8 января, 11:22
Андрей Серегин
26

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

❋ 3.6

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
Загрязнитель «нефтепластик» и путь, который он преодолел / © Environmental Science & Technology

Пластиковый мусор и нефтепродукты остаются одними из самых серьезных угроз для Мирового океана. До сих пор их изучали преимущественно по отдельности. Считалось, например, что разлитая нефть редко уходит дальше нескольких сотен километров от источника из-за быстрого естественного разложения под воздействием солнца, волн и микроорганизмов.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, впервые рассмотрело пластик и нефть в океане как взаимосвязанные загрязнители. Работу провели на примере разлива нефти у берегов Бразилии в 2019 году, источник которого так и не установили. Летом 2020 года волонтеры начали находить на пляжах Флориды (США) необычные пластиковые и стеклянные бутылки, покрытые слоем черного мазутоподобного вещества.

С помощью математического моделирования авторы рассчитали траектории перемещения этих предметов. Расчеты показали, что течения могли принести частицы с бразильского побережья примерно за 240 дней. Параллельно ученые провели сравнительный химический анализ образцов. Применяя двумерную газовую хроматографию и масс-спектрометрию сверхвысокого разрешения, они разделили и изучили состав загрязнителя.

Анализ выявил, что специфические соединения представляют собой переработанный нефтепродукт, а не сырую нефть. Отсутствие легких фракций в составе доказывает, что загрязнитель много месяцев находился в открытом море и потерял эти компоненты из-за испарения и растворения. При этом сложные, устойчивые к разложению углеводороды в образцах из Флориды и Бразилии оказались идентичны. Это подтвердило, что нефтепродукт, обнаруженный в США, действительно прибыл из Южной Америки.

Таким образом, ученые впервые доказали столь дальний трансатлантический перенос нефтяного загрязнения. Образовавшийся загрязнитель также оказался уникальным — гибридом, который можно назвать «нефтепластиком». Два главных загрязнителя океана, взаимодействуя, создали новую, более устойчивую и подвижную угрозу. Пластик защищал нефть от быстрого разрушения, а нефть, в свою очередь, меняла свойства пластика — например, его плавучесть или способность адсорбировать другие вещества.

Пока не до конца понятно, насколько сильно такой гибридный загрязнитель влияет на морские экосистемы и океан в целом во время своих длительных путешествий. Это связано с тем, что мониторинг «нефтепластика» как отдельного класса загрязнителей практически не ведется.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
20 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
Выбор редакции
Выбор редакции

