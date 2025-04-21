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Женщины выбрали подруг по запаху
Ученые давно выяснили, что запах ношеной футболки влияет на выбор мужчин прекрасным полом. Авторы нового исследования продемонстрировали, что и при выборе подруг запахи играют более существенную роль, чем визуальный ряд.
В 1995 году швейцарский исследователь Клаус Ведекинд провел серию экспериментов. В них мужчины два дня носили футболки, причем они в них еще и спали, все это время не пользуясь дезодорантами, духами и тому подобным. Затем майки раскладывали по коробкам и просили женщин, незнакомых с этими мужчинами, после обнюхивания сказать, какая из них привлекла их больше. Чаще всего они выбирали футболки, ношенные мужчинами с наиболее отличающимися от них генами главного комплекса гистосовместимости (они отвечают за иммунитет).
С эволюционной точки зрения это выгодная стратегия, поскольку повышает разнообразие генов этого комплекса у потенциального потомства. А чем выше их разнообразие, тем лучше иммунитет ребенка. Кроме того, такая стратегия выбора снижает шансы на близкородственное скрещивание, довольно небезопасное для будущих детей. Ведекинд обратил внимание, что если женщины принимали противозачаточные, то их выбор становился противоположным, то есть отмеченный им механизм работал только в естественных условиях.
Как именно осуществлялся в данном случае отбор — не вполне ясно. У человека, как минимум у части популяции, есть вомероназальный орган, который у других видов управляет половым поведением и реагирует на запахи, слабо ощущаемые обычным обонянием. Трудно исключать его влияние на поведение через обычную обонятельную систему.
Теперь ученые из США приложили сходный метод к дружеским отношениям между гетеросексуальными женщинами-студентками. Поскольку в реальной жизни те часто используют парфюмерию, исследователи не заставляли их отказываться от этой привычки и во время эксперимента. Его организовали в формате спид-дейтинга, но назвали «спид-френдинг», чтобы 40 участницам сразу была ясна разница. Статью об этом опубликовали в журнале Scientific Reports.
Сперва им показали «фото на паспорт» остальных, сделанные специально для этого мероприятия. Они должны были оценить «потенциал дружбы» с каждой из участниц только по этим снимкам. Затем женщины 12 часов (в дневное время) носили футболки, которые потом упаковали в закрытые пластиковые мешки. После участницы оценивали потенциал дружбы исключительно по этим футболкам, которые они получали без сопровождающего фото.
Наконец, им давали четыре минуты поговорить вживую и оценить тот же параметр уже с учетом опыта общения. Затем им снова выдавали футболки, но уже в других мешках и с другими номерами, чтобы они оценили потенциал дружбы не по памяти, а основываясь на сочетании запаха и опыта личного общения. Поскольку далеко не всегда человек нашей эпохи запоминает чужой запах за четыре минуты сознательно, заметный элемент в этой оценке могло играть бессознательное восприятие запаха во время живого общения.
В итоге оценки потенциала дружбы на основе фотографий оказались существенно менее точными, чем на основе запахов. Хотя по фотографии участницы эксперимента могли легко опознать других во время разговора, а по запаху сделать это было сложнее. Отметим, что фото им показывали всего на 0,1 секунды, что большинству людей недостаточно для детального рассмотрения. После разговора вживую оценки «по запахам» уточнили: те, кому понравился разговор, увеличивали «потенциал дружбы» для футболок тех собеседниц, которые произвели на них хорошее впечатление.
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