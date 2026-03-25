Археологи обнаружили древнейшие случаи врожденного сифилиса во Вьетнаме

Дискуссии о природе трепонематоза в древности не дают ответа на главный вопрос: как именно возник и распространился сифилис? Ученые обнаружили три случая сифилиса у детей в древнем Вьетнаме, которые помогли опровергнуть теорию о том, что это заболевание в эпоху неолита имело исключительно венерический характер.

Трепонематозы — группа заболеваний, вызываемых бактериями Treponema pallidum. К ним относятся венерический сифилис, фрамбезия, эндемический сифилис. Дискуссия об их происхождении и эволюции остается актуальной в научном мире до сих пор.

До недавнего времени трепонематоз в доисторическом Вьетнаме был зафиксирован лишь на одном памятнике, что не позволяло судить ни о распространенности заболевания, ни о его характере. Более того, долгое время существовало убеждение, что врожденные формы (заражение плода от матери) служат надежным показателем именно венерического сифилиса, хотя медики середины XX века фиксировали врожденную передачу и при невенерических формах — фрамбезии и эндемическом сифилисе.

Ученые провели масштабное исследование следов заболеваемости этой группой болезней, охватившее 16 археологических памятников на территории Вьетнама. Общая выборка составила 309 человек, живших в период от донеолита до эпохи металла (10 000 — 1000 лет назад). Такой широкий хронологический охват позволил впервые рассмотреть проблему распространенности трепонематоза в долговременной динамике. Результаты исследования опубликованы в издании The International Journal of Osteoarchaeology.

Археологи идентифицировали трех несовершеннолетних с комплексом признаков, соответствующих врожденному трепонематозу. Два случая происходят из памятника Ман-Бак на севере Вьетнама (4000-3500 лет назад), один — из памятника Ан-Сон на юге страны (3800-3200 лет назад). Наиболее показательным оказался ребенок из Ман-Бака в возрасте около 18 месяцев, у которого зафиксировали лунообразные моляры как на постоянных, так и на молочных зубах, множественные поражения костей, утолщение лобной кости и характерные узлы новообразованной костной ткани на длинных костях конечностей. Все это указало на врожденную форму.

Таким образом, авторы исследования выяснили, что врожденные формы не являются главным показателем венерического сифилиса. Картина в Ман-Баке, где поражения выявили преимущественно у детей и подростков, свидетельствует в пользу невенерической природы заболевания. В условиях тропического климата и тесного бытового контакта оно могло передаваться от матери к ребенку внутриутробно или в раннем родовом периоде.

Не менее важным оказался вывод о пространственно-временной ограниченности трепонематоза в древности. Несмотря на обширную выборку, охватывающую несколько тысяч лет, признаки заболевания присутствовали только на двух неолитических памятниках и полностью отсутствовали в материалах эпохи металла. Это позволяет предположить, что распространение трепонематоза было связано с конкретными факторами ранних земледельческих сообществ — высокой плотностью населения и миграционными процессами эпохи неолита.

Андрей Серегин 69 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.