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Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран
Специалисты портала Visualcapitalist создали инфографику на основе данных проекта Our World in Data о ежедневные доходах самых богатых и бедных людей из 25 стран за 2024 год. Вся информация указана в долларах США и скорректирована с учетом паритета покупательной способности (ППС).
По данным Our World in Data, 10% самых богатых американцев в среднем зарабатывают больше денег ежедневно (156 долларов США на человека, 12 тысяч рублей по курсу), чем аналогичные группы по всему миру.
Богатые россияне получают примерно по 40 долларов (более 3200 рублей) в день, а самые бедные — около девяти долларов (от 700 рублей).
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Генетики подтвердили устные предания народа Пикурис Пуэбло о прямом родстве с древними жителями Чако
Генетический анализ впервые подтвердил прямую связь современного коренного народа Пикурис Пуэбло с древними жителями региона каньона Чако. Исследование, инициированное самим племенем, показало непрерывную генетическую линию на протяжении последнего тысячелетия и помогло восполнить пробелы в устной истории народа.
Энтузиаст Тим Фрид почти два десятилетия извлекал змеиный яд и вводил его себе в малых дозах в своей лаборатории, в которую он превратил подвал собственного дома. Его рискованный поступок помог ученым разработать первую в мире сыворотку, которая может спасти жизнь от ядов самых смертоносных змей Земли.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Существование еще одной планеты в Солнечной системе пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Гипотетический объект не поддается поискам в оптическом диапазоне, а по косвенным признакам можно лишь уточнить параметры его массы и орбиты. Теперь ученые попробовали искать Девятую планету по ее тепловому излучению — и нашли подходящего кандидата.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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