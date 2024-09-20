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В «Росатоме» разработали гамма-детектор для медицинской диагностики
Ученые из НИПИ редкометаллической промышленности «Гиредмет», входящего в научный дивизион «Росатома», создали эскизный проект российского гамма-детектора для однофотонного эмиссионного компьютерного томографа. Разработка повысит доступность ядерной медицины для соотечественников.
Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) — одна из основных клинических технологий ядерной медицины. Он полезен как в терапевтических, так и в диагностических целях. При этом такая услуга относительно доступна по цене.
Россия пока не вышла на уровень минимальной потребности системы здравоохранения в подобных аппаратах, хотя все время возникают новые медицинские сферы, для которых такие устройства крайне необходимы. Например, в кардиологии, эндокринологии или трансплантологии. Из-за санкций, а также по причине серьезных затруднений в обслуживании имеющихся в стране ОФЭКТ и ОФЭКТ-КТ разработка таких сканеров очень важна. Кроме того, детекторы подобного типа применяются не только в медицине, но и прежде всего в атомной энергетике, исследованиях ядерной физики, системах безопасности, радиоэкологическом мониторинге и других сферах.
Специалисты «Гиредмета» и Физико-технологического института УрФУ сделали макет основных функциональных узлов гамма-детектора, чтобы проверить его основные характеристики. А к концу следующего года разработчики планируют представить конструкторскую документацию по результатам сборки и предварительных испытаний опытного образца.
Помимо создания конструкции устройства и его электронных схем, инженеры трудятся над технологией выращивания так называемых особо крупных сцинтилляционных поликристаллов. Их в будущем можно будет использовать в серийных образцах ОФЭКТ вместо традиционных монокристаллов. Такая мера — существенное сокращение стоимости агрегата.
Научный руководитель лаборатории ЭРП УрФУ Олег Игнатьев заверил, что современная элементная база, схемотехнические решения и методы цифровой обработки сигналов позволяют создавать многоканальные системы сканирования без недостатков, которые характерны для популярных сегодня на отечественном рынке однофотонных эмиссионных компьютерных томографов. Макет новой гамма-камеры и опытного образца аппарата — это не продукт привычного обратного инжиниринга, а заметный шаг в развитии аппаратного обеспечения ОФЭКТ.
Инициатор, промышленный партнер и будущий потребитель разрабатываемых устройств — АО «Русатом РДС», входящий в госкорпорацию «Росатом». Это предприятие курирует и развивает многие инновационные разработки в области ядерной медицины.
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