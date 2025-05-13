«Волшебный» укол стройности: пермские ученые рассказали, стоит ли гнаться за модой на «Оземпик»

«Оземпик» — новый must-have в мире моды на «идеальное тело». Соцсети пестрят восторженными отзывами о волшебном средстве, которое якобы гарантирует стройность без усилий. Но за всплеском популярности скрывается множество вопросов. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как работает средство, вызывает ли оно привыкание, поможет ли спорт закрепить результат, каких побочных эффектов кроме выпадения волос и уставшего лица ждать тем, кто решился на эту авантюру, и стоит ли доверять трендам, когда речь идет о здоровье.

«Оземпик»: механизм действия и влияние на организм

Изначально данный препарат разрабатывался для лечения сахарного диабета второго типа. Он представляет собой инновационное инъекционное лекарство, которое помогает контролировать уровень холестерина сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых осложнений. В его основе лежит активное вещество семаглутид. «Оземпик» — это просто торговое название инъекции, которую выпускает датская фармацевтическая компания.

— Его механизм работы сложен и многогранен. Он имитирует действие глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1), гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи, но, в отличие от естественного, имеет пролонгированное действие. Медикамент стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы, способствуя его снижению. Помимо воздействия на гормональный фон, инъекция замедляет опорожнение желудка, что приводит к более плавному и постепенному поступлению сахара в кровь после еды, — рассказывает Лариса Волкова, профессор кафедры окружающей среды Пермского Политеха, доктор медицинских наук.

В 2021 году препарат был признан эффективным средством для снижения массы тела у людей, страдающих ожирением. Данные о клиническом испытании лекарства были опубликованы в New England Journal of Medicine. Треть участников исследования потеряли около 20% веса. При этом, в отличие от других подобных препаратов, он крайне редко вызывал побочные эффекты.

Как работает препарат и сколько килограммов можно сбросить?

Как уже говорилось ранее, «Оземпик» эффективен для снижения веса благодаря комплексному воздействию семаглутида на организм: он замедляет опорожнение желудка, продлевая чувство сытости и уменьшая общее потребление пищи.

— Помимо прочего, он воздействует на области мозга, отвечающие за аппетит, снижая тягу к еде. Кроме того, вещество способствует регулированию уровня глюкозы в крови, уменьшая резкие скачки сахара, которые могут вызывать чувство голода. Средняя потеря веса при использовании «Оземпика» варьируется и зависит от индивидуальных особенностей организма, дозировки и образа жизни, — отмечает Лариса Волкова.

Препарат демонстрирует дозозависимый эффект. Это означает, что повышенные дозы могут оказывать более выраженное воздействие на уровень глюкозы и вес. Лечение обычно начинается с небольшого количества, которое постепенно увеличивается под наблюдением врача для достижения оптимального терапевтического эффекта и минимизации побочных явлений.

Важно отметить, что эффективность инъекции максимальна в сочетании со здоровым образом жизни. Сбалансированная диета с ограничением калорий и достаточным количеством белка, а также регулярные физические упражнения способствуют более быстрому и устойчивому снижению веса. Клинические испытания показали, что пациенты, принимавшие максимальную дозу «Оземпика» (два миллиграмма) и соблюдавшие рекомендации по питанию и физической активности, в среднем худели быстрее в отличие от тех, кто принимал плацебо – вещества без лечебного действия или более низкие дозы препарата.

По словам ученой, сложно говорить о конкретных сроках появления результата. Некоторым пациентам достаточно нескольких недель, чтобы заметить первые положительные изменения, в то время как другим может потребоваться несколько месяцев для достижения желаемого эффекта. Ключевым фактором является соблюдение рекомендаций врача и приверженность здоровому образу жизни. Пациентам следует регулярно наблюдаться у врача для оценки эффективности лечения и корректировки дозы при необходимости.

После прекращения приема препарата возможен обратный эффект — восстановление исходного веса или даже его увеличение. Это связано с тем, что инъекция не устраняет глубинные причины избыточной массы тела, а лишь временно модулирует пищевое поведение. Без коррекции диеты, физической активности и образа жизни нейроэндокринные сигналы голода могут вернуться к исходным показателям.

Дряблая кожа и выпадение волос: почему возникают побочные эффекты?

Прием «Оземпика» сопряжен с рядом сопутствующих реакций. Наиболее распространенными являются желудочно-кишечные расстройства: тошнота, диарея, запоры. В отдельных случаях наблюдаются системные эффекты — головные боли, гипогликемия, аллергические реакции, депрессии. Отдельного внимания заслуживают изменения состояния кожи и волос.

— Дряблость и сухость кожи, эффект уставшего лица, а также выпадение волос не являются универсальными побочными эффектами «Оземпика» и наблюдаются далеко не у всех пациентов. Однако данный эффект имеет место быть и как правило уже через три месяца после приема. Эти проявления, если они возникают, чаще связаны с быстрым похудением в целом, а не с конкретным воздействием препарата. Экстремальное похудение может лишить кожу необходимого объема, что приводит к ее обвисанию и потере эластичности. Недостаток питательных веществ и стресс, вызванный ограничением в питании, также может негативно сказаться на состоянии волос. Для минимизации подобных рисков необходим контроль биохимических показателей крови и дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов. Если же проблема становится серьезной, необходимо обратиться к врачу для консультации и корректировки лечения, — поясняет Лариса Волкова, профессор кафедры экологии Пермского Политеха, доктор медицинских наук.

Кому тренд принесет больше вреда, чем пользы?

Препарат категорически противопоказан при беременности, лактации, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта (панкреатит, гастропарез), эндокринных нарушениях и индивидуальной непереносимости компонентов. Перед назначением обязательна консультация эндокринолога и оценка общего состояния здоровья, так как необоснованный прием может усугубить скрытые патологии.

— Решение о применении инъекций для похудения должно основываться на балансе потенциальной пользы и рисков. Использование медикаментозной терапии оправдано только в тех случаях, когда ожирение устойчиво к немедикаментозным методам и представляет угрозу для здоровья, поэтому «Оземпик» — это не «волшебная таблетка», а инструмент, требующий осознанного подхода и обязательного медицинского сопровождения, — отмечает эксперт Пермского Политеха Лариса Волкова.

Как долгосрочный прием влияет на метаболизм?

Поскольку «Оземпик» — это не биологически активная добавка, а рецептурный препарат, предназначенный для лечения диабета второго типа, он рассчитан на длительное применение. Если врач назначает его для снижения веса, то прием ведется курсами.

— Действие инъекции при применении от 5 до 10 лет пока изучено не до конца. Исследования, которые подтвердили его безопасность и эффективность, проводились в течение ограниченного времени — это стандартная практика для новых лекарств. На сегодняшний день нет доказательств того, что длительный прием препарата вызывает опасные для жизни осложнения. Однако нельзя исключать теоретически возможные риски. Например, в редких случаях вещество семаглутид может чрезмерно стимулировать клетки поджелудочной железы, что иногда приводит к ее воспалению. Продолжительное воздействие на расщепление жиров может нарушить способность организма адаптироваться к изменениям в питании или нагрузках, — говорит Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ.

Важно помнить, что применение лекарства без консультации с врачом может привести к серьезным последствиям. Кроме того, из-за ажиотажа вокруг препарата участились случаи продажи подделок. Такие «аналоги» часто содержат непредсказуемые компоненты, вызывающие отравление или аллергические реакции.

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ПНИПУ 1087 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.