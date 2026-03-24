Астрономы нашли «Сатурн» у двойной звезды — он выжил вопреки ожиданиям

Обнаружение планеты размером с Сатурн в системе из двух тусклых светил стало важным событием для ученых. Такие находки показывают, что планеты могут формироваться и выживать даже в сложных гравитационных условиях, где их существование до сих пор считалось маловероятным.

Двойные системы, особенно с красными карликами, считаются одними из самых распространенных в Галактике. Эти светила меньше и холоднее Солнца, а их гравитационное взаимодействие делает окрестности нестабильными для формирования планет. За последние годы тем не менее стало ясно, что миры там все же встречаются. Первым стала планета OGLE-2007-BLG-349L(AB)c, обращающаяся сразу вокруг двух звезд. Однако такие случаи — большая редкость, а каждая новая находка помогает уточнить, какие сценарии формирования действительно работают.

Новое открытие совершила группа астрономов под руководством Дэвида П. Беннетта (David P. Bennett) из Университета Мэриленда (США) с помощью метода гравитационного линзирования. Он позволяет находить планеты на огромных расстояниях и даже в «неудобных» системах. Суть в том, что когда массивный объект проходит между Землей и далекой звездой, его гравитация усиливает яркость звезды, словно линза.

Если рядом есть планета, она создает характерное искажение в кривой блеска. Анализируя эти отклонения, ученые могут восстановить параметры системы — массы объектов, расстояния и орбиты. Такие методы особенно ценны, поскольку позволяют изучать миры, недоступные для прямых наблюдений и не фиксирующиеся другими способами.



Выяснилось, что событие KMT-2016BLG-1337L произошло на расстоянии примерно 22 800 световых лет от Земли. Чтобы объяснить полученный сигнал, авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Publication of the Astronomical Society of the Pacific, построили несколько моделей. В одной из них масса планеты была сопоставима с массой Сатурна (приблизительно 0,3 массы Юпитера), в другой — значительно больше. Такие расхождения — нормальная ситуация для микролинзирования: сигнал дает ограниченную информацию, из-за чего приходится рассматривать несколько возможных вариантов.

Параметры самих звезд удалось определить достаточно точно: это два красных карлика массами около 0,54 и 0,40 солнечной, которые расположены на расстоянии около 3,5 астрономической единицы друг от друга.

Главной особенностью системы стало обращение планеты только вокруг одной из звезд, несмотря на то, что рядом находится вторая. Это «игнорирование» второго солнца отличает сатурноподобный мир от классических подобных планет, обращающихся сразу вокруг пары светил. Такая конфигурация считается более чувствительной к гравитационным возмущениям: вторая звезда может разрушать протопланетный диск или выбрасывать из системы зарождающиеся миры.

Наблюдения, однако, показали, что планета не только сформировалась, но и «выжила» на стабильной орбите. Результаты хорошо согласуются с современными моделями, которые допускают несколько путей формирования планет в двойных системах — как вокруг орбит обеих звезд, так и вокруг одной из них. Более того, микролинзирование чувствительно к таким системам и позволяет находить их даже в плотных областях Млечного Пути, где другие методы практически бессильны.

Находка расширяет представления о разнообразии планетных систем и показывает, что миры могут формироваться даже в условиях «двойного притяжения», причем по разным сценариям, и сохраняться миллиарды лет. Значит, потенциально обитаемые экзопланеты могут существовать в куда более экзотических местах, чем считалось ранее.

