Уникальные кадры: камера впервые поймала момент нападения лисы на волчонка

На новых кадрах, снятых в природном заповеднике в Италии, рыжая лисица атакует и, вероятно, убивает одного из двух волчат в логове. Известно, что волки иногда убивают лис, но обратный случай никогда ранее не был задокументирован на видео.

Камера впервые зафиксировала, как рыжая лисица напала на волчонка / © Current Zoology

Исследователи из университета Сассари (Италия) изучали, как волки перемещаются по резиденции Кастельпорциано (обширная охраняемая территория на окраине Рима) и воспитывают потомство.

Команда установила пять камер с датчиками движения около логова, чтобы наблюдать за репродуктивным поведением волков. Но однажды ночью камера, расположенная у входа, зафиксировала, как лисица обследует логово. В кадре четко видно, как она обнюхивает углубление, затем забирается внутрь и вытаскивает одного живого волчонка. Молодой волк успел вернуться в логово, но лисица вернулась во второй раз и схватила его.

© Current Zoology

Видео затем переключается на другую сцену возле логова, поэтому дальнейшие события не видно. Но исследователи предполагают, что лисица, скорее всего, убила волчонка, так как его больше не видели.

Один из самых любопытных аспектов этого наблюдения, как отмечают авторы в статье в журнале Current Zoology, заключается в том, что у лисицы было достаточно другой добычи. Следовательно нападение, скорее всего, не вызвано нехваткой пищи.

Хотя это единичный случай, ученые считают, что запись демонстрирует, как хищник среднего размера (например, лиса) может напрямую угрожать выживанию более крупного хищника, охотясь на его самых уязвимых особей.

Пока неизвестно, является ли это обычным поведением лис. Но если подобные случаи происходят чаще, чем предполагают ученые, они могут представлять незамеченную опасность для волчат в дикой природе.