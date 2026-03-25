Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.

Устойчивость к антибиотикам существовала у многих бактерий задолго до того, как неандертальцы десятки тысяч лет назад начали использовать природный пенициллин для борьбы с инфекциями, и тем более до того, как этот подход переоткрыли и начали широко практиковать люди нашей эпохи. Грибы (частые обитатели почв) применяли антибиотики против бактерий очень давно, поэтому логично, что бактерии, включая почвенных, выработали механизмы сопротивления их действию.

Теперь аргентинские ученые попробовали выяснить, может ли на устойчивость бактерий к антибиотикам влиять такой фактор, как использование глифосата, наиболее распространенного гербицида нашей эпохи. Результаты их работы опубликовали в Frontiers in Microbiology.

Глифосат — гербицид широкого спектра действия, то есть эффективно убивающий растения самых разных групп. Культурные растения, обрабатываемые им, часто имеют гены, повышающие их устойчивость к этому соединению. Но влияет оно не только на растения: глифосат убивает и бактерий.

Авторы новой работы собрали 68 штаммов бактерий из донных отложений в дельте реки Парана в Южной Америке, недалеко от Буэнос-Айреса. Аргентина крупный сельхозэкспортер, поэтому воды ее рек неизбежно несут большие объемы глифосата, смываемого с полей. И хотя формально дельта реки — заповедник, на практике невозможно избежать его массового загрязнения глифосатом, приходящим из среднего и верхнего течения реки.

Исследователи проверили устойчивость штаммов к 16 наиболее распространенным антибиотикам, в том числе в комбинации с препаратами, обычно снижающими устойчивость бактерий к антибиотикам (например, сульбактам). Кроме этого, ученые измерили устойчивость этих же штаммов к глифосату.

Полученные результаты сравнили с данными об устойчивости к антибиотикам 19 штаммов потенциально патогенных бактерий, встречающихся в местных больницах, а также с аналогичными параметрами у 15 штаммов, встречающихся в скотоводческих хозяйствах.

То, что больничные штаммы устойчивы к указанным антибиотикам, не стало сюрпризом. Хотя то, что 74 процента из них были устойчивы даже к карбапенемам, действительно показывает серьезность проблемы: эти антибиотики используются тогда, когда другие не дают результатов. Неожиданным оказалось другое: все больничные штаммы весьма устойчивы к глифосату, с которым они не должны пересекаться. Некоторые группы, например, Enterobacter, показывали чрезвычайно высокую устойчивость, перенося до 80 миллиграммов глифосата на миллилитр воды.

Авторы отметили, что часть бактерий из больниц неизбежно попадает в почвы и реки через больничную канализацию. То, что глифосат действует на них слабо, означает возможность размножения «больничных» штаммов в природных почвах.

Анализ устойчивости к глифосату показал, что вне зависимости от места, откуда были взяты стойкие к нему штаммы, они были родственны друг другу. То есть и в речных донных отложениях, и на пастбищах, и в больницах нечувствительны к глифосату были одни и те же линии бактерий.

Исследователи констатировали, что из-за присущего бактериям горизонтального переноса генов, в том числе между разными видами, эта ситуация способствует распространению устойчивости к антибиотикам как в сельском хозяйстве, так и во внутрибольничной среде.

Ранее Naked Science уже писал о том, что в сельских округах США, где массово используется глифосат, у матерей слегка сократились средние сроки беременности и средний вес новорожденных. Ряд стран сейчас рассматривает запрет на использование глифосата как минимум внутри домов, а то и в общественных местах.

