия. Практическое руководство 
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
19 Апр
2300
Экскурсия в Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Загадки Сфинкса. Древний Египет с точки зрения живых и мертвых
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Теория эволюции и практика медицины
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Апр
1500
Серотонин: мифы, правда и вопросы
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Архитектура обсерваторий: от древности до наших дней
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Межзвездные странники
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Мозг на орбите
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:59
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
Вчера, 12:03
Березин Александр

«Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.

Астрономия
# K2-18 b
# K2-18b
# астрономия
# внеземная жизнь
# космос
Позавчера, 07:48
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
Позавчера, 07:48
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
Вчера, 14:59
Илья

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Бонобо в два раза чаще отказывались участвовать в эксперименте, если получали менее ценную награду, чем сородич. Такая реакция не была связана с разочарованием в человеке — приматы показали врожденное неприятие несправедливости.

Биология
# бонобо
# несправедливость
# шимпанзе
Вчера, 12:03
Березин Александр

«Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

Субнептун K2-18b в 124 световых годах от Земли показал наличие диметилсульфида и диметилдисульфида в атмосфере. На нашей планете их вырабатывают только водоросли, то есть это признаки жизни. Но ситуация на K2-18b такова, что вообще непонятно, как там могли бы выжить организмы такой сложности.

Астрономия
# K2-18 b
# K2-18b
# астрономия
# внеземная жизнь
# космос
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Первый в мире аналог «Оземпика» в таблетках успешно прошел испытания

    56 минут назад

  2. Химики заставили свинец от пуль светиться на месте преступления

    2 часа назад

  3. Мужчина месяц проходил с гвоздями в животе после ранения из пневмомолотка

    3 часа назад

  4. Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

    4 часа назад
Выбор редакции

ВЭПП-6: каким будет новый коллайдер, который даст шанс на понимание природы темной материи

Вчера, 20:41

Последние комментарии

спаситель мира
13 минут назад
Владимир, а есть натуральные города?

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

спаситель мира
15 минут назад
Samurai, фауны пустыни? инновация заключается в реализации такого рода проектов. Сколько людей хотят в условный Париж только ради Эйфелевой башни.

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Акела Промахнулся
24 минуты назад
подключить квантовый комп рассчитать правильную топологию механизма и собрать его 😇

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Анатолий Крылов
25 минут назад
Srakastan, так ты конечно можешь совершенно смело бросаться словами и отказываться, поскольку знаешь прекрасно, что никто тебе ничего не предложит

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

karapuZZZnick
50 минут назад
Victor, капитализм это единственная самая современная жизнеспособная система.

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

karapuZZZnick
1 час назад
Лев, чё такое "идеологической путиницы"?

В расколотом стволе дуба нашли вождя бронзового века с каменным топором

karapuZZZnick
1 час назад
Evgen, исчо и xoxлы не выкопали Чёрное море!

В расколотом стволе дуба нашли вождя бронзового века с каменным топором

Johnny Flash
1 час назад
Max, а может все таки твое мышление это фейк?)

На картах Google обнаружили спутник Starlink

Azrat Safarov
2 часа назад
Александр, насколько я понял, водород сам по себе не является парниковым газом вообще, а его GWP проявляется опосредованно через влияние на

Астрономы «закрыли» жизнь на планете K2-18 b

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Степан, в целом не понял что вы от меня хотите, видимо как и исследователи в статье, сами не понимают что они хотят исследовать и какова будет польза

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Sam Dowson
2 часа назад
Баллистические ракеты планируется уничтожать на начальном этапе, до разведения боеголовок. За Орешник США не беспокоятся, он для Европы. Булаву

Спутники SpaceX обеспечат наведение для ракет и лазеров «Золотого купола»

Дмитрий Чебышев
3 часа назад
Заметно что китайский.

Опубликован самый четкий снимок китайского истребителя шестого поколения J-50 

Silent Alien
3 часа назад
Археологи дурью занимаются. Даже высококачественная сталь не устоит против морской воды за две тысячи лет, а этот механизм разумеется разъело, и

Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

Samurai Shrek
3 часа назад
Mike, это инновации по вашему? 🤣 Это бессмысленные понты нарушающие жизнь местной фауны. Город линия. Ну инновация просто жесть.

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Софья Гордова
4 часа назад
Спасибо за такую подробную статью, почерпнула много полезных фактов и сведений. Давно искала такой ресурс, в котором можно было бы найти статьи на

В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ даков

Ahriyamainyus Duwaista
4 часа назад
X, это и есть проект "город-линия", ты куда вообще смотришь?

Саудовская Аравия обнародовала подробный план строительства города-небоскреба «Зеркальная линия»

Стас Вихров
5 часов назад
Акела, пока науке не известно ни одного разумного вида. не считать же людей разумными. хотя они и проявляют отдельные признаки разумности.

Бонобо отказались от участия в эксперименте, столкнувшись с несправедливой наградой

Александр Французов
5 часов назад
Получается, эта планета в начале зарождения чего то жизнеспособного)

«Джеймс Уэбб» снова нашел признаки жизни на планете, где ее не должно быть

Александр Березин
5 часов назад
Александр, люди палеолита жили в пещерах, где останки сохраняются много лучше, чем на кладбищах палеолита

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Александр Березин
6 часов назад
, Это не так. Китайская цивилизация выросла на рисе, но рис с гектара дает меньше белка, чем батат или таро.

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно