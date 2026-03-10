Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лучшие фотографии дикой природы Великобритании: названы победители BWPA-2026

Победитель в номинации «Поведение животных», «Немезида» / © Mark Parker

В этом году фотографы представили более 12 000 снимков, запечатлевших разнообразие британской фауны и природных ландшафтов. Участники соревновались в 11 номинациях, посвященных различным аспектам дикой природы — от поведения животных до лесных экосистем.

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Paul Hobson

Главную награду конкурса — звание Британский фотограф дикой природы года — получил Пол Хобсон. Его гипнотизирующий снимок, также победивший в номинации «Черное и белое», был сделан со дна пруда в Шеффилде. На фотографии запечатлена жаба, плывущая по поверхности воды. Необычный ракурс создает почти сюрреалистический эффект и позволяет увидеть привычное животное с совершенно новой точки зрения.

Победитель в номинации «Молодой британский фотограф», птенец лебедя / © Ben Lucas

Победитель в номинации «Портреты животных», «В полный рост» / © Alastair Marsh

Победитель в номинации «Ботаника Британии», «Слизевики и капля воды» / © Barry Webb

Победитель в номинации «Побережье и море», «Ярко сияющий» / © James Lynott

Победитель в номинации «Среда обитания», «Мечта оляпки» / © Marc Humphrey

Победитель в номинации «Скрытая Британия», «Новая жизнь» / © Julian Terreros-Martin

Победитель в номинации «Городская дикая природа», «Заснувший за рулем» / © Simon Withyman

Победитель в номинации «Молодой фотограф в возрасте до 11 лет», «Лучший вид» / © Jamie Smart

Победитель в номинации «Молодой фотограф в возрасте 12-14 лет», «Хобби акробата» / © Jack Crockford

Руководитель конкурса Уилл Николлс отметил: «Победители этого года по-настоящему демонстрируют чудо, разнообразие и характер британской дикой природы. От привычных видов до редких и неожиданных моментов — все эти снимки показывают мастерство и страсть фотографов. Вместе они создают радостное празднование природы Британии и напоминают нам, почему эти места и виды заслуживают защиты».

Прием работ на British Wildlife Photography Awards 2027 уже открыт, и фотографы со всей страны снова могут попробовать запечатлеть самые удивительные моменты британской природы.