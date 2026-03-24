24 марта, 20:14
Любовь С.
Астрономы нашли «Сатурн» у двойной звезды — он выжил вопреки ожиданиям

Обнаружение планеты размером с Сатурн в системе из двух тусклых светил стало важным событием для ученых. Такие находки показывают, что планеты могут формироваться и выживать даже в сложных гравитационных условиях, где их существование до сих пор считалось маловероятным.

Экзопланета, обращающаяся вокруг двух светил в представлении художника. / © NASA/JPL-Caltech/T. Pyle

Двойные системы, особенно с красными карликами, считаются одними из самых распространенных в Галактике. Эти светила меньше и холоднее Солнца, а их гравитационное взаимодействие делает окрестности нестабильными для формирования планет. За последние годы тем не менее стало ясно, что миры там все же встречаются. Первым стала планета OGLE-2007-BLG-349L(AB)c, обращающаяся сразу вокруг двух звезд. Однако такие случаи — большая редкость, а каждая новая находка помогает уточнить, какие сценарии формирования действительно работают.

Новое открытие совершила группа астрономов под руководством Дэвида П. Беннетта (David P. Bennett) из Университета Мэриленда (США) с помощью метода гравитационного линзирования. Он позволяет находить планеты на огромных расстояниях и даже в «неудобных» системах. Суть в том, что когда массивный объект проходит между Землей и далекой звездой, его гравитация усиливает яркость звезды, словно линза.

Если рядом есть планета, она создает характерное искажение в кривой блеска. Анализируя эти отклонения, ученые могут восстановить параметры системы — массы объектов, расстояния и орбиты. Такие методы особенно ценны, поскольку позволяют изучать миры, недоступные для прямых наблюдений и не фиксирующиеся другими способами.


Выяснилось, что событие KMT-2016BLG-1337L произошло на расстоянии примерно 22 800 световых лет от Земли. Чтобы объяснить полученный сигнал, авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Publication of the Astronomical Society of the Pacific, построили несколько моделей. В одной из них масса планеты была сопоставима с массой Сатурна (приблизительно 0,3 массы Юпитера), в другой — значительно больше. Такие расхождения — нормальная ситуация для микролинзирования: сигнал дает ограниченную информацию, из-за чего приходится рассматривать несколько возможных вариантов.

Параметры самих звезд удалось определить достаточно точно: это два красных карлика массами около 0,54 и 0,40 солнечной, которые расположены на расстоянии около 3,5 астрономической единицы друг от друга.

Главной особенностью системы стало обращение планеты только вокруг одной из звезд, несмотря на то, что рядом находится вторая. Это «игнорирование» второго солнца отличает сатурноподобный мир от классических подобных планет, обращающихся сразу вокруг пары светил. Такая конфигурация считается более чувствительной к гравитационным возмущениям: вторая звезда может разрушать протопланетный диск или выбрасывать из системы зарождающиеся миры.

Наблюдения, однако, показали, что планета не только сформировалась, но и «выжила» на стабильной орбите. Результаты хорошо согласуются с современными моделями, которые допускают несколько путей формирования планет в двойных системах — как вокруг орбит обеих звезд, так и вокруг одной из них. Более того, микролинзирование чувствительно к таким системам и позволяет находить их даже в плотных областях Млечного Пути, где другие методы практически бессильны.

Находка расширяет представления о разнообразии планетных систем и показывает, что миры могут формироваться даже в условиях «двойного притяжения», причем по разным сценариям, и сохраняться миллиарды лет. Значит, потенциально обитаемые экзопланеты могут существовать в куда более экзотических местах, чем считалось ранее.

23 марта, 15:59
Татьяна Зайцева

На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

Итальянские исследователи доказали, что за столетие до знаменитого извержения Везувия, во время осады Помпеев армией римского полководца Луция Корнелия Суллы в I веке до нашей эры, город обстреливали из полибола — скорострельного оружия эпохи Античности.

23 марта, 14:17
Андрей Серегин

На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

Городище Саньсиндуй известно археологам прежде всего своими бронзовыми масками и нефритовыми ритуальными предметами. Ученые из Сычуаньского университета нашли на этом памятнике артефакт, который заставляет пересмотреть представления о том, насколько далеко на юг проникали передовые металлургические технологии в эпоху Шан.

Адель Романова

Исчезновение кометы P/2010 H2 вскоре после ее открытия удалось объяснить

В 2010 году между Марсом и Юпитером произошла вспышка, благодаря которой удалось открыть ранее неизвестную комету Солнечной системы. Спустя несколько месяцев после этого объект исчез из вида и больше не появился, хотя с тех пор должен был вернуться уже два раза.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

[miniorange_social_login]

