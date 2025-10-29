Психологи выяснили, чем отличаются приемные и кровные матери

Приемные (замещающие) матери играют важную роль в воспитании детей, оставшихся без биологических родителей. Они берут на себя ответственность за создание безопасной среды, в которой ребенок может научиться доверять, адаптироваться и развиваться. Воспитание приемных детей требует учитывать особенности, которые отличают их от кровных, и требует эмоциональной устойчивости и профессионализма. Психологи выяснили, чем отличаются замещающие матери от родных.

Статья опубликована в журнале «Социальные науки и детство». Дети, развиваясь, ориентируются на взрослых. Именно родитель помогает малышу чувствовать безопасность и формирует фундамент для дальнейших социальных отношений и развития личности. Повторяя за близкими, ребенок с большей вероятностью выживет и сможет существовать в обществе. Это доказывают теория привязанности и такой механизм, как импринтинг — влияние первого впечатления и быстрое закрепление этого образа как идеального в глубинах психики.

Родительство влияет и на мать: в период беременности и вскармливания меняется мозг, благодаря чему создается сильная эмоциональная связь с ребенком. У приемных матерей меньше биологических реакций из-за отсутствия родства, но от них требуется больше внимания и усилий в процессе воспитания.

В первой части исследования психологи сравнили приемных и биологических матерей по демографическим характеристикам, структуре семьи и особенностям воспитания. Во второй части ученые рассматривали только замещающих матерей. Они хотели выяснить состояние матерей, воспитывающих только приемных детей, и матерей, у которых есть одновременно родные и приемные дети.

В исследовании приняли участие 109 матерей — 59 приемных и 52 биологические. Их сравнили по возрасту, образованию, семейному статусу и когнитивным показателям. Респондентки заполнили анкеты и прошли специальные тесты. Приемные матери в среднем были старше на десять лет, чаще имели больше детей (в среднем четыре). Они обладали более низкими показателями рабочей памяти, способности гибко думать и приспосабливаться к новым ситуациям при решении заданий. Они слабее реагировали на эмоции и были менее настойчивыми. Биологические матери чаще состояли в браке, имели высшее образование, растили одного-трех детей.

Психологи узнали, насколько приемные матери стрессоустойчивы и гибки в поведении. Это помогают определить исполнительные функции — навыки управления вниманием, памятью и контролем эмоций, которые влияют на качество воспитания, целеполагания и планирования. Матери с высоким уровнем исполнительных функций лучше справляются с воспитанием детей, помогают им развивать ум и учиться контролировать эмоции.

К исполнительным функциям относят тормозной контроль, связанный с познавательным интересом ребенка, и рабочую память — память на промежуточные этапы долговременной задачи. Рабочая память, особенно малая ее емкость, указывает на трудности с контролем эмоций и поведения.

Результаты показали, что все приемные матери имели более низкие показатели рабочей памяти и их мозг хуже приспосабливался к новым задачам по сравнению с матерями, воспитывающими только родных детей. Это объясняется тем, что у приемных матерей обычно меньше сильных эмоциональных реакций и активности, а также необходимостью привыкать к сложной и требовательной роли воспитателя приемных детей. Замещающее родительство требует формирования привязанности с приемным ребенком, умения жить в неопределенности, справляться не только со своим стрессом, но и стрессом ребенка. Накопившись, данные факторы могут привести приемную мать к выгоранию и ухудшению отношений в семье.

Кровные матери лучше адаптируются к обработке информации и могут строить более эффективные стратегии запоминания. Различий между разными замещающими матерями авторы работы не обнаружили. В ранних исследованиях ученые установили, что умение ребенка управлять своими действиями и мыслями связано с такими же умениями у матери, и в этом смысле кровные дети имеют преимущество перед приемными.

Кровные и приемные матери, воспитывающие одновременно родных и приемных детей, меньше реагировали на тактильный контакт с ребенком, тогда как приемные родители порой отмечали, что не любят, «когда дети к ним липнут».

Во второй части исследования авторы сравнили женщин, воспитывающих только приемных детей, и тех, у кого одновременно есть родные и приемные. Выяснилось, что в первой группе матери моложе, с высшим образованием, чаще замужем и имели меньше детей. Во второй группе женщины часто не имели мужей на момент исследования, что свидетельствует о проблемах в семье. Дети замещающих матерей были старше по сравнению с детьми биологических матерей.

Замещающее родительство чаще встречается в более зрелом возрасте. Возможно, это связано с тем, что родные дети выросли и создали свои семьи, а у родителей еще есть много сил и они готовы воспитывать детей дальше. Именно поэтому в семьях, где воспитываются только приемные дети, матери по многим параметрам не отличаются от кровных. По данным исследования, у этих матерей выше уровень образования, они осознанно подходят к родительству и адекватно оценивают свои силы, что ведет к сохранению семьи и более благополучному воспитанию. Матери и с кровными, и с приемными детьми, имеющие более низкий уровень образования, по-видимому, хуже оценивают свои возможности, что ведет к выгоранию.

Воспитание одновременно родных и приемных детей — это сложно, чревато стрессом и выгоранием, особенно у матери, потому что биологические инстинкты и социальные ожидания часто конфликтуют. Это требует больших сил от приемной матери и может привести к выгоранию. Поэтому семьям нужна дополнительная поддержка, отдых для родителей и повышение их образовательного уровня для устойчивости семьи.

Исследование провели Елена Николаева и Ева Дыденкова из РГПУ им. А.И. Герцена и Галина Семья — профессор МГППУ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МГППУ 112 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.