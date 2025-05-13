Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.

Многие привычные реакции организма на внешние раздражители воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, но науке их механизмы могут быть неизвестны. Авторы недавних исследований выяснили, почему у человека раны заживают медленнее, чем у других млекопитающих, а также разобрались в нейронных механизмах чесания глаз.

Ученые из Бингемтонского университета в США обратили внимание на морщины, которые появляются на коже пальцев из-за длительного нахождения в воде. Результаты исследования появились в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Раньше было принято считать, что на пальцах в воде появляются морщины, потому что кожа набухает. Исследователи доказали, что дело в кровеносных сосудах под кожей: они сокращаются, и пальцы сморщиваются. Однако вскоре после публикации научной работы авторы получили непростой вопрос от студента: «Всегда ли морщины в воде образуются одинаково?» Чтобы ответить на него, потребовалось еще одно исследование.

Специалисты провели эксперимент, участники которого погружали пальцы в воду на 30 минут и то же самое делали спустя 24 часа. «Узоры», появлявшиеся после процедуры, фотографировали и анализировали. Оказалось, что морщины в обоих случаях были одинаковыми. Ученые объяснили это тем, что кровеносные сосуды в пальцах не меняют расположение.

Каждый раз, когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них сморщивается одинаково / © Guy German

«Сосуды немного двигаются, но относительно друг друга остаются достаточно статичными. Это значит, что морщинки должны формироваться одинаково, и мы доказали это», — пояснил один из авторов статьи.

Исследователи также обнаружили, что при повреждении срединного нерва, отвечающего за чувствительность пальцев, кожа не сморщивается вообще. Такой вывод удалось сделать благодаря тому, что в эксперименте участвовал один из студентов ученых, которому диагностировали повреждение срединного нерва.

По словам авторов исследования, результаты их работы помогут криминалистам анализировать отпечатки пальцев, даже если тело долго находилось в воде. В дальнейшем ученые также надеются найти применение своим открытиям в медицине или биометрических технологиях.

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