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Михаил Орлов
3

Географы проверили российские города на «15-минутность»

4.2

Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
Вид на Набережные Челны
Вид на Набережные Челны / © wikipedia.org, Zahidulla

Современный город должен отвечать многим требованиям, чтобы быть комфортным местом жизни для сотен тысяч или миллионов людей. Поэтому исследователи — географы, экономисты и урбанисты — наряду с местными властями стремятся объективно оценивать качество городской инфраструктуры с помощью различных метрик. Те же оценки помогают предложить новшества, способные улучшить качество жизни горожан.

Такие исследования особенно актуальны, учитывая угрозу новых пандемий. Вроде недавней, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Тогда руководители многих стран ввели жесткие ограничения на перемещение на личном и общественном транспорте. В результате горожане могли оказаться «запертыми» в пределах собственного микрорайона.

Количественные методы оценки городской среды используют уже более 20 лет. Например, в США разработали Walk Score Index — индекс помогает найти оптимальное место для жизни на основе плотности инфраструктуры. В Италии предложили индекс NEXI, в России — индекс качества городской среды и так далее.

Ученым помогают и теоретические модели, например 15-минутного города (15-minute city). В ее современной трактовке (предложена Карлосом Морено в 2016 году) город следует планировать так, чтобы любой житель мог добраться до объектов необходимой в повседневной жизни инфраструктуры за 15 минут ходьбы (или поездки на велосипеде). То есть достичь за это время поликлиники, торгового центра, школы, места, где проводятся культурные мероприятия, и так далее.

Авторы новой публикации в Regional Research of Russia задались вопросом: можно ли отнести российские города к 15-минутным? Для примера они рассмотрели три непохожих друг на друга и отдаленных города: региональные центры Краснодар и Саратов, а также Набережные Челны (Татарстан).

Набережные Челны возникли как промышленный советский город и были организованы, согласно логике микрорайонов. Большинство челнинцев и сейчас живут в многоэтажных панельных домах, построенных в конце советской эры. Краснодар — быстро растущий город, который расположен на юге России и имеет обширный частный сектор. Наконец, Саратов интересен тем, что сочетает в себе дореволюционные (исторические) кварталы, советский жилой фонд и более молодые строения.

Географы использовали данные из открытых источников, а также данные сервиса 2GIS — они показывают расположение общественной, торговой и транспортной инфраструктуры. Оказалось, что среди трех рассмотренных городов к 15-минутному идеалу ближе всего Набережные Челны. В целом в пределах заветного радиуса проживают от 86 до 92 процентов жителей этих городов.

Доступность (в минутах пути пешком или на велосипеде) университетов и детских садов в Краснодаре, Саратове и Набережных Челнах / © springer.com, P. Gonyukhov, A. Sheludkov, 2025

В случае Саратова и Краснодара лучшее соответствие 15-минутной модели показали городские центры и историческая застройка. Это связано с концентрацией там объектов инфраструктуры общегородского значения. Набережные Челны лишены выраженного центра города — там оптимальную доступность имеют районы массовой застройки раннего советского времени.

«В рамках исследования мы проверяли, насколько российские города, имеющие большое советское наследие (они были сформированы при строгих строительных регламентах), соответствуют новой концепции «15-минутного города». Оказалось, эта концептуальная рамка применима к историческим центрам наших городов и советским микрорайонам. Если исторические центры городов имеют хорошую пешеходную доступность из-за того, что в них расположены все типы базовой городской инфраструктуры (как стандартные вроде магазинов и аптек, так и общегородские вроде университетов, больниц, торговых центров и так далее), то районы послевоенной застройки (с типовыми домами «хрущевского» и «брежневского» типа) возводились по строгим регламентам и были сразу обеспечены всей необходимой инфраструктурой (домами быта, продовольственными магазинами, школами, поликлиниками и так далее). Современные требования не такие жесткие, из-за чего новые многоквартирные дома часто возводятся без инфраструктуры, а коммерция приходит не сразу. Усредненные значения по трем городам говорят, что в новых микрорайонах плотность базовой инфраструктуры не такая высокая, и, возможно, они обрастут необходимыми объектами со временем. Результаты исследования могут быть полезны девелоперам, местным властям и просто всем, кто интересуется развитием наших городов», — прокомментировал по просьбе Naked Science первый автор публикации Петр Гонюхов из Высшей школы экономики.

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Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
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