Зимняя «сауна» защитила исчезающих лягушек от смертельного грибка

Хитридиевые грибки вызывают у лягушек инфекционное заболевание хитридиомикоз, которое зачастую приводит к смерти. Из-за него с лица земли уже исчезло почти 90 видов амфибий. На примере бесхвостых земноводных, которые находятся под угрозой исчезновения, австралийские ученые показали, как можно защитить этих животных от смертельной опасности.

Золотистая литория, или золотистая квакша (Ranoidea aurea) — вид бесхвостых земноводных, который когда-то был широко распространен в прибрежных районах юго-востока Австралии. Правда, сегодня ареал этих лягушек сократился на 90 процентов. Основная причина — хитридиомикоз, смертельное инфекционное заболевание, вызываемое хитридиевыми грибками видов Batrachochytrium dendrobatidis и Batrachochytrium salamandrivorans.

Хитридиомикоз поражает кожу взрослых амфибий, через которую они дышат и получают воду. Дыхание и поступление воды в организм блокируются, в результате животное погибает. Этому заболеванию подвержены земноводные всех трех отрядов: бесхвостые, хвостатые и безногие. Хитридиомикоз стал причиной исчезновения около 90 видов амфибий.

Известно, что повышенные температуры губительно влияют на патогенные грибки, то есть снижают риск развития грибковых инфекций. Многие виды лягушек, в том числе Ranoidea aurea, особенно подвержены хитридиомикозу зимой (в это время года средняя температура составляет от 12 до 26 градусов Цельсия), когда им трудно повысить температуру своего тела за счет нагрева от солнечных лучей либо нагретых солнцем камней. Иными словами, лягушкам практически невозможно найти теплые убежища.

Команда австралийских герпетологов под руководством Энтони Уоддла (Anthony Waddle) из сиднейского Университета Маккуори попыталась выяснить, как высокие температуры будут влиять на зараженных особей. Для этого ученые намеренно зимой заразили хитридиомикозом две группы Ranoidea aurea в неволе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Первую группу зараженных особей Уоддл и его коллеги поместили в заранее сконструированную «сауну» из кирпичей и с отверстием для солнечного света. Температура в такой «теплице» достигала 40 градусов. Для второй группы больных животных герпетологи соорудили полностью закрытую от солнечного света кирпичную «сауну». Температура в ней поднималась до 35 градусов.

Когда ученые исследовали лягушек, оказалось, что у амфибий, которым предоставили более теплое убежище, количество спор хитридиевых грибков на коже было в 100 раз меньше, чем у другой группы. Эти грибки не могут расти при температуре выше 28 градусов, но более теплые условия, похоже, активировали ответ иммунной системы для защиты организма.

«Зимние сауны — это как прививка для лягушек. Мы показали, что особи золотистой квакши могут приобрести устойчивость к инфекции после „лечения“ теплом», — пояснил Уоддл.

Пока что ученые испытали свои «сауны» только на одном виде лягушек. Однако исследователи считают, что их методика будет работать и на других видах, которым угрожает хитридиомикоз, — конечно, при условии, что амфибии будут искать убежище в холодное время года.

По мнению авторов научной работы, такое убежище для лягушек достаточно легко устанавливать, к тому же по меркам Австралии стоит оно недорого — примерно 60-70 австралийских долларов. Для «сауны» понадобятся небольшая теплица для выращивания овощей и несколько кирпичей.

Уоддл отметил, что если австралийцы, даже незначительная их часть, начнут устанавливать подобные конструкции у себя на заднем дворе, выживаемость инфицированных лягушек может увеличиться в 22 раза зимой. Людям это заболевание не передается.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.