Самая крупная летучая мышь Европы закусила зарянкой прямо в полете

Используя миниатюрные регистраторы с возможностью звукозаписи, биологи впервые получили аудиосвидетельство охоты летучих мышей на мигрирующих птиц. Записи доказали, что рукокрылые убивают и съедают пернатых, оставаясь в воздухе.

Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) — крупнейшая летучая мышь в Европе и России. Несмотря на громкое название, длина тела этих рукокрылых колеблется в пределах 10 сантиметров, а весят они от 41 до 76 граммов. Правда, размах крыльев достигает 41-46 сантиметров.

В основном эти летучие мыши питаются крупными жуками и ночными бабочками, съедая их в полете. По анализам крови и помета ученые ранее установили, что гигантские вечерницы также не прочь закусить мелкими воробьиными птицами в периоды их миграций.

Биологи по косвенным свидетельствам знали, что добычей гигантских вечерниц становились зарянки, пеночки, славки и горихвостки. Но впрямую наблюдать подобные нападения не доводилось, поскольку они происходили высоко в небе ночью. Предполагалось, что, как и насекомых, рукокрылые убивают и съедают пернатых прямо в воздухе.

Насчет этой версии существовали сомнения: учитывая, что некоторые из перечисленных птиц весят до половины массы самой летучей мыши, «воздушная трапеза» представлялась затруднительной. Однако теперь группе ученых под руководством исследователя летучих мышей Карлоса Ибаньеса (Carlos Ibáñez) удалось достоверно доказать, что именно так все и происходит. Статью об этом выпустили в журнале Science.

В эксперименте биологи использовали миниатюрные регистраторы с возможностью звукозаписи, разработанные специалистами Орхусского университета (Дания). Оснастив этими устройствами 17 летучих мышей, ученые впервые получили аудиосвидетельство их охоты на мигрирующих птиц.

Всего исследователи зафиксировали два таких эпизода. В одном гигантская вечерница прервала атаку, поскольку не догнала птицу после 30 секунд пикирующего преследования. Во втором случае охота завершилась успешно: летучая мышь настигла добычу у самой земли спустя почти три минуты погони. По характерным звукам, которые издавала птица, ученые заключили, что это была зарянка.



Нападение летучей мыши на птицу, визуализированное по данным регистратора. Звук ускорен и искажен шумом ветра, поэтому жевание в конце трудно различить / © Laura Stidsholt

Установленные на рукокрылых хищниках датчики регистрировали их движения и маневры в полете, а также все звуковое сопровождение, включая эхолокационные сигналы. Кроме того, на аудио попали отчаянные крики жертвы и последующее жевание летучей мыши — «ужин», во время которого полет не прерывался, длился целых 23 минуты.

Проанализировав остатки крыльев пернатых, которые ранее собрали вблизи мест обитания и кормежки гигантских вечерниц, исследователи дополнили представление о том, как те нападают на птиц. Спикировав на жертву с большой высоты и убив укусом, мыши затем отрывают им крылья, вероятно, чтобы снизить вес и сопротивление в полете. Предполагается, что гигантские вечерницы пользуются перепонкой между своими задними лапами, как мешком, — помещают туда добычу и разделываются с ней, продолжая оставаться в воздухе.

«Поразительно, что летучие мыши способны не только поймать птицу, но убить и съесть ее в полете… Как если бы человек на бегу схватил и расправился с 35-килограммовым животным», — прокомментировали свои открытия ученые.

