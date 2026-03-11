  • Добавить в закладки
11 марта, 12:04
Игорь Байдов
506

Косаток назвали причиной массовой гибели дельфинов у берегов Аргентины

❋ 3.9

Массовые выбросы дельфинов на берег в юго-западной части Атлантики происходят достаточно редко. Поэтому когда в 2021 году ученые зафиксировали такое происшествие, а затем, всего два года спустя, в 2023-м, история повторилась, это насторожило морских биологов. Изначально не удалось понять причину. Но, сопоставив результаты вскрытий и данные наблюдений, исследователи наконец нашли объяснение. Как выяснилось, все дело в появлении косаток.

Биология
# Аргентина
# дельфины
# китообразные
# косатки
# Патагония
Дельфины
Дельфины, оказавшиеся на мелководье в заливе Сан-Антонио, Аргентина / © Magdalena Arias

Ученые фиксируют случаи массовых выбросов дельфинов (Delphinidae) на берег в разных частях мира. В одних регионах это явление наблюдают чаще, в других — реже. Иногда на берегу оказываются десятки особей, иногда сотни.  

Причины такой трагедии не до конца понятны. Среди возможных объяснений — антропогенное воздействие, отравление токсичными водорослями, вирусные инфекции, шум кораблей, который сбивает навигацию, дезориентация животных, вызванная природными явлениями. 

Еще одна версия связана с хищниками. Некоторые специалисты предполагают, что группы дельфинов оказываются на берегу, пытаясь спастись от преследования. Но проверить эту гипотезу сложно. 

Преследование дельфинов хищниками, особенно косатками, обычно происходит на больших расстояниях и зачастую занимает длительное время, поэтому ученым крайне сложно проследить за этим процессом от начала до конца. Исследователи почти всегда видят только финал — животных на берегу — и не могут понять причину гибели. Кроме того, туши выбросившихся животных нередко выглядят абсолютно здоровыми. У них нет ран, внешних признаков болезней или следов деятельности человека. 

Новый импульс эта гипотеза получила после нескольких эпизодов на побережье севера Патагонии в Аргентине. Там за последние пять лет дважды зафиксировали массовые выбросы обыкновенных дельфинов (Delphinus delphis). Ранее в этом регионе подобные инциденты так часто не наблюдали, так что именно повторяемость событий привлекла внимание ученых.

Команда морских биологов под руководством Магдалены Ариас (Magdalena Arias) из Национального совета по научным и техническим исследованиям в Аргентине изучила эти два инцидента. Они провели вскрытие мертвых животных, а также собрали и проанализировали видео очевидцев и записи с дронов, которые туристы, гиды, рыбаки, местные жители выложили на платформе гражданской науки eWHALE.

Первый случай произошел в 2021 году в заливе Сан-Антонио в провинции Рио-Негро. Тогда на берег выбросились 52 дельфина, 38 из них умерли. Вскрытие животных показало, что на момент смерти они были в хорошем физическом состоянии. Следов болезней, травм или контакта с человеком не нашли. Ученые также не обнаружили пищи в желудках. Это означает, что дельфины не охотились и не преследовали добычу, а, скорее всего, спасали свою жизнь. 

дельфины
Движение группы обыкновенных дельфинов в заливе Сан-Антонио 21 сентября 2021 года и хронология событий, связанных с массовой гибелью животных / © Magdalena Arias

В 2023 году история повторилась: на берегу нашли почти 570 дельфинов. На этот раз обошлось без жертв.

Почему же морские млекопитающие оказались на берегу? Ключ к разгадке дали видеозаписи. Анализ видео показал, что в эпизоде 2021-го участвовала группа из 350 дельфинов, которая на большой скорости направлялась к заливу Сан-Антонио. Примерно через 30 минут позади нее появились восемь косаток (Orcinus orca).

У входа в залив 52 животных метнулись в сторону порта — туда, где расположено мелководье. Там дельфины затаились и почти неподвижно держались у дна, словно прятались. Косатки развернулись и ушли обратно. На следующий день в порту нашли 38 мертвых дельфинов.

Похожая картина наблюдалась в 2023 году. Но в этот раз местные власти и волонтеры сработали оперативно — всех животных удалось вернуть в океан.

Обыкновенные дельфины
Обыкновенные дельфины в акватории порта 22 сентября 2021 года / © Sebastian Ortega

Наблюдения показали еще одну особенность поведения. Перед появлением косаток дельфины двигались слишком близко друг к другу, меняли направление и демонстрировали признаки дезориентации. Такое состояние мог вызвать сильный стресс от продолжительной погони.

География местности сыграла свою роль. Залив Сан-Антонио отличается мелководьем и узкими каналами. Спасаясь от хищников, дельфины устремились туда, где косаткам сложнее маневрировать и использовать эхолокацию. Но для самих дельфинов этот рельеф оказался смертельной западней — песчаные отмели и узкие каналы помешали им сориентироваться и найти выход обратно в океан.

Сопоставив видео погони, поведение дельфинов, результаты вскрытий и наблюдения за косатками, ученые пришли к выводу, что дельфины пытались уйти от хищников. Во время бегства они заплывали на мелководье и иногда оказывались в смертельной ловушке, что и приводило к массовым выбросам на берег. Таким образом, команда Ариас получила доказательства в поддержку гипотезы, что стаи дельфинов могут оказаться на берегу, пытаясь спастись от преследования.

Выводы ученых представлены в журнале Royal Society Open Science.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
512 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# Аргентина
# дельфины
# китообразные
# косатки
# Патагония
Комментарии

