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Ученые подошли к разгадке причин головной боли от красного вина
У некоторых людей после одного-двух бокалов красного вина начинает болеть голова, хотя от другого алкоголя такого эффекта не бывает. Предполагалось, что виноват высокий уровень фенольных соединений в красном вине, но как именно срабатывает этот механизм, оставалось неясно. Теперь ученые приблизились к ответу, почему красное вино может вызывать головную боль.
Красное вино богато полифенолами, особенно флавоноидами — природными веществами, которые придают разнообразную окраску растениям и плодам, а при попадании в организм участвуют во многих обменных процессах, оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие. По содержанию кверцетина — одного из самых распространенных флавоноидов — и его гликозидов красное вино превосходит белое и другие алкогольные напитки.
Кверцетин присутствует во многих фруктах и овощах, в том числе в винограде, считается мощным антиоксидантом. Однако, как выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе (США), кверцетин способен нарушить процесс метаболизма алкоголя. По мнению ученых, чью работу опубликовал журнал Scientific Reports, здесь и кроется причина головной боли от красного вина.
«Когда он [кверцетин] попадает в кровоток, организм преобразует его в другую форму — глюкуронид кверцетина. В этом виде он блокирует метаболизм алкоголя», — пояснил винный химик и один из авторов исследования Эндрю Уотерхаус (Andrew Waterhouse).
Чтобы проверить догадку, специалисты в лабораторных условиях смоделировали биологический процесс вне организма. Оказалось, что кверцетин-3-глюкуронид, типичный метаболит кверцетина, ингибирует, то есть замедляет действие альдегиддегидрогеназы. Этот фермент печени играет важную роль в выведении алкоголя из организма, окисляя токсин ацетальдегид (продукт неполного распада этанола) до ацетата. Из-за сбоя уровень ацетальдегида повышается, что может провоцировать головную боль.
«Мы предполагаем, что когда восприимчивые люди пьют вино даже с незначительным количеством кверцетина, у них начинает болеть голова, особенно если к этому есть предрасположенность — мигрень или другое первичное заболевание, связанное с головной болью», — отметил другой соавтор — Моррис Левин (Morris Levin), профессор неврологии и директор Центра головной боли при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.
В работе сказано, что схожим образом работает препарат дисульфирам, применяемый в лечении алкоголизма. Замедляя действие альдегиддегидрогеназы, он приводит к накоплению ацетальдегида при употреблении спиртного. В высоких концентрациях токсин может вызывать тошноту, потливость и головную боль. Такой дискомфорт призван отвратить человека от горячительных напитков.
Чтобы подтвердить объяснение, ученые на следующем этапе намерены провести испытания на людях. В новом исследовании планируют проверить гипотезу с помощью красных вин с разным содержанием кверцетина. Уровень последнего может сильно варьироваться в зависимости от того, где росли гроздья винограда, из которых изготовили вино, — на солнце или в тени.
Также предстоит выяснить другие моменты. Например, почему реакция на красное вино в виде головной боли у некоторых проявляется сильнее? Возможно, у таких восприимчивых людей кверцетин активнее подавляет ферменты, либо же они просто больше реагируют на накопление в организме токсичного ацетальдегида.
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