25 марта, 08:49
Александр Березин
Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.

Филогенетическое дерево гена 16S рРНК для всех штаммов, использованных в данном исследовании. Внешнее кольцо показывает происхождение изолятов. Среднее кольцо отражает фенотипическую устойчивость к антибиотикам. Внутреннее кольцо показывает минимальную ингибирующую концентрацию гербицида на основе глифосата / © Frontiers in Microbiology

Устойчивость к антибиотикам существовала у многих бактерий задолго до того, как неандертальцы десятки тысяч лет назад начали использовать природный пенициллин для борьбы с инфекциями, и тем более до того, как этот подход переоткрыли и начали широко практиковать люди нашей эпохи. Грибы (частые обитатели почв) применяли антибиотики против бактерий очень давно, поэтому логично, что бактерии, включая почвенных, выработали механизмы сопротивления их действию.

Теперь аргентинские ученые попробовали выяснить, может ли на устойчивость бактерий к антибиотикам влиять такой фактор, как использование глифосата, наиболее распространенного гербицида нашей эпохи. Результаты их работы опубликовали в Frontiers in Microbiology.

Глифосат — гербицид широкого спектра действия, то есть эффективно убивающий растения самых разных групп. Культурные растения, обрабатываемые им, часто имеют гены, повышающие их устойчивость к этому соединению. Но влияет оно не только на растения: глифосат убивает и бактерий.

Авторы новой работы собрали 68 штаммов бактерий из донных отложений в дельте реки Парана в Южной Америке, недалеко от Буэнос-Айреса. Аргентина крупный сельхозэкспортер, поэтому воды ее рек неизбежно несут большие объемы глифосата, смываемого с полей. И хотя формально дельта реки — заповедник, на практике невозможно избежать его массового загрязнения глифосатом, приходящим из среднего и верхнего течения реки.

Исследователи проверили устойчивость штаммов к 16 наиболее распространенным антибиотикам, в том числе в комбинации с препаратами, обычно снижающими устойчивость бактерий к антибиотикам (например, сульбактам). Кроме этого, ученые измерили устойчивость этих же штаммов к глифосату.

Полученные результаты сравнили с данными об устойчивости к антибиотикам 19 штаммов потенциально патогенных бактерий, встречающихся в местных больницах, а также с аналогичными параметрами у 15 штаммов, встречающихся в скотоводческих хозяйствах.

То, что больничные штаммы устойчивы к указанным антибиотикам, не стало сюрпризом. Хотя то, что 74 процента из них были устойчивы даже к карбапенемам, действительно показывает серьезность проблемы: эти антибиотики используются тогда, когда другие не дают результатов. Неожиданным оказалось другое: все больничные штаммы весьма устойчивы к глифосату, с которым они не должны пересекаться. Некоторые группы, например, Enterobacter, показывали чрезвычайно высокую устойчивость, перенося до 80 миллиграммов глифосата на миллилитр воды.

Авторы отметили, что часть бактерий из больниц неизбежно попадает в почвы и реки через больничную канализацию. То, что глифосат действует на них слабо, означает возможность размножения «больничных» штаммов в природных почвах.

Анализ устойчивости к глифосату показал, что вне зависимости от места, откуда были взяты стойкие к нему штаммы, они были родственны друг другу. То есть и в речных донных отложениях, и на пастбищах, и в больницах нечувствительны к глифосату были одни и те же линии бактерий.

Исследователи констатировали, что из-за присущего бактериям горизонтального переноса генов, в том числе между разными видами, эта ситуация способствует распространению устойчивости к антибиотикам как в сельском хозяйстве, так и во внутрибольничной среде.

Ранее Naked Science уже писал о том, что в сельских округах США, где массово используется глифосат, у матерей слегка сократились средние сроки беременности и средний вес новорожденных. Ряд стран сейчас рассматривает запрет на использование глифосата как минимум внутри домов, а то и в общественных местах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# антибиотики
# бактерии
# гербициды
# почва
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Климатические изменения в Арктике
Русское географическое общество
Москва

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 09:19
Игорь Байдов

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.

Астрономия
# астероид
# астероиды
# Главный пояс астероидов
# Обсерватория Веры Рубин
24 марта, 12:37
Любовь С.

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.

Астрономия
# астероид Рюгу
# ДНК
# жизнь на Земле
# молекулы
# РНК
# химия
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Археологи обнаружили древнейшие случаи врожденного сифилиса во Вьетнаме

    25 марта, 09:27

  2. Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

    25 марта, 08:49

  3. Астрономы нашли «Сатурн» у двойной звезды — он выжил вопреки ожиданиям

    24 марта, 20:14

  4. Российские ученые выяснили, как низкая температура повлияла на белковый состав мембраны бактерии из вечной мерзлоты

    24 марта, 16:26
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

borisimo
2 минуты назад
График явно не соответствует теме. Читаем: Инновации не всегда регистрируются там, где создаются. Данные о патентах часто отражают место

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Федор Черный
2 минуты назад
Oleksandr, пошёл наХ укроп завистливый,у вас кроме запорожца авто,вообще них.я нету, так что сопи в свою кострюлю

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Orient
6 минут назад
Za стратегическое поражение и pazvaл pozzuu !!!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Life Happy
6 минут назад
Every match in https://asmallworldcupunblocked.com/ feels different. The unpredictable physics keep things exciting and funny.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Игорь Ондар
7 минут назад
Orient, и тебя утилизируют, недобитка.

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Orient
10 минут назад
Grigory, СПАСИБО ВСУ🇺🇦, ЧТО УТИЛИzИРУЕТЕ ВСЮ ЭТУ нечисть-3,14даруzzню!!!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Александр Речкин
38 минут назад
журавлёв, на иллюстрации показан весь Starship, а не только корабль Ship, поэтому дело не в том, что выводиться на орбиту, а что нет.

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Руслан Сайпуллаев
42 минуты назад
Николай, в очередь встань за порцией пизду#лей после америки

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

журавлёв владимир
42 минуты назад
Александр, это длина вместе с ускорителем. На орбиту выводится, вы удивитесь, только космический корабль - размером именно 50м))

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

журавлёв владимир
46 минут назад
Андрей, а вас в гугле забанили - поэтому здесь вопросы задаёте?? Масса статей про орбитальные дата-центры, где всё подробно описано - в т.ч. и

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Игорь Коняшов
48 минут назад
Dmitriy, Опять все то же... Тонны текста и ноль смысла)

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Alex Johnson
55 минут назад
Вопрос где они возникли эти блоки

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Alex Johnson
59 минут назад
ОСКОЛКОВО 2.0 распил по плану

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Dmitriy Dorian
1 час назад
Игорь, давайте так: для начала вы извинитесь за "кретина". Тогда я готов буду продолжить диалог :) В принципе, очень показательно, что вы, начав ваш

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Андрей Степанов
1 час назад
Rinat, не обязательно будут пускать каждый раз по 16 штук на Союз-2.1б. Насколько помню они и Ангару-А5М планировали использовать.

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Deliverance Prison
2 часа назад
Надо же, какие дебаты тут разворачиваются на политические темы. А всего-то и надо было в феврале 2014 года израсходовать всего ОДНУ ракету на центр

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Rinat Bagoutdinov
2 часа назад
Синяя светодиодная подсветка с алиэкспресса.

На крыльях стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, отправленных для ударов по Ирану, заметили загадочные элементы

Life Happy
3 часа назад
I like how https://monkeymart.co.uk/ combines farming and selling. Growing items and then stocking them in the shop feels very satisfying.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Qydyrali Altaev
4 часа назад
Yakov, Израиль хотя бы есть в списке, а где супер пупер10 Исламских страны (Арабы). Вроде Ислам самый великий в мире, а по факту не одного хорошего для

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Дмитрий Захаров
4 часа назад
Автору не мешало бы хоть чуть-чуть ознакомиться с предметной областью затрагиваемых в статье феноменов с противоположной, так сказать, стороны,

Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака

