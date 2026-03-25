25 марта, 09:27
Андрей Серегин
Археологи обнаружили древнейшие случаи врожденного сифилиса во Вьетнаме

Дискуссии о природе трепонематоза в древности не дают ответа на главный вопрос: как именно возник и распространился сифилис? Ученые обнаружили три случая сифилиса у детей в древнем Вьетнаме, которые помогли опровергнуть теорию о том, что это заболевание в эпоху неолита имело исключительно венерический характер.

Археология
# бактерии
# Вьетнам
# зубы
# сифилис
Скелетные изменения, характерные для врожденного трепонематоза: седловидный нос с костным разрастанием, поражение верхней челюсти, а также специфические остеолитические изменения большеберцовой кости на одном из исследованных скелетов / ©The International Journal of Osteoarchaeology

Трепонематозы — группа заболеваний, вызываемых бактериями Treponema pallidum. К ним относятся венерический сифилис, фрамбезия, эндемический сифилис. Дискуссия об их происхождении и эволюции остается актуальной в научном мире до сих пор.

До недавнего времени трепонематоз в доисторическом Вьетнаме был зафиксирован лишь на одном памятнике, что не позволяло судить ни о распространенности заболевания, ни о его характере. Более того, долгое время существовало убеждение, что врожденные формы (заражение плода от матери) служат надежным показателем именно венерического сифилиса, хотя медики середины XX века фиксировали врожденную передачу и при невенерических формах — фрамбезии и эндемическом сифилисе.

Ученые провели масштабное исследование следов заболеваемости этой группой болезней, охватившее 16 археологических памятников на территории Вьетнама. Общая выборка составила 309 человек, живших в период от донеолита до эпохи металла (10 000 — 1000 лет назад). Такой широкий хронологический охват позволил впервые рассмотреть проблему распространенности трепонематоза в долговременной динамике. Результаты исследования опубликованы в издании The International Journal of Osteoarchaeology.

Археологи идентифицировали трех несовершеннолетних с комплексом признаков, соответствующих врожденному трепонематозу. Два случая происходят из памятника Ман-Бак на севере Вьетнама (4000-3500 лет назад), один — из памятника Ан-Сон на юге страны (3800-3200 лет назад). Наиболее показательным оказался ребенок из Ман-Бака в возрасте около 18 месяцев, у которого зафиксировали лунообразные моляры как на постоянных, так и на молочных зубах, множественные поражения костей, утолщение лобной кости и характерные узлы новообразованной костной ткани на длинных костях конечностей. Все это указало на врожденную форму.

Таким образом, авторы исследования выяснили, что врожденные формы не являются главным показателем венерического сифилиса. Картина в Ман-Баке, где поражения выявили преимущественно у детей и подростков, свидетельствует в пользу невенерической природы заболевания. В условиях тропического климата и тесного бытового контакта оно могло передаваться от матери к ребенку внутриутробно или в раннем родовом периоде.

Не менее важным оказался вывод о пространственно-временной ограниченности трепонематоза в древности. Несмотря на обширную выборку, охватывающую несколько тысяч лет, признаки заболевания присутствовали только на двух неолитических памятниках и полностью отсутствовали в материалах эпохи металла. Это позволяет предположить, что распространение трепонематоза было связано с конкретными факторами ранних земледельческих сообществ — высокой плотностью населения и миграционными процессами эпохи неолита.

Андрей Серегин
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Археология
# бактерии
# Вьетнам
# зубы
# сифилис
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономия
# VLT
# космос
# протопланетный диск
# формирование планет
# экзопланета
23 марта, 09:19
Игорь Байдов

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

Ученые нашли астероид диаметром почти 710 метров, который вращается необычайно быстро для объектов такого размера: полный оборот вокруг своей оси он делает всего за 1,88 минуты. Эта скорость значительно превышает предел устойчивости для типичных рыхлых астероидов. Иными словами, при такой скорости вращения обычное рыхлое тело должно было давно разрушиться под действием центробежных сил. Причина аномалии, по-видимому, связана с его внутренним строением.

Астрономия
# астероид
# астероиды
# Главный пояс астероидов
# Обсерватория Веры Рубин
24 марта, 12:37
Любовь С.

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Исследователи продолжают изучать доставленные на Землю образцы с астероида Рюгу. Ранее это небесное тело прославилось наличием крупиц старше Солнечной системы. Теперь же в нем обнаружили все пять «букв» генетического алфавита: цитозин, тимин, урацил, аденин и гуанин. Открытие подкрепляет гипотезу о том, что «строительные блоки» жизни сформировались в космосе и были занесены на раннюю Землю.

Астрономия
# астероид Рюгу
# ДНК
# жизнь на Земле
# молекулы
# РНК
# химия
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
Последние комментарии

borisimo
5 минут назад
График явно не соответствует теме. Читаем: Инновации не всегда регистрируются там, где создаются. Данные о патентах часто отражают место

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Федор Черный
5 минут назад
Oleksandr, пошёл наХ укроп завистливый,у вас кроме запорожца авто,вообще них.я нету, так что сопи в свою кострюлю

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Orient
9 минут назад
Za стратегическое поражение и pazvaл pozzuu !!!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Life Happy
9 минут назад
Every match in https://asmallworldcupunblocked.com/ feels different. The unpredictable physics keep things exciting and funny.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Игорь Ондар
10 минут назад
Orient, и тебя утилизируют, недобитка.

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Orient
13 минут назад
Grigory, СПАСИБО ВСУ🇺🇦, ЧТО УТИЛИzИРУЕТЕ ВСЮ ЭТУ нечисть-3,14даруzzню!!!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Александр Речкин
41 минута назад
журавлёв, на иллюстрации показан весь Starship, а не только корабль Ship, поэтому дело не в том, что выводиться на орбиту, а что нет.

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Руслан Сайпуллаев
45 минут назад
Николай, в очередь встань за порцией пизду#лей после америки

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

журавлёв владимир
45 минут назад
Александр, это длина вместе с ускорителем. На орбиту выводится, вы удивитесь, только космический корабль - размером именно 50м))

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

журавлёв владимир
49 минут назад
Андрей, а вас в гугле забанили - поэтому здесь вопросы задаёте?? Масса статей про орбитальные дата-центры, где всё подробно описано - в т.ч. и

SpaceX впервые показала, как будут выглядеть орбитальные дата-центры

Игорь Коняшов
52 минуты назад
Dmitriy, Опять все то же... Тонны текста и ноль смысла)

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Alex Johnson
58 минут назад
Вопрос где они возникли эти блоки

В образцах Рюгу нашли все «буквы» генетического алфавита

Alex Johnson
1 час назад
ОСКОЛКОВО 2.0 распил по плану

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Dmitriy Dorian
1 час назад
Игорь, давайте так: для начала вы извинитесь за "кретина". Тогда я готов буду продолжить диалог :) В принципе, очень показательно, что вы, начав ваш

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Андрей Степанов
1 час назад
Rinat, не обязательно будут пускать каждый раз по 16 штук на Союз-2.1б. Насколько помню они и Ангару-А5М планировали использовать.

«Русский Starlink» на орбите: «Бюро 1440» запустило первые спутники целевой группировки

Deliverance Prison
2 часа назад
Надо же, какие дебаты тут разворачиваются на политические темы. А всего-то и надо было в феврале 2014 года израсходовать всего ОДНУ ракету на центр

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Rinat Bagoutdinov
2 часа назад
Синяя светодиодная подсветка с алиэкспресса.

На крыльях стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, отправленных для ударов по Ирану, заметили загадочные элементы

Life Happy
3 часа назад
I like how https://monkeymart.co.uk/ combines farming and selling. Growing items and then stocking them in the shop feels very satisfying.

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Qydyrali Altaev
4 часа назад
Yakov, Израиль хотя бы есть в списке, а где супер пупер10 Исламских страны (Арабы). Вроде Ислам самый великий в мире, а по факту не одного хорошего для

Где рождаются технологии: рейтинг стран по числу патентов на душу населения

Дмитрий Захаров
4 часа назад
Автору не мешало бы хоть чуть-чуть ознакомиться с предметной областью затрагиваемых в статье феноменов с противоположной, так сказать, стороны,

Звездный путь: откуда пошли знаки зодиака

