О мероприятии

Ластоногие — общее название трех семейств хищных млекопитающих, вернувшихся к водному образу жизни. В отличие от китообразных и сирен, ластоногие рожают детенышей на суше. Однако прекрасно адаптированы к жизни в воде. Возвращение хищных млекопитающих в воду происходило несколькими параллельными ветками, независимо. Так получились три известных семейства ластоногих: моржи, настоящие и ушастые тюлени. Водная среда обитания диктует свои правила, и многие адаптации этих семейств довольно сходны. Но, поскольку пришли они в воду независимо, есть и серьезные различия. Об этом расскажет начальник отдела «Аквариум» ГАУ «Московский зоопарк» Андрей Тупикин.

