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Ольга И.
5

Биологи узнали, зачем попугаи убивают и усыновляют птенцов друг друга

5.1

Американские ученые почти 30 лет наблюдали за семьями попугаев в Южной Америке и узнали, зачем попугаи убивают или, наоборот, усыновляют птенцов овдовевших самок.

Биология
# детоубийство
# попугаи
# птенцы
# птицы
# усыновление
Самец и самка воробьиных попугайчиков
Самец и самка воробьиных попугайчиков / © Karl Berg, phys.org

Убийство детенышей сородичей, как и их усыновление, — весьма загадочное явление в животном мире. Как самцы, так и самки многих видов расправляются с выводком соперников, вероятно, для получения сексуального или социального преимущества. Нередко наблюдается и противоположное поведение — уход за детенышами погибших сотоварищей.

Ученые из Калифорнийского и Техасского университетов (США) решили больше узнать о таком поведении животных на примере воробьиных попугайчиков (Forpus passerinus). У этих небольших птиц зеленое оперение, а живут они в лесах и кустарниковых зонах Гайаны, Суринама, Колумбии, Венесуэлы, Боливии, Парагвая и Бразилии. Тяготеют к рекам и морскому побережью. Результаты своих наблюдений, которые продолжались 27 лет, ученые представили в журнале PNAS.

С 1988 года исследователи следили за попугайчиками, проживающими на скотоводческом ранчо в Венесуэле. В гнездах они то и дело находили мертвых птенцов и поначалу не могли понять, что стало причиной гибели. Но позже заметили, что некоторые попугаи залетали в чужие гнезда, а когда вылетали, на их клювах можно было увидеть следы крови. С этого времени и вплоть до 2015 года биологи наблюдали за 2742 гнездами (которые сами устроили для попугаев из ПВХ-труб) и за тем, что там происходило.

Птицы убивали или ранили птенцов (а также уничтожали яйца) других особей в 256 гнездах. Причем в большинстве случаев нападения совершала гнездящаяся пара — самец и самка, которые позже присваивали себе место гнездования погибших детенышей. Нападения на выводок происходили чаще, когда популяция попугаев достигала высоких значений, поэтому борьба за места для гнездования оказывалась наиболее ожесточенной.

«Не то, чтобы все птицы были прирожденными убийцами, но желание размножаться у живых существ очень сильно. Когда ресурсов окружающей среды становится недостаточно для того, чтобы это смогли сделать все особи в популяции, они ищут альтернативные стратегии. К сожалению, они связаны с убийством невинных маленьких птенцов», — рассказал один из авторов статьи, адъюнкт-профессор из Техасского университета Карл Берг (Karl S.Berg).

Детоубийство ученые также наблюдали в тех гнездах, где умер один из родителей, а оставшийся в живых нашел себе нового партнера. Интересно другое — новые самцы с одинаковой вероятностью могли как усыновить неродственное им потомство, так и расправиться с ним.

Усыновление, конечно, выглядит более благородным в наших глазах, но понять это с точки зрения идей об естественном отборе непросто. Возможно, смысл такого рода поведения в сохранении генофонда популяции в целом. Кроме того, ученые заметили, что самцы, которые усыновили птенцов овдовевших самок, размножались с их помощью в более раннем возрасте, чем их конкуренты. Таким образом, самцы-«альтруисты» получили двойную выгоду: и «недвижимость», и самку.

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Биология
# детоубийство
# попугаи
# птенцы
# птицы
# усыновление
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