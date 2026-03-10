Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уникальные кадры: камера впервые поймала момент нападения лисы на волчонка
На новых кадрах, снятых в природном заповеднике в Италии, рыжая лисица атакует и, вероятно, убивает одного из двух волчат в логове. Известно, что волки иногда убивают лис, но обратный случай никогда ранее не был задокументирован на видео.
Исследователи из университета Сассари (Италия) изучали, как волки перемещаются по резиденции Кастельпорциано (обширная охраняемая территория на окраине Рима) и воспитывают потомство.
Команда установила пять камер с датчиками движения около логова, чтобы наблюдать за репродуктивным поведением волков. Но однажды ночью камера, расположенная у входа, зафиксировала, как лисица обследует логово. В кадре четко видно, как она обнюхивает углубление, затем забирается внутрь и вытаскивает одного живого волчонка. Молодой волк успел вернуться в логово, но лисица вернулась во второй раз и схватила его.
Видео затем переключается на другую сцену возле логова, поэтому дальнейшие события не видно. Но исследователи предполагают, что лисица, скорее всего, убила волчонка, так как его больше не видели.
Один из самых любопытных аспектов этого наблюдения, как отмечают авторы в статье в журнале Current Zoology, заключается в том, что у лисицы было достаточно другой добычи. Следовательно нападение, скорее всего, не вызвано нехваткой пищи.
Хотя это единичный случай, ученые считают, что запись демонстрирует, как хищник среднего размера (например, лиса) может напрямую угрожать выживанию более крупного хищника, охотясь на его самых уязвимых особей.
Пока неизвестно, является ли это обычным поведением лис. Но если подобные случаи происходят чаще, чем предполагают ученые, они могут представлять незамеченную опасность для волчат в дикой природе.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
