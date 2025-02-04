Ученые выяснили, как медитация влияет на осознанное забывание

Исследователи СПбГУ ищут способы контролировать процесс забывания. Они предположили, что намеренно избавляться от ненужной, ошибочной или травмирующей информации может помочь медитация открытого мониторинга, когда человек последовательно отслеживает свои мысли и старается не давать им оценок.

Результаты исследования опубликованы в «Психологическом журнале». Долгое время забывание считалось отрицательным свойством памяти и непроизвольным процессом. Но сегодня ученые изменили свое мнение. «У забывания есть положительная сторона: оно помогает очищать психику от ненужных или травмирующих воспоминаний. Также есть предположение, что управлять забыванием реально», — рассказала Ольга Щербакова, ведущий научный сотрудник СПбГУ.

По ее словам, контролировать забывание может помочь метапознание — осознание собственных познавательных процессов и овладение способами эффективного управления ими.

В рамках концепции метапознания предполагается, что успешность работы памяти зависит от процессов мониторинга и контроля, а забывание приравнивается к невоспроизведению информации под их влиянием. Ученые предположили, что с помощью медитации как разновидности ментальной тренировки можно натренировать эти навыки и тем самым развить умение намеренно забывать.

Чтобы проверить эту гипотезу, в СПбГУ провели эксперимент. Они использовали медитацию открытого мониторинга, в процессе которой человек последовательно отслеживает свои мысли и старается не давать им оценок. Исследователи пригласили для участия 106 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Все они были знакомы с названной ментальной практикой, но никто из них не занимался ей на постоянной основе.

Участников разделили на три группы: первая должна была сделать 30 медитаций примерно по 20 минут в течение пяти недель, вторая выполняла столько же псевдомедитаций за то же время, а третья не делала ни того, ни другого. Исследователи СПбГУ самостоятельно создали аудиозаписи текстов, которые участники прослушивали во время эксперимента.

До и после практик испытуемые выполняли задание «думать/не думать», в рамках которого нужно было останавливать возникающие воспоминания. Также они проходили тест Струпа: должны были как можно быстрее сказать название цвета, напечатанное шрифтом с несовпадающей с его значением окраской. Например, слово «зеленый» могло быть написано любым цветом, кроме зеленого. В дополнение проводились структурированное интервью. В нем испытуемые выбирали из предложенного списка стратегии намеренного забывания, используемые ими при прохождении испытаний, например: «убедились, что знаете второе слово из пары, и старались не думать о нем».

В результате эксперимента ученым не удалось обнаружить ярко выраженного эффекта медитации, однако они выявили некоторые различия в величине эффекта Струпа (задержке реакции при прочтении слов) и эффективности намеренного забывания до и после медитативных занятий.

«Таким образом, мы получили только косвенное подтверждение того, что медитация оказала влияние на эффективность намеренного забывания. Судя по численным данным, участники не стали лучше забывать информацию или быстрее проходить тест Струпа, — рассказывает Ольга Щербакова. — Однако после анализа данных структурированного интервью мы увидели, что они изменили способы забывания с тех, что ему препятствуют, на те, что ему способствуют».

По словам Ольги Щербаковой, несмотря на фактически отрицательные результаты, они все равно пришли к большему пониманию того, как работает намеренное забывание.

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