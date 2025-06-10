Вероятность получить слабоумие связали с местом проживания

На планете более 60 миллионов человек с приобретенным слабоумием, однако причины этого заболевания неясны. Судя по новому исследованию, дело вряд ли в наследственности: картина с распределением деменции больше похожа на характерную для инфекционных заболеваний.

Общее число больных с деменцией (приобретенным слабоумием) примерно наполовину складывается из жертв болезни Альцгеймера и остальных видов деменции. По симптомам они схожи: значительное снижение интеллекта с потерей личности и последующей смертью. Причем ряд исследователей полагают, что частота этой болезни в одних и тех же половозрастных когортах в последние десятилетия растет, хотя проверить это непросто (диагностика деменции в прошлом веке была существенно слабее).

Масштаб таких заболеваний очень велик: каждые три секунды на планете диагностируют еще один случай деменции. Естественно, ученые пытаются найти подходы к лечению или хотя бы к профилактике. Однако это не удается: наиболее популярные гипотезы прошлого о причинах болезни не прошли проверку фактами. Лечить или предупреждать заболевание с неизвестной природой практически невозможно. Поэтому исследователи продолжают искать какие-то ключи к проблеме.

Авторы новой научной работы, которую опубликовали в журнале JAMA Network, взяли данные наблюдений за 1,27 миллиона ветеранов войн из США, чтобы выяснить, в каких частях этой страны деменция встречается чаще, а в каких реже. Средний возраст изученной когорты составил 73,9 года. Разница оказалась неожиданно большой, достигая десятков процентов.

Распространенность деменции считают по соотношению человеко-лет этого заболевания на 1000 человеко-лет здоровой жизни в той или иной местности. Минимальным этот уровень оказался в среднеатлантической части США, состоящей из штатов Делавэр, Мэриленд, Пенсильвания, Виргиния, Западная Виргиния, Нью-Джерси и округа Коламбия с входящей туда столицей. Там лишь 11,2 человека-года с деменцией приходится на тысячу обычных человеко-лет.

На юго-востоке Соединенных Штатов показатель был уже 14,0, то есть на 25 процентов выше. Северо-восток показал уровень на 23 процента выше, как и Скалистые горы. Юг — на 18 процентов выше, Средний Запад и южноатлантическая часть страны — на 12 процентов выше. Причем, когда исследователи попробовали отделить сельское население от городского или учесть, что частота сердечно-сосудистых заболеваний в этих регионах разная, результаты не изменились. Иными словами, самые «дементные» регионы оставались такими как в городах, так и за городом, как среди тех, кто чаще имеет инфаркты и инсульты, так и среди тех, у кого они реже.

Заболевания, предопределяемые наследственностью, так себя почти никогда не ведут: их частота в разных регионах внутри одной страны в норме сходная. Из этого следует, что деменция вряд ли может быть связана с факторами, имеющими наследственную природу.

Как Naked Science писал ранее, в последний десяток лет вышло несколько научных работ о том, что частота болезни Альцгеймера (самая частая причина деменции) существенно различается у людей, которые прививаются от гриппа и от Varicella zoster (вирус, вызывающий ветрянку и опоясывающий лишай), и у тех, кто этого не делает.

Причиной многие ученые считают способность ряда вирусов попадать в мозг и оказывать на него систематическое воздействие. Другие исследователи отмечали подозрительную корреляцию между пародонтитом (часто вызывается бактерией Porphyromonas gingivalis) и повышенной вероятностью деменции.

Наличие больших региональных различий — в десятки процентов — по тем или иным заболеваниям характерно для инфекционных заболеваний. Например, в апреле 2025-го в России, по предварительных статданным, произошел рост смертности на 15 процентов относительно апреля прошлого года. После этого Росстат закрыл публикацию данных смертности за апрель, в том числе с разбивкой по регионам.

Несмотря на спекуляции в СМИ о военных причинах этих потерь, большие региональные различия исключают этот вариант: скажем, в Амурской области смертность была выше прошлогоднего апреля на 40 процентов. А в других регионах — даже меньше. Военные потери так распределяться не могут, в отличие от потерь от коронавируса.

То, что болезнь Альцгеймера (распределение на карте по числу потерянных человеко-лет) по-разному проявляет себя в разных частях мира, уже привлекало внимание исследователей. Но критики неизменно отмечали, что национальные критерии деменции на практике различаются слишком сильно, чтобы опираться на них. Новая работа показала, что резкие различия есть и внутри одной системы здравоохранения, то есть это не артефакты в данных / © Wikimedia Commons

Именно такая картина (рост смертности на 15 процентов и более) с резкими региональными различиями (где-то — плюс 30-40 процентов, где-то даже легкий спад) характерна для России после 2020 года и до наших дней, хотя в доковидную эпоху такое было исключительной редкостью.

В свете сходных региональных колебаний внутри Соединенных Штатов по деменции гипотезы об инфекционных причинах как минимум части случаев деменции начинают приобретать все больший вес. С возрастом иммунитет снижается, поэтому логично, что и деменции почти всегда приходят во второй половине жизни либо даже в ее последней трети.

Если все так, борьба с этой болезнью теоретически возможна: надо сосредоточиться на выявлении вирусов и бактерий, потенциально способных привести к ней, и озаботиться эффективным вакцинированием от них.

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Александр Березин 687 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».