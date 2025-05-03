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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +620
Посты: 1542

Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Специалисты портала Visualcapitalist создали инфографику на основе данных проекта Our World in Data о ежедневные доходах самых богатых и бедных людей из 25 стран за 2024 год. Вся информация указана в долларах США и скорректирована с учетом паритета покупательной способности (ППС).

Сообщество
# инфографика
# статистика
# финансы
# экономика
Инфографика: ежедневные доходы самых богатых и самых бедных людей в 25 странах / © Visualcapitalist
Инфографика: ежедневные доходы самых богатых и самых бедных людей в 25 странах / © Visualcapitalist

По данным Our World in Data, 10% самых богатых американцев в среднем зарабатывают больше денег ежедневно (156 долларов США на человека, 12 тысяч рублей по курсу), чем аналогичные группы по всему миру.

Богатые россияне получают примерно по 40 долларов (более 3200 рублей) в день, а самые бедные — около девяти долларов (от 700 рублей).

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# аукцион
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# музей
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# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
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