Сигаретный дым в шесть раз повысил риск смертельного заболевания у собак

Благодаря новому многолетнему исследованию группа американских ученых и ветеринаров обнаружила, что у собак, подвергавшихся воздействию сигаретного дыма, в разы повысилась вероятность развития рака. Причем под угрозой оказались не только питомцы активно курящих владельцев.

На вероятность развития раковых заболеваний всегда влияет совокупность множества факторов. Их разделяют на генетические и связанные с воздействием канцерогенов окружающей среды. Канцерогенами могут быть как различные химические вещества и ионизирующее излучение, так и онкогенные вирусы или бактерии.

В этом контексте наиболее показателен пример шотландских терьеров. Представители этой породы собак имеют повышенный в 20 раз риск развития уротелиальной карциномы (рак мочевого пузыря). Причем чаще всего у них наблюдается инвазивная форма рака высокой степени злокачественности, быстро приводящая к летальному исходу.

Хотя в последнее время новые методы диагностики позволяют гораздо лучше выявлять раковые заболевания на ранних стадиях, агрессивность уротелиальной карциномы сильно снижает эффективность ее лечения. Именно поэтому высок интерес к разработке стратегий предотвращения развития рака мочевого пузыря, в особенности в случае шотландских терьеров.

Команда специалистов из Университета Пердью (США) в сотрудничестве с ветеринарами решила определить факторы, влияющие на вероятность возникновения рака у шотландских терьеров в возрасте более шести лет. Для этого на протяжении трех лет ученые проводили скрининговое исследование 120 собак на предмет развития рака. Также они опрашивали владельцев терьеров, чтобы выявить возможное влияние активности питомцев, места жительства, источника воды, пищевых привычек, различных канцерогенов и других факторов на здоровье животных.

Учитывая известную сильную связь между воздействием сигаретного дыма и раком мочевого пузыря у человека, особое внимание авторы работы уделили воздействию именно этого фактора на питомцев. За три года исследований у 32 из 120 терьеров диагностировали уротелиальную карциному. Причем развитие заболевания было достоверно связано с собаками, живущими в семье с курильщиками или подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма (например, при обнюхивании одежды, пропахшей сигаретным дымом).

Конечно, не все собаки, находившиеся рядом с курильщиками, заболели раком. В то же время некоторым животным, не подвергавшимся воздействию сигаретного дыма, все же диагностировали рак. Тем не менее, согласно результатам нового исследования, сигаретный дым сильнее других факторов повлиял на риск развития уротелиальной карциномы, повысив его в шесть раз. Среди других установленных факторов — проживание вблизи городов, болот или водно-болотных угодий и перенесенные инфекции мочевыводящих путей.

По словам авторов исследования, их результаты применимы не только для шотландских терьеров, но и собак других пород, а также людей. Ведь собаки — отличный вид для изучения, поскольку они живут рядом с человеком, дышат тем же воздухом, зачастую едят ту же еду и спят рядом.

Статья с подробным описанием результатов опубликована в журнале The Veterinary Journal.

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