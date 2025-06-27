Исследование показало: из вторсырья можно построить целый дом

Специалисты НовГУ систематизировали имеющиеся справочные данные о возможностях применения вторсырья для производства строительных материалов. И пришли к выводу: из материалов, изготовленных на основе бытовых и промышленных отходов, можно полностью построить индивидуальный жилой дом.

— Из сортированного, переработанного мусора можно изготавливать бетонные смеси, гипсостружечные и древесностружечные плиты, шлакоблоки, арболит (древесный кирпич). И делать это самостоятельно, — прокомментировала наставник проекта, доцент кафедры строительного производства Политехнического института Новгородского университета Ольга Наумова. — Конечно, при этом следует учитывать экологичность и токсичность вторсырья. Однако уже сейчас из имеющегося на нашей планете мусора можно сделать все материалы, представленные на рынке DIY.

Строительство с применением материалов на основе вторсырья характеризуется чрезвычайной материалоемкостью и экономичностью. Индивидуальные застройщики смогут использовать более дешевые строительные материалы и не покупать новые.

— Наша работа направлена на привлечение внимания застройщиков к этому факту, — добавила Ольга Наумова. — Чтобы люди изменили свое отношение к твердым бытовым отходам и строительному мусору и смогли использовать их повторно, с пользой.

В аналитической работе студентов были рассмотрены виды вторсырья, которые можно использовать для производства конструкционных, отделочных материалов и материалов для благоустройства. Представлены справочная информация, фотографии, классы экологической безопасности. Кроме того, команда провела лабораторный опыт, в ходе которого осуществили испытания бетонных кубиков из обыкновенного бетона и бетона, изготовленного на основе крупного заполнителя из битого кирпича.

Взвешивание строительных отходов / © Ольга Наумова, пресс-служба НовГУ

Выяснилось, что прочность бетона на основе битого кирпича ниже прочности обыкновенного бетона всего на 14%, а, значит, его вполне можно использовать и в качестве конструкционного материала в малоэтажном строительстве. Для сравнения: цена за один кубометр обыкновенного гравийного щебня сегодня стоит примерно 1500-1800 рублей – такой же объем битого кирпича можно приобрести бесплатно. Битый кирпич может прекрасно заменить крупный заполнитель при приготовлении бетонной смеси.

В будущем специалисты планируют использовать полученные данные для разработки проекта строительства дома из материалов на основе вторичного сырья. И представить его в свободном доступе в интернете.

Материал подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках «Десятилетия науки и технологи».

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НовГУ 23 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.