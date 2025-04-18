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Мужчина месяц проходил с гвоздями в животе после ранения из пневмомолотка
Проникающие травмы живота обычно сопровождают острые симптомы, в большинстве случаев пострадавшим требуется экстренная медицинская помощь из-за возможного повреждения внутренних органов. Однако пациент, о котором недавно рассказали американские врачи, попал в больницу только через четыре недели после ранения так называемым нейлганом, или пневмомолотком, — пневматическим гвоздезабивным пистолетом. Впоследствии из его брюшной полости извлекли три гвоздя, которые прошли через несколько жизненно важных органов.
Историей о необычном клиническом случае поделились хирурги одной из клиник медвуза при Государственном университете Восточного Теннесси (США). Статью опубликовал научный журнал Cureus.
Обратившийся к врачам 53-летний американец жаловался на дискомфорт в животе. Со слов пациента, примерно за месяц до этого он с помощью гвоздезабивного пистолета скреплял деревянные детали, упирая их в живот. Инструмент был недавно куплен, и мужчина еще не до конца откалибровал его работу.
Позже пострадавший обнаружил у себя на брюшной стенке три небольшие раны. При этом пациент утверждал, что самих выстрелов в живот из нейлгана не заметил и не помнит. После случившегося мужчина не чувствовал болей в животе, не испытывал озноба, повышения температуры или других тревожных симптомов.
Однако через несколько недель в животе появился непонятный дискомфорт, по поводу чего американец обратился в отделение неотложной помощи. Врачи тогда посчитали, что болезненные ощущения могут быть следствием обострения язвенного колита, имевшегося у мужчины, и не стали его госпитализировать.
Поскольку боль сохранялась, пациент повторно обратился к медикам. Тогда ему назначили рентген брюшной полости, который выявил в животе три инородных тела. Последующее КТ-обследование показало, что три неповрежденных гвоздя находились в районе печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника.
Несмотря на рентгенологические данные, у мужчины не было перитонита, а все жизненные показатели оставались стабильными, без лихорадки или существенных отклонений в результатах лабораторных тестов.
Во время последующей полостной операции хирурги обнаружили, что один из гвоздей прошел через левую долю печени и середину поджелудочной железы, а второй — через правую долю печени и остановился недалеко от двенадцатиперстной кишки. Третий, пройдя через брыжейку тонкой кишки в левой части живота, застрял между петлями тонкого кишечника. Тем не менее гвозди извлекли без утечки желчи, панкреатической жидкости, повреждений кишечника или других негативных последствий.
Восстановление после операции прошло без осложнений, боли в животе исчезли. Пациента выписали с рекомендацией явиться на повторный осмотр в клинику через полгода.
Проникающие травмы от пневмомолотков не редкость во врачебной практике. В одних только Соединенных Штатах регистрируют до 25 тысяч таких инцидентов ежегодно. Чаще всего люди повреждают конечности, но в медицинской литературе задокументированы случаи травмирования практических всех частей тела.
Описанный эпизод примечателен тем, что с момента ранения прошло четыре недели, и, несмотря на крупный размер гвоздей, обошлось без разрыва органов или других осложнений. Это крайне нетипично для проникающих травм живота, которые обычно требуют срочного вмешательства, подчеркнули медики. Также хирурги напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности при использовании гвоздезабивных пистолетов.
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