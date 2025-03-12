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Оранжевая полярная сова озадачила ученых
Этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили необычную полярную сову с ярко-оранжевым оперением вместо традиционного белоснежного. Снимки птицы, сделанные местными фотографами и опубликованные в соцсетях, привлекли внимание орнитологов-любителей и ученых. Специалисты не знают, как сова, прозванная Рыжиком, приобрела свою уникальную расцветку, и выдвинули на этот счет разные гипотезы.
В комментарии по электронной почте изданию The New York Times директор Института по исследованию сов (штат Монтана, США) Денвер Холт (Denver Holt) заявил, что за 35 лет наблюдений за этими пернатыми он и его коллеги никогда не сталкивались с подобными отклонениями.
Биолог из Университета штата Мичиган Кевин Макгроу (Kevin McGraw) предложил неожиданную версию. По его мнению, сова могла окраситься в оранжевый цвет в результате генетической мутации, вызванной загрязнением среды. Впрочем, чтобы понять природу уникальной окраски, нужно изучить образцы перьев, заявил ученый.
Орнитолог из Обернского университета (штат Алабама, США) Джеффри Хилл (Geoffrey Hill) не согласился с этой гипотезой. Он отметил, что рыжий цвет в оперении выглядит слишком ярко, чтобы быть природным пигментом, а его распределение несимметрично. Кроме того, мутация должна была бы окрасить в оранжевый и темные вкрапления в оперении совы, чего не наблюдается. Специалист считает более вероятным объяснением внешний контакт с искусственным красителем.
Скотт Вайденсоул (Scott Weidensaul), один из организаторов волонтерского проекта SNOWstorm по изучению полярных сов, тоже отверг версию о мутации. Кроме того, он исключил возможность намеренного окрашивания птицы орнитологами. Ранее такой прием практиковали, чтобы отслеживать миграцию полярных сов, но с появлением GPS-передатчиков от использования аэрозольной краски для таких целей отказались.
Вайденсоул подозревает, что в оранжевом оттенке может быть виновата противообледенительная жидкость, применяемая для обработки самолетов. Некоторые из таких составов имеют красно-оранжевый цвет, сообщил он изданию.
Журналисты направили запрос о комментарии в аэропорт Huron County Memorial Airport, расположенный ближе всего к местам, где видели сову, но пока не получили ответа.
Впрочем, наблюдавшие Рыжика скептически отнеслись к такому объяснению. По словам очевидцев, оранжевые перья распределены по голове, крыльям и спине птицы слишком равномерно, чтобы это могло быть результатом случайного соприкосновения с красителем.
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