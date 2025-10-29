Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи выяснили, чем отличаются приемные и кровные матери
Приемные (замещающие) матери играют важную роль в воспитании детей, оставшихся без биологических родителей. Они берут на себя ответственность за создание безопасной среды, в которой ребенок может научиться доверять, адаптироваться и развиваться. Воспитание приемных детей требует учитывать особенности, которые отличают их от кровных, и требует эмоциональной устойчивости и профессионализма. Психологи выяснили, чем отличаются замещающие матери от родных.
Статья опубликована в журнале «Социальные науки и детство». Дети, развиваясь, ориентируются на взрослых. Именно родитель помогает малышу чувствовать безопасность и формирует фундамент для дальнейших социальных отношений и развития личности. Повторяя за близкими, ребенок с большей вероятностью выживет и сможет существовать в обществе. Это доказывают теория привязанности и такой механизм, как импринтинг — влияние первого впечатления и быстрое закрепление этого образа как идеального в глубинах психики.
Родительство влияет и на мать: в период беременности и вскармливания меняется мозг, благодаря чему создается сильная эмоциональная связь с ребенком. У приемных матерей меньше биологических реакций из-за отсутствия родства, но от них требуется больше внимания и усилий в процессе воспитания.
В первой части исследования психологи сравнили приемных и биологических матерей по демографическим характеристикам, структуре семьи и особенностям воспитания. Во второй части ученые рассматривали только замещающих матерей. Они хотели выяснить состояние матерей, воспитывающих только приемных детей, и матерей, у которых есть одновременно родные и приемные дети.
В исследовании приняли участие 109 матерей — 59 приемных и 52 биологические. Их сравнили по возрасту, образованию, семейному статусу и когнитивным показателям. Респондентки заполнили анкеты и прошли специальные тесты. Приемные матери в среднем были старше на десять лет, чаще имели больше детей (в среднем четыре). Они обладали более низкими показателями рабочей памяти, способности гибко думать и приспосабливаться к новым ситуациям при решении заданий. Они слабее реагировали на эмоции и были менее настойчивыми. Биологические матери чаще состояли в браке, имели высшее образование, растили одного-трех детей.
Психологи узнали, насколько приемные матери стрессоустойчивы и гибки в поведении. Это помогают определить исполнительные функции — навыки управления вниманием, памятью и контролем эмоций, которые влияют на качество воспитания, целеполагания и планирования. Матери с высоким уровнем исполнительных функций лучше справляются с воспитанием детей, помогают им развивать ум и учиться контролировать эмоции.
К исполнительным функциям относят тормозной контроль, связанный с познавательным интересом ребенка, и рабочую память — память на промежуточные этапы долговременной задачи. Рабочая память, особенно малая ее емкость, указывает на трудности с контролем эмоций и поведения.
Результаты показали, что все приемные матери имели более низкие показатели рабочей памяти и их мозг хуже приспосабливался к новым задачам по сравнению с матерями, воспитывающими только родных детей. Это объясняется тем, что у приемных матерей обычно меньше сильных эмоциональных реакций и активности, а также необходимостью привыкать к сложной и требовательной роли воспитателя приемных детей. Замещающее родительство требует формирования привязанности с приемным ребенком, умения жить в неопределенности, справляться не только со своим стрессом, но и стрессом ребенка. Накопившись, данные факторы могут привести приемную мать к выгоранию и ухудшению отношений в семье.
Кровные матери лучше адаптируются к обработке информации и могут строить более эффективные стратегии запоминания. Различий между разными замещающими матерями авторы работы не обнаружили. В ранних исследованиях ученые установили, что умение ребенка управлять своими действиями и мыслями связано с такими же умениями у матери, и в этом смысле кровные дети имеют преимущество перед приемными.
Кровные и приемные матери, воспитывающие одновременно родных и приемных детей, меньше реагировали на тактильный контакт с ребенком, тогда как приемные родители порой отмечали, что не любят, «когда дети к ним липнут».
Во второй части исследования авторы сравнили женщин, воспитывающих только приемных детей, и тех, у кого одновременно есть родные и приемные. Выяснилось, что в первой группе матери моложе, с высшим образованием, чаще замужем и имели меньше детей. Во второй группе женщины часто не имели мужей на момент исследования, что свидетельствует о проблемах в семье. Дети замещающих матерей были старше по сравнению с детьми биологических матерей.
Замещающее родительство чаще встречается в более зрелом возрасте. Возможно, это связано с тем, что родные дети выросли и создали свои семьи, а у родителей еще есть много сил и они готовы воспитывать детей дальше. Именно поэтому в семьях, где воспитываются только приемные дети, матери по многим параметрам не отличаются от кровных. По данным исследования, у этих матерей выше уровень образования, они осознанно подходят к родительству и адекватно оценивают свои силы, что ведет к сохранению семьи и более благополучному воспитанию. Матери и с кровными, и с приемными детьми, имеющие более низкий уровень образования, по-видимому, хуже оценивают свои возможности, что ведет к выгоранию.
Воспитание одновременно родных и приемных детей — это сложно, чревато стрессом и выгоранием, особенно у матери, потому что биологические инстинкты и социальные ожидания часто конфликтуют. Это требует больших сил от приемной матери и может привести к выгоранию. Поэтому семьям нужна дополнительная поддержка, отдых для родителей и повышение их образовательного уровня для устойчивости семьи.
Исследование провели Елена Николаева и Ева Дыденкова из РГПУ им. А.И. Герцена и Галина Семья — профессор МГППУ.
Космическое одиночество человечества может оказаться естественным статистическим законом Вселенной: новая математическая модель показала, что вероятность возникновения сразу нескольких разумных цивилизаций крайне мала.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Февраля, 2014
Вместо Луны
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии