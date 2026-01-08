Уведомления
Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
Пластиковый мусор и нефтепродукты остаются одними из самых серьезных угроз для Мирового океана. До сих пор их изучали преимущественно по отдельности. Считалось, например, что разлитая нефть редко уходит дальше нескольких сотен километров от источника из-за быстрого естественного разложения под воздействием солнца, волн и микроорганизмов.
Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, впервые рассмотрело пластик и нефть в океане как взаимосвязанные загрязнители. Работу провели на примере разлива нефти у берегов Бразилии в 2019 году, источник которого так и не установили. Летом 2020 года волонтеры начали находить на пляжах Флориды (США) необычные пластиковые и стеклянные бутылки, покрытые слоем черного мазутоподобного вещества.
С помощью математического моделирования авторы рассчитали траектории перемещения этих предметов. Расчеты показали, что течения могли принести частицы с бразильского побережья примерно за 240 дней. Параллельно ученые провели сравнительный химический анализ образцов. Применяя двумерную газовую хроматографию и масс-спектрометрию сверхвысокого разрешения, они разделили и изучили состав загрязнителя.
Анализ выявил, что специфические соединения представляют собой переработанный нефтепродукт, а не сырую нефть. Отсутствие легких фракций в составе доказывает, что загрязнитель много месяцев находился в открытом море и потерял эти компоненты из-за испарения и растворения. При этом сложные, устойчивые к разложению углеводороды в образцах из Флориды и Бразилии оказались идентичны. Это подтвердило, что нефтепродукт, обнаруженный в США, действительно прибыл из Южной Америки.
Таким образом, ученые впервые доказали столь дальний трансатлантический перенос нефтяного загрязнения. Образовавшийся загрязнитель также оказался уникальным — гибридом, который можно назвать «нефтепластиком». Два главных загрязнителя океана, взаимодействуя, создали новую, более устойчивую и подвижную угрозу. Пластик защищал нефть от быстрого разрушения, а нефть, в свою очередь, меняла свойства пластика — например, его плавучесть или способность адсорбировать другие вещества.
Пока не до конца понятно, насколько сильно такой гибридный загрязнитель влияет на морские экосистемы и океан в целом во время своих длительных путешествий. Это связано с тем, что мониторинг «нефтепластика» как отдельного класса загрязнителей практически не ведется.
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах
Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
