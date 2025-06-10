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Вероятность получить слабоумие связали с местом проживания
На планете более 60 миллионов человек с приобретенным слабоумием, однако причины этого заболевания неясны. Судя по новому исследованию, дело вряд ли в наследственности: картина с распределением деменции больше похожа на характерную для инфекционных заболеваний.
Общее число больных с деменцией (приобретенным слабоумием) примерно наполовину складывается из жертв болезни Альцгеймера и остальных видов деменции. По симптомам они схожи: значительное снижение интеллекта с потерей личности и последующей смертью. Причем ряд исследователей полагают, что частота этой болезни в одних и тех же половозрастных когортах в последние десятилетия растет, хотя проверить это непросто (диагностика деменции в прошлом веке была существенно слабее).
Масштаб таких заболеваний очень велик: каждые три секунды на планете диагностируют еще один случай деменции. Естественно, ученые пытаются найти подходы к лечению или хотя бы к профилактике. Однако это не удается: наиболее популярные гипотезы прошлого о причинах болезни не прошли проверку фактами. Лечить или предупреждать заболевание с неизвестной природой практически невозможно. Поэтому исследователи продолжают искать какие-то ключи к проблеме.
Авторы новой научной работы, которую опубликовали в журнале JAMA Network, взяли данные наблюдений за 1,27 миллиона ветеранов войн из США, чтобы выяснить, в каких частях этой страны деменция встречается чаще, а в каких реже. Средний возраст изученной когорты составил 73,9 года. Разница оказалась неожиданно большой, достигая десятков процентов.
Распространенность деменции считают по соотношению человеко-лет этого заболевания на 1000 человеко-лет здоровой жизни в той или иной местности. Минимальным этот уровень оказался в среднеатлантической части США, состоящей из штатов Делавэр, Мэриленд, Пенсильвания, Виргиния, Западная Виргиния, Нью-Джерси и округа Коламбия с входящей туда столицей. Там лишь 11,2 человека-года с деменцией приходится на тысячу обычных человеко-лет.
На юго-востоке Соединенных Штатов показатель был уже 14,0, то есть на 25 процентов выше. Северо-восток показал уровень на 23 процента выше, как и Скалистые горы. Юг — на 18 процентов выше, Средний Запад и южноатлантическая часть страны — на 12 процентов выше. Причем, когда исследователи попробовали отделить сельское население от городского или учесть, что частота сердечно-сосудистых заболеваний в этих регионах разная, результаты не изменились. Иными словами, самые «дементные» регионы оставались такими как в городах, так и за городом, как среди тех, кто чаще имеет инфаркты и инсульты, так и среди тех, у кого они реже.
Заболевания, предопределяемые наследственностью, так себя почти никогда не ведут: их частота в разных регионах внутри одной страны в норме сходная. Из этого следует, что деменция вряд ли может быть связана с факторами, имеющими наследственную природу.
Как Naked Science писал ранее, в последний десяток лет вышло несколько научных работ о том, что частота болезни Альцгеймера (самая частая причина деменции) существенно различается у людей, которые прививаются от гриппа и от Varicella zoster (вирус, вызывающий ветрянку и опоясывающий лишай), и у тех, кто этого не делает.
Причиной многие ученые считают способность ряда вирусов попадать в мозг и оказывать на него систематическое воздействие. Другие исследователи отмечали подозрительную корреляцию между пародонтитом (часто вызывается бактерией Porphyromonas gingivalis) и повышенной вероятностью деменции.
Наличие больших региональных различий — в десятки процентов — по тем или иным заболеваниям характерно для инфекционных заболеваний. Например, в апреле 2025-го в России, по предварительных статданным, произошел рост смертности на 15 процентов относительно апреля прошлого года. После этого Росстат закрыл публикацию данных смертности за апрель, в том числе с разбивкой по регионам.
Несмотря на спекуляции в СМИ о военных причинах этих потерь, большие региональные различия исключают этот вариант: скажем, в Амурской области смертность была выше прошлогоднего апреля на 40 процентов. А в других регионах — даже меньше. Военные потери так распределяться не могут, в отличие от потерь от коронавируса.
Именно такая картина (рост смертности на 15 процентов и более) с резкими региональными различиями (где-то — плюс 30-40 процентов, где-то даже легкий спад) характерна для России после 2020 года и до наших дней, хотя в доковидную эпоху такое было исключительной редкостью.
В свете сходных региональных колебаний внутри Соединенных Штатов по деменции гипотезы об инфекционных причинах как минимум части случаев деменции начинают приобретать все больший вес. С возрастом иммунитет снижается, поэтому логично, что и деменции почти всегда приходят во второй половине жизни либо даже в ее последней трети.
Если все так, борьба с этой болезнью теоретически возможна: надо сосредоточиться на выявлении вирусов и бактерий, потенциально способных привести к ней, и озаботиться эффективным вакцинированием от них.
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