  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 ноября, 12:51
РТУ МИРЭА
131

Физика тепла: как не замерзнуть зимой

❋ 4.3

С приходом зимы и морозов многие из нас инстинктивно начинают кутаться в несколько свитеров, надевая на себя все самое теплое. Однако часто это не приносит желаемого результата: мы либо продолжаем мерзнуть, либо, наоборот, потеем и испытываем дискомфорт. Секрет комфорта в холодную погоду кроется не в количестве одежды, а в понимании фундаментальных законов физики, управляющих теплообменом. Чтобы разобраться в физике этого вопроса, мы обратились к Алексею Юрасову, доктору физико-математических наук, профессору кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА.

РТУ МИРЭА
# зима
# морозы
# одежда
# теплообмен
# холода
Кадр из фильма Кадр из фильма «Затерянные во льдах» / © Bleecker Street

Почему мы теряем тепло и как одежда нас спасает

Наше тело — постоянный источник тепла. Одежда же не производит его, а выполняет функцию изолятора. «Основная цель зимней одежды — уменьшить теплопотери нашего тела», — поясняет профессор Юрасов. Тепло уходит от кожи в окружающую среду тремя основными путями: через прямой контакт с холодными предметами, через потоки воздуха, уносящие нагретый слой от тела. Эффективные материалы для холодной погоды, такие как шерсть или современные синтетические утеплители, обладают низкой теплопроводностью. Это значит, что они медленно проводят тепло, задерживая его рядом с телом. «Шерсть, например, содержит множество воздушных полостей, которые работают как изоляционный материал, замедляя передачу тепла», — добавляет эксперт. Воздух, заключенный в порах ткани или между ее волокнами, — один из лучших природных изоляторов.

Почему «чем больше, тем лучше» — ошибочная стратегия

Распространенное заблуждение — пытаться надеть на себя как можно больше вещей в надежде согреться. Этот подход может дать обратный эффект. Во-первых, слишком тесная и многослойная одежда сковывает движения. А ведь именно мышечная активность — один из ключевых источников тепла в нашем организме.

«Чрезмерное количество слоев одежды может ограничить подвижность, что негативно скажется на выработке тепла мышцами», — предупреждает Алексей Юрасов. Во-вторых, без правильной системы слоев вы рискуете вспотеть, и влажная одежда быстро отведет тепло от тела, вызвав резкое охлаждение. Таким образом, важен не столько объем, сколько продуманная комбинация материалов и функций. Этот принцип особенно критичен при выборе одежды для детей, которые часто активно двигаются на улице и больше подвержены переохлаждению при неправильном экипировке.

Искусство многослойности и внимание к деталям

Ключ к комфорту — это грамотное наслоение. Система состоит из трех основных уровней. Первый слой, базовый, непосредственно контактирует с кожей. Его задача — отводить влагу, чтобы тело оставалось сухим. Для этого идеально подходит современное термобелье из синтетических материалов или шерсти мериноса. Хлопок в качестве первого слоя нежелателен, так как он впитывает влагу и долго сохнет. Второй слой — утепляющий. Его функция — создавать и удерживать воздушную прослойку. С этой ролью отлично справляются флис, шерстяной свитер или пуловер. Третий, внешний слой, — защитный. Это ваша ветровка или зимняя куртка, которая должна быть водо- и ветронепроницаемой, но при этом «дышащей», чтобы не позволять пару от тела накапливаться внутри.

Особое внимание следует уделить обуви. «Толстая подошва поможет минимизировать теплопотери через ноги, — советует профессор Юрасов. — Предпочтительные материалы для подошвы обуви — резина или полиуретан, обладающие низкой теплопроводностью». Внутри обувь должна иметь теплый и дышащий внутренний слой.

И наконец, нельзя забывать о аксессуарах. «Не стоит пренебрегать такими частями гардероба, как шапка, шарф и перчатки. Эти элементы защитят наиболее уязвимые участки тела от быстрого охлаждения», — заключает эксперт. Голова, шея и кисти рук — это зоны с интенсивным кровоснабжением, и через них тело теряет огромное количество тепла.

Борьба с холодом — это вопрос научного подхода. По словам эксперта, важно соблюдать баланс между количеством и качеством слоев одежды. Осознанный выбор материалов, понимание принципа многослойности и внимание к защите самых уязвимых участков тела превращают зимнюю прогулку из испытания в комфортное и приятное времяпрепровождение. Помните, что правильная одежда не добавляет тепло, а помогает вашему телу максимально эффективно использовать собственные ресурсы, сохраняя тепло.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
93 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# зима
# морозы
# одежда
# теплообмен
# холода
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
В поисках идеальной вакцины
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Ноя
700
Новости биологии: прорывы октября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Ноя
800
Время пира: этруски в V веке до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
Форпосты землян в космосе: прошлое, настоящее и будущее орбитальных станций
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
13 Ноя
750
Ионизирующая радиация и медицина
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 ноября, 17:41
КБГУ

Новое понимание углеродного цикла: ученые выяснили, что корни растений поглощают углекислый газ

Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.

КБГУ
# корни
# растения
# углекислый газ
# фотосинтез
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 12:19
Юлия Трепалина

Ежедневная чашка кофе снизила риск аритмии в клинических испытаниях

Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.

Медицина
# аритмия
# болезни сердца
# здоровье
# кофе
# мерцательная аритмия
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно