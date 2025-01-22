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Самый массовый гербицид связали с ухудшением здоровья новорожденных
Глифосат, выпускаемый под сотнями имен по всему миру, сегодня самый популярный пестицид — во многом за счет того, что его используют вместе с генетически модифицированными растениями. Регулярно появляются научные работы о его канцерогенности, а равно и их опровержения. Авторы нового исследования подошли к вопросу с другой стороны: они показали связь проблем новорожденных с частотой использования глифосата в сельской местности.
Глифосат (C3H8NO5P) — неизбирательный гербицид, убивающий, по сути, все растения, кроме генетически модифицированных. Его надо не так много, а поражающий эффект высок, что и обусловило популярность основанных на нем пестицидов. Всю его историю препарат преследовали острые споры: одни ученые заявляли о его канцерогенности, другие показывали, что ее нет. С 1996 года, когда в Соединенных Штатах разрешили использовать ГМО-культуры, применение этого соединения там выросло в 8,5 раза.
Недавно группа экономистов из Университета Орегона (СЩА) использовала иной подход: они сравнили округа США, где глифосат активно использовали в сельской местности, с теми, где такого не было. Сравнивали столь важнейшие параметры здоровья новорожденных, как вес и время длительности беременности, после которой они родились. Несмотря на то что авторы — экономисты и не специалисты в ботанике или медицине, им удалось найти достаточно заметную корреляцию. Работа об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи обработали данные Минздрава США за 1990-2013 годы о весе при рождении девяти миллионов детей в сельских округах. Затем они взяли данные тех матерей, что жили в округах с высоким использованием глифосата, и тех, что проживали в зонах с меньшим его применением.
Оказалось, что до 1996 года, когда разрешили массовое использование ГМО, разницы между округами по длительности беременности и весу новорожденных практически не было, а тренды по этим показателям имели одинаковые направления практически во всех округах. То есть, если в большинстве округов вес младенцев повышался (или снижался), это происходило географически однородно.
Но после 1996 года в округах, которые лучше подходили для выращивания кукурузы, хлопка и сои, стали применять глифосат в больших количествах. С тех пор упомянутые выше показатели именно для этих округов начали резко ухудшаться. Среднее воздействие глифосата на параметры новорожденных было умеренным: срок беременности их матерей упал на сутки, а вес малыша при рождении — лишь на 23-32 грамма, около 1%. Однако для 10% наименьших по весу новорожденных влияние было до 12 раз больше.
Авторы работы полагают, что наименее здоровые новорожденные были менее устойчивы к негативному воздействию глифосата, поэтому в округах, где он применялся, параметры нижних 10% новорожденных ухудшились так сильно. В то же время исследователи, будучи экономистами, не предложили конкретных метаболических путей, которые могли бы привести к таким последствиям для детей.
Часто подобные исследования ставят под сомнения, говоря, что корреляция еще не равна причинно-следственной связи. Тем не менее исследователи постарались учесть влияние других факторов, включая социально-экономические — и все равно округа с глифосатом выглядели плохо в смысле здоровья новорожденных. Ученые полагают, что их работа достаточно весома, чтобы начать активный мониторинг возможных негативных последствий глифосата для здоровья людей.
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