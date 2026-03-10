«Черная смерть» поставила под сомнение идею о расцвете природы после исчезновения людей

Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.

В период с 1347 по 1353 год Европу охватила самая катастрофическая пандемия в ее истории: «Черная смерть». Унеся жизни миллионов людей, чума, по разным оценкам, уничтожила от трети до половины населения Европы.

В некоторых городах смертность достигала 80%. В сельской местности «Черная смерть» привела к острой нехватке рабочей силы. Целые деревни опустели, поскольку сельская экономика рухнула. Во многих местах возделанные поля были заброшены, заросли кустами и деревьями, и снова стали домом для диких животных.

Если исходить из общепринятого в последнее столетие представления о том, что деятельность человека приносит природе исключительно вред, то можно было бы ожидать — снижение антропогенной нагрузки и восстановление дикой природы должны были способствовать ее процветанию.

Однако в реальности все было не совсем так, показали результаты нового исследования, проведенного учеными из Йоркского университета (Великобритания): когда численность населения Европы резко сократилась, так же резко на континенте сократилось и биоразнообразие.

Чтобы выяснить, как менялось разнообразие растений до, во время и после «Черной смерти», исследователи, статья которых опубликована в журнале Ecology Letters, проанализировали 109 ископаемых образцов пыльцы со всей Европы, охватывающих период нашей эры.

Дело в том, что окаменелые пыльцевые зерна в кернах осадочных пород, извлеченных из озер и болот, содержат ценную информацию о растительных сообществах, существовавших тысячи лет назад.

Анализ образцов показал, что в период с 0 по 1300 год нашей эры, по мере роста численности населения, разнообразие цветковых растений в Европе увеличилось. Оно росло на протяжении подъема и падения Западной Римской империи и продолжалось в раннем Средневековье. К Высокому Средневековью (XI-XIV века) уровень биоразнообразия достиг своего пика.

Но после 1348 года, то есть прихода в Европу «Черной смерти», ситуация резко изменилась, и в течение следующих примерно 150 лет разнообразие растений быстро и существенно сократилось.

Только спустя полтора столетия, по мере восстановления численности населения и возобновления сельского хозяйства, биоразнообразие в Европе начало снова расти.

Причем, как установили исследователи, картина не везде была одинаковой. Построив графики изменения биоразнообразия на участках с различной историей землепользования, они выяснили, что наибольшие потери растительного разнообразия произошли в районах, где выращивание зерновых культур полностью прекратилось. При этом в тех местах, где в период «Черной смерти» земледелие стабильно продолжалось, биоразнообразие, наоборот, выросло.

Таким образом, рост биоразнообразия в Европе происходил благодаря, а не вопреки деятельности человека, сделали вывод ученые. В основе этого феномена лежали так называемые мозаичные или фрагментарные ландшафты, объяснили исследователи.

В отличие от современных интенсивных методов ведения сельского хозяйства, основанных на выращивании монокультур, на протяжении большей части последних двух тысячелетий нормой были смешанные угодья — поля, где выращивали разные зерновые культуры, которые часто были окружены живыми изгородями или деревьями. Кроме того, как правило, возделанные участки земли перемежались с лесами, лугами, пастбищами и невозделанными участками.

В результате образовывались мозаичные ландшафты, где было много возможностей для выживания различных видов растений, и биоразнообразие было высоким.

«Черная чума» нарушила эту систему, уменьшив антропогенное воздействие. В результате ландшафт стал более однородным, что привело к снижению разнообразия растений. Возвращение людей к экстенсивному земледелию пошло природе на пользу, восстановив биоразнообразие.

Эти выводы ставят под сомнение природоохранную политику, которая выступает за уменьшение или даже полное устранение влияния человека на природу, отметили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.