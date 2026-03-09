Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять мегасооружений-рекордсменов, которые установят новые вехи и стандарты строительства

На разных континентах сегодня возводится новое поколение мегасооружений — каждое из них призвано побить давние мировые рекорды по высоте, масштабу или технологическим инновациям в строительстве.

Башня Jeddah Tower / © Jeddah Now

1. Jeddah Tower, Саудовская Аравия

Башня Jeddah Tower готовится получить титул самого высокого здания в мире после завершения строительства, запланированного примерно на 2028 год. Ожидается, что ее высота достигнет 1000 метров, превзойдя Бурдж-Халифа более чем на 170 метров. Она станет первым в истории сооружением, преодолевшим отметку в один километр.

Задуманная как «вертикальный город», башня объединит офисные пространства, роскошные резиденции и пятизвездочный отель более чем на 200 этажах. Беспрецедентная высота ставит перед инженерами задачи экстремальных ветровых нагрузок, колоссальных напряжений материалов и сложнейших лифтовых систем, делая проект одним из самых амбициозных инженерных предприятий в истории.

Рендер «Мукааба» / © NMDC

2. «Мукааб», Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Говоря о зданиях-рекордсменах, люди обычно думают о высоте. Однако «Мукааб» (The Mukaab) станет крупнейшим зданием в мире по объему. Его гигантская кубическая форма вместит 1,4 миллиона квадратных метров, создавая полностью автономный городской квартал под одной крышей. По масштабам сооружение превзойдет даже завод Boeing Everett Factory.

Проект, расположенный в центре нового района New Murabba в Эр-Рияде, планируется завершить к 2030 году — к открытию Expo Эр-Рияд. Он раздвигает границы логистики, климатического контроля, транспортных систем и управления потоками людей: прежде ничего подобного в мире не строилось.

Burj Binghatti / © Binghatti Developers

3. Burj Binghatti, Дубай, ОАЭ

Burj Binghatti в Дубае готовится стать самым высоким в мире небоскребом исключительно жилого назначения, поднявшись примерно на 557 метров. Это позволит ему обойти нью-йоркскую Central Park Tower в категории полностью жилых зданий.

Строительство продолжается, а завершение намечено на конец 2026 года. Этот ультрароскошный небоскреб отражает неизменное стремление Дубая к вертикальной исключительности. Его изящная, устремленная вверх форма и декоративная корона создают серьезные инженерные сложности — особенно в части компенсации колебаний и обеспечения комфорта жильцов на экстремальной высоте.

Atlassian Central / © Getty Images

4. Atlassian Central, Австралия

Устойчивость к климатическим вызовам сегодня становится ключевым приоритетом, и строительная индустрия уже реагирует на этот вызов. Atlassian Central установит новый стандарт для экологичных небоскребов, став самой высокой гибридной деревянной башней в мире.

Сочетание массивной древесины со сталью и бетоном значительно снижает углеродный след строительства при сохранении высокой прочности конструкции.

Здание уже построено примерно наполовину и должно открыться в конце 2026 года. Этот проект символизирует переход к низкоуглеродному высотному строительству, доказывая, что рекордная архитектура может служить и экологическим целям.

Собор Саграда Фамилия / © Getty Images

5. Саграда Фамилия, Барселона, Испания

Собор Саграда Фамилия в Барселоне близится к завершению спустя более века строительства. После окончания работ над центральной башней высота храма достигнет около 163 метров, что сделает сооружение самой высокой церковью в мире и воплотит первоначальный замысел Антонио Гауди.

Основные конструктивные работы были завершены в 2026 году — к столетию со дня смерти Гауди. Строительство храма все еще продолжается: декоративные элементы будут дорабатываться и после этой даты, однако завершение центральной башни окончательно закрепит за зданием статус исторической и архитектурной вехи.