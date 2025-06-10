Ученые нашли несовершенство в женском отборе мужчин по запаху

Женщины средних лет предпочли запах от нестираной футболки того мужчины, чей иммунитет был похож на их собственный. При этом шансы сперматозоидов такого мужчины оплодотворить женщину, напротив, ниже. С биологической точки зрения подобный отбор контрпродуктивен, и не вполне ясно, почему он вообще может происходить.

В XX веке в опытах на мышах и рыбах установили, что запах самца привлекает самку сильнее, если его главный комплекс гистосовместимости (ГКГ) максимально отличается от ее собственного. Этот комплекс — область генома всех позвоночных, появившаяся 450 миллионов лет назад и играющая ключевую роль в развитии иммунитета. Если у половых партнеров ГКГ различается, у их потомства иммунная система должна быть эффективнее, чем если ГКГ одинаков. Соответственно, при скрещивании близких родственников иммунитет будет хуже всего.

В 1990-х аналогичные опыты провели на людях с помощью ношенных мужчинами (которые не пользовались парфюмом, антиперсперантами и мылом с ароматами) футболок: женщины предпочитали те, что носил мужчина с наиболее отличающимся от нее ГКГ. Однако это работало, только если они не принимали гормональные контрацептивы.

Теперь ученые из Финляндии провели сходные эксперименты с 10 женщинами, не применявшими гормональные контрацептивы, а затем еще и лабораторно сравнили, насколько активна сперма мужчин, чьи футболки участницы нюхали, в присутствии жидкости из яичников этих женщин. Научную работу опубликовали в журнале Heredity.

Исследователи получили результаты, противоречащие более ранним исследованиям. В новом эксперименте женщины выбирали образцы футболок тех мужчин, чей ГКГ был больше похож на их. Ученые предположили, что одной из причин этого стал относительно большой средний возраст участниц — 34 года. До того такие эксперименты проводили с участием студенток совсем другого среднего возраста. Между тем, напомнили авторы статьи, в более ранних работах уже предполагалось, что избирательность женщин к запахам падает с возрастом.

При этом сперматозоиды от мужчин со сходным ГКГ показывали меньшую подвижность в фолликулярной жидкости. То есть мужчины, чьи запахи женщины предпочитали, имели меньший шанс на успешное зачатие, чем те, чьи запахи противоположному полу не нравились.

С биологической точки зрения последнее логично: непохожий комплекс гистосовместимости у родителей означает рост эффективности иммунитета их ребенка. В рамках естественного отбора такой вариант лучше.

Меньше ясности с первым выводом. Получается, пока женщина в студенческом возрасте, она выбирает по запаху того мужчину, который даст ее потомству лучший иммунитет. Но в среднем возрасте ее предпочтения меняются на противоположные, что на вид не имеет никакого биологического смысла.

Возможно, дело в том, что с возникновения нашего вида и до последней сотни лет выбор полового партнера женщиной редко затягивался надолго. Соответственно, биологически «выгодное» решение нужно было принимать в возрасте намного меньше 34 лет, как у участниц этого эксперимента.

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Александр Березин 686 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».