Ученые объяснили, почему раны у людей заживают дольше, чем у других млекопитающих

Наблюдая за дикими павианами в Кении, эволюционный биолог и приматолог Акико Мацумото-Ода из Университета Рюкю (Япония) заметила, как удивительно быстро обезьяны восстанавливаются после стычек с сородичами, даже если раны довольно глубокие. В дальнейшем исследовательница совместно с коллегами экспериментально установила, что у людей повреждения заживают в разы дольше, чем у других млекопитающих. Возможное объяснение ученые увидели в эволюционном развитии наших предков.

Статью об исследовании опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society B. Чтобы оценить скорость заживления человеческой кожи, специалисты проследили за процессом регенерации у 24 пациентов, которым дерматологи удалили кожные опухли на разных участках тела.

Кроме того, к эксперименту привлекли шимпанзе из заповедника Кумамото, получивших раны во внутригрупповых конфликтах, несколько видов приматов семейства мартышковых, а также мышей и крыс. Трем последним повреждения нанесли хирургически. Дополнительно в исследовании учитывали данные наблюдений за павианами в природе.

В результате удалось выяснить, что у людей кожа восстанавливается в среднем со скоростью 0,25 миллиметра в день. Это почти втрое медленнее, чем у других приматов, у которых темп заживления составил примерно 0,61 миллиметра в день. Близкие значения зарегистрировали и у лабораторных грызунов.

Ученые связали отставание людей в регенерации с эволюционными изменениями. У животных кожу густо покрывают волосяные фолликулы, содержащие стволовые клетки. При повреждении эпидермиса они участвуют в восстановлении и помогают ране быстрее затягиваться.

Люди во время эволюции потеряли большую часть волос, но зато развили потовые железы — их плотность у человека в 10 раз выше, чем у шимпанзе. Это позволило эффективнее охлаждать организм при физических нагрузках и поддерживать работу крупного мозга, но замедлило заживление: хотя в потовых железах содержатся стволовые клетки, с регенерацией они справляются хуже.

Судя по всему, преимущества потеющей и лучше охлаждающейся кожи перевесили риски более затяжного восстановления тканей, заключили исследователи. Вероятно, закреплению изменений могла способствовать и социальная поддержка: помощь соплеменников позволила раненым выживать, несмотря на более длительную регенерацию. Кроме того, доисторические люди, возможно, умели лечить раны природными средствами, как это до сих пор делают некоторые человекообразные обезьяны.

Ранее приматологи задокументировали, как дикий орангутан Ракус обработал рану, полученную в схватке с другим самцом, растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. В другом исследовании специалисты с помощью наблюдений и фармакологических тестов подтвердили, что шимпанзе осознанно ищут и употребляют определенные растения ради их лекарственного действия. Случаи самолечения отмечали также у обитающих в Центральной Африке горилл.

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