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Исследование показало: из вторсырья можно построить целый дом
Специалисты НовГУ систематизировали имеющиеся справочные данные о возможностях применения вторсырья для производства строительных материалов. И пришли к выводу: из материалов, изготовленных на основе бытовых и промышленных отходов, можно полностью построить индивидуальный жилой дом.
— Из сортированного, переработанного мусора можно изготавливать бетонные смеси, гипсостружечные и древесностружечные плиты, шлакоблоки, арболит (древесный кирпич). И делать это самостоятельно, — прокомментировала наставник проекта, доцент кафедры строительного производства Политехнического института Новгородского университета Ольга Наумова. — Конечно, при этом следует учитывать экологичность и токсичность вторсырья. Однако уже сейчас из имеющегося на нашей планете мусора можно сделать все материалы, представленные на рынке DIY.
Строительство с применением материалов на основе вторсырья характеризуется чрезвычайной материалоемкостью и экономичностью. Индивидуальные застройщики смогут использовать более дешевые строительные материалы и не покупать новые.
— Наша работа направлена на привлечение внимания застройщиков к этому факту, — добавила Ольга Наумова. — Чтобы люди изменили свое отношение к твердым бытовым отходам и строительному мусору и смогли использовать их повторно, с пользой.
В аналитической работе студентов были рассмотрены виды вторсырья, которые можно использовать для производства конструкционных, отделочных материалов и материалов для благоустройства. Представлены справочная информация, фотографии, классы экологической безопасности. Кроме того, команда провела лабораторный опыт, в ходе которого осуществили испытания бетонных кубиков из обыкновенного бетона и бетона, изготовленного на основе крупного заполнителя из битого кирпича.
Выяснилось, что прочность бетона на основе битого кирпича ниже прочности обыкновенного бетона всего на 14%, а, значит, его вполне можно использовать и в качестве конструкционного материала в малоэтажном строительстве. Для сравнения: цена за один кубометр обыкновенного гравийного щебня сегодня стоит примерно 1500-1800 рублей – такой же объем битого кирпича можно приобрести бесплатно. Битый кирпич может прекрасно заменить крупный заполнитель при приготовлении бетонной смеси.
В будущем специалисты планируют использовать полученные данные для разработки проекта строительства дома из материалов на основе вторичного сырья. И представить его в свободном доступе в интернете.
Материал подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках «Десятилетия науки и технологи».
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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