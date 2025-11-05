Кинологов спросили, как повысить благополучие собак

Исследователи из Австралии выяснили у профессиональных кинологов, какие несложные обонятельные игры и приемы могут помочь хозяевам разнообразить жизнь четвероногих любимцев, дать им дополнительную умственную нагрузку и повысить благополучие.

В научной литературе немало исследований о важной роли нюха в жизни собак. В одной из прошлых работ ветеринары и биологи представили анатомическое подтверждение того, что псы буквально «видят» мир носом. Эксперименты также показывали, что владельцы могут повысить благополучие своих питомцев, давая им возможность чаще пользоваться нюхом.

Группа ученых из Аделаидского университета (Австралия) решила подробнее узнать о таких приемах у профессиональных кинологов, которые применяют их в своей практике. В опросе поучаствовали 566 специалистов из разных стран. Исследователи проанализировали их ответы и описали, с помощью каких несложных способов хозяева могут разнообразить жизнь четвероногих любимцев и дать им дополнительную умственную нагрузку. Статья об исследовании вышла в журнале Applied Animal Behaviour Science. Заметку на его основе также опубликовало издание The Conversation.

В качестве обонятельных игр кинологи часто используют обучение поиску скрытого объекта по запаху. Такая активность повышает оптимизм и помогает псам лучше концентрироваться. Искомым предметом в упражнениях, к примеру, могут быть телефон, кошелек или ключи.

Другой распространенный вариант — устраивать специальные прогулки, во время которых питомцам позволяют свободно исследовать окружающий мир по запахам, не встречая помех со стороны людей или собак. Для псов такое обнюхивание — это способ получить информацию, своеобразное «чтение местных новостей».

Кинологи также рекомендуют добавлять запахи животного или растительного происхождения в домашнюю обстановку собак. Такими стимулами могут служить старое седло, щетка, которой чесали другого питомца, птичьи перья или шерсть животного. Обычно их помещают в контейнер либо мешочек и дают собаке для исследования под присмотром. В качестве растительных запахов можно использовать, например, пищевые экстракты ванили или кокоса, сушеный тимьян или свежие листья орегано.

Еще одна альтернатива — прогулки на площадках, где растут безопасные для питомцев цветы и ароматные травы, вроде мяты, розмарина и базилика. Также обонятельной игрой может стать поиск съедобных стимулов в специальных «нюхательных ковриках», где предусмотрены карманы или клапаны для помещения туда приманки.

Кинологи убеждены, что подобные занятия полезны для собак вне зависимости от их возраста, породы, размера и пола. Такая активность может помочь снизить у питомцев пугливость, тревожность и легче преодолевать перевозбуждение. Однако при выборе подхода стоит учитывать индивидуальные особенности животных и проконсультироваться с ветеринаром.

Юлия Трепалина 881 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.