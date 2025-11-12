Уведомления
Ученые посоветовали кричать на чаек, чтобы не дать им украсть еду
Зоопсихологи из Эксетерского университета (Великобритания) в эксперименте показали, что надоедливых чаек, которые порой пытаются стащить у прохожих еду, можно эффективно отпугнуть, не прибегая к насилию. Достаточно просто крикнуть на них.
Исследование, статью о котором опубликовал журнал Biology Letters, провели в феврале-марте 2025 года в девяти городах региона Юго-Западная Англия. Ученые протестировали три варианта отпугивания на 61 дикой серебристой чайке (Larus argentatus).
Для привлечения пернатых на землю ставили закрытую коробку с чипсами. Когда чайки приближались к приманке, исследователи включали аудиозапись, на которой мужской голос выкрикивал фразу: «Нет, не приближайся, это моя еда, это мой пирожок». Во втором варианте мужчина произносил те же слова, но уже спокойно, а в третьем использовали нейтральную запись — звуки пения зарянки (Erithacus rubecula). Происходившее снимали на видео.
Почти в половине случаев, когда раздавался крик, чайки улетали прочь в течение минуты. При звуках спокойного голоса только 15% птиц улетали. Тем не менее остальные отходили от еды, ощущая опасность. Щебетание зарянки практически не действовало на чаек: при проигрывании этой записи большинство пернатых (70%) оставались рядом с едой в течение всего эксперимента.
Исследователи подчеркнули, что все три записи включали с одинаковой громкостью. То есть чайки реагировали не просто на громкий звук, а различали в крике другие акустические характеристики и признаки угрозы, поэтому он действовал на них сильнее, чем спокойный голос.
«Похоже, чайки обращают внимание на то, как мы говорим, что, по нашему мнению, ранее не наблюдалось у других диких видов, а отмечалось только у одомашненных животных, которых веками разводят в тесном контакте с людьми, например у собак, свиней и лошадей», — заявил в комментарии The Guardian один из авторов исследования Нилтье Бугерт (Neeltje Boogert).
Как пояснили ученые, целью эксперимента было показать, что для отпугивания чаек не обязательно применять физическую силу, а мужской голос выбрали потому, что в большинстве инцидентов с причинением вреда диким животным фигурируют мужчины. Однако в дальнейшем специалисты планируют проверить, сработает ли таким же образом женский голос.
Исследователи напомнили, что в Великобритании серебристых чаек причисляют к видам, которые нуждаются в охране из-за сокращения численности. Эффективно отпугнуть их можно вполне мирными способами, не связанными с насилием, что и продемонстрировал новый эксперимент. Ранее в другой серии опытов ученые из того же вуза выяснили, что чайки реже решаются украсть еду под пристальным взглядом человека.
