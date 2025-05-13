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Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде
Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.
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Ученые из Бингемтонского университета в США обратили внимание на морщины, которые появляются на коже пальцев из-за длительного нахождения в воде. Результаты исследования появились в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.
Раньше было принято считать, что на пальцах в воде появляются морщины, потому что кожа набухает. Исследователи доказали, что дело в кровеносных сосудах под кожей: они сокращаются, и пальцы сморщиваются. Однако вскоре после публикации научной работы авторы получили непростой вопрос от студента: «Всегда ли морщины в воде образуются одинаково?» Чтобы ответить на него, потребовалось еще одно исследование.
Специалисты провели эксперимент, участники которого погружали пальцы в воду на 30 минут и то же самое делали спустя 24 часа. «Узоры», появлявшиеся после процедуры, фотографировали и анализировали. Оказалось, что морщины в обоих случаях были одинаковыми. Ученые объяснили это тем, что кровеносные сосуды в пальцах не меняют расположение.
«Сосуды немного двигаются, но относительно друг друга остаются достаточно статичными. Это значит, что морщинки должны формироваться одинаково, и мы доказали это», — пояснил один из авторов статьи.
Исследователи также обнаружили, что при повреждении срединного нерва, отвечающего за чувствительность пальцев, кожа не сморщивается вообще. Такой вывод удалось сделать благодаря тому, что в эксперименте участвовал один из студентов ученых, которому диагностировали повреждение срединного нерва.
По словам авторов исследования, результаты их работы помогут криминалистам анализировать отпечатки пальцев, даже если тело долго находилось в воде. В дальнейшем ученые также надеются найти применение своим открытиям в медицине или биометрических технологиях.
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Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.
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Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
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