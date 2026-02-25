О мероприятии

К северу от Таймырского полуострова находится удивительный архипелаг — Северная Земля. Все арктические острова не похожи друг на друга, но Северная Земля совершенно поразительна. Здесь абсолютно плоские скалистые равнины нескольких уровней разделены крутыми высокими уступами, а огромные ледниковые купола мощностью сотни метров внезапно начинают двигаться, вода в глубоких речных долинах может вдруг подняться на несколько метров… Все это превращает архипелаг в особенное, ни на что не похожее место.

Очень интересна и история открытия Северной Земли. Ученые не могут объяснить ее появление на картах XVI века, потому что первые контуры архипелага появились только в 1913 году, и это было крупнейшим географическим открытием ХХ века, едва ли не последним географическим открытием такого масштаба.

Об истории открытия и исследования Северной Земли, о природе этого высокоширотного архипелага расскажет ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат географических наук, почетный полярник, историк полярных стран, участник и руководитель нескольких десятков арктических экспедиций Федор Александрович Романенко.

