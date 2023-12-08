В ПНИПУ выяснили, как лечить раны с помощью бензина

В медицинской и ветеринарной дерматологии широко используют лекарства из нефти и продуктов ее переработки для лечения гнойно-воспалительных ран. Они обладают успокоительными, обезболивающими и обеззараживающими свойствами, но имеют свои недостатки. Например, вазелин при длительном применении приводит к чувствительности организма и замедляет скорость проникновения лекарства сквозь кожу. Ученые ПНИПУ изучили, какими заживляющими свойствами обладают разные соединения, полученные из бензина, разработали и протестировали лечебные мази на их основе.

Исследование опубликовано в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

У многих отечественных и зарубежных ранозаживляющих средств слабая активность. Из-за этого приходится многократно наносить их на кожу и часто менять повязки. В результате такого беспокойства раны долго восстанавливаются. Для создания эффективного и бюджетного аналога таким средствам ученые Пермского Политеха использовали бензин риформинга.

Риформинг – это процесс термической переработки нефти, в результате которого получают необходимые органические соединения (углеводороды). С помощью установки для разгонки нефти, под воздействием разных температур, исследователи вывели 11 бензиновых фракций – смесей легких парафиновых, ароматических и нафтеновых углеводородов, которые стали компонентами будущей мази. Пермские политехники изучили, как состав полученных фракций влияет на полезные с медицинской точки зрения свойства.

Для этого ученые Пермского Политеха приготовили мази на вазелиновой основе, содержащие 10 процентов каждой фракции. Их способность заживлять раны изучили на коже белых лабораторных крыс. Животных разделили на две группы – для одной из них использовали мазь, а для второй нет.

На раны крыс наносили по 0,2 грамма мази, на седьмые сутки ученые сравнили процессы заживления в обеих группах. Эксперименты выполнили в соответствии с правилами лабораторной практики при проведении доклинических исследований в России и с соблюдением международных рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных и требований по этике.

«Мы искали ответ на главный вопрос: какие химические компоненты природных нефтей создают наибольшый лечебный эффект. В качестве эталонов для сравнения использовали известные препараты бепантен, левомеколь и десятипроцентную стрептоцидовую мазь. Средства, содержащие смеси углеводородов, проявили более высокую активность. Так, мазь на основе компонентов с температурой кипения 90-100 градусов, превосходит по эффективности левомеколь и действует на уровне бепантена. Кроме того, стоимость таких мазей будет существенно ниже», – рассказывает доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

В результате наилучшее действие показали два образца фракций, которые содержат от 80 до 86 процентов парафиновых углеводородов, около восьми процентов нафтенов и от трех до девяти процентов аренов. Исследователи отмечают, что выбранная температура кипения и физико-химические свойства (плотность, масса молекул, содержание парафинов, нафтенов, аренов и др.) каждой нефтяной фракции, существенно влияют на их ранозаживляющие свойства. Например, чем выше температура, тем лучше свойства. Более подробно эту взаимосвязь для каждой фракции они рассчитали в самостоятельно составленных уравнениях, которые проверили на универсальность. Они будут полезными в дальнейших исследованиях.

Кроме того, ученые ПНИПУ обнаружили, что с высокой вероятностью их образцы могут быть эффективны в лечении таких заболеваний, как экзема и себорея, есть возможность применять их в качестве антидиабетических и других средств.

Как выяснили пермские политехники, фракции бензина риформинга обладают хорошими ранозаживляющими и антисептическими свойствами. Поэтому они могут стать отечественным альтернативным и достаточно бюджетным средством для местного лечения гнойных и воспаленных открытых ран. На данном этапе исследования продолжаются. Сейчас ученые подбирают активный компонент, который увеличит срок годности и стабильность лекарственной формы при хранении, без снижения ранозаживляющего действия препарата.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 507 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.