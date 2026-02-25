  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 февраля, 14:51
Игорь Байдов
2

Биологи объяснили, зачем некоторые косатки собираются в большие группы

❋ 3.8

На берегу острова Беринга ученые нашли спинные плавники косаток со следами зубов, которые с большой долей вероятности принадлежали их же сородичам. Международная команда биологов собрала доказательства того, что представители одной группы косаток могут охотиться на представителей другой. Открытие поможет объяснить, почему эти морские млекопитающие часто путешествуют вместе.

Биология
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские животные
# охота
косатки
На некоторых косаток могут нападать другие косатки / Alamy, Francois Gohie, VWPics

В северной части Тихого океана обитают два экотипа косаток, которые ведут совершенно разный образ жизни: транзитные (косатки Т-типа) и резидентные (косатки R-типа). Транзитные косатки, которых также называют «косатками Бигга», — кочевники. Они собираются во временные охотничьи группы и вместе нападают на тюленей, дельфинов и других китов. Их социальные связи меняются, они свободно перемещаются и не привязаны к одной семье.

С резидентами все иначе. Эти косатки создают большие кланы, основанные на кровном родстве по материнской линии. Детеныши остаются с матерью на всю жизнь. Вместе они отдыхают, путешествуют. Охотятся же они чаще поодиночке, но при этом всегда держатся поблизости друг от друга, координируя поиск рыбы. После охоты резиденты нередко делятся добычей с другими членами семьи, поддерживая тем самым прочные социальные связи внутри стаи.

Ученые долго полагали, что два экотипа практически не пересекаются. Но Сергей Фомин из Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружил свидетельства жестоких столкновений между представителями этих групп. 

В 2022 году на одном из пляжей острова Беринга Фомин нашел спинной плавник косатки. Он был в крови и весь покрыт следами чужих зубов. Через два года, в 2024-м, на берег выбросило еще один со следами укуса.

Генетическая экспертиза показала, что плавники принадлежали резидентным косаткам, а следы зубов — с большой долей вероятности транзитным. Команда Фомина пришла к выводу, что морские млекопитающие стали жертвой косаток Бигга.

Коллега Фомина Ольга Филатова из Университета Южной Дании давно пыталась понять, почему резидентные косатки создают такие большие и устойчивые семьи. Обычно у зубатых китов (Odontoceti), к которым относятся и косатки, группы меняются: старые знакомые уходят, появляются новые, союзы распадаются и создаются заново. Но резидентные косатки живут иначе — они всю жизнь остаются с матерью, даже став взрослыми и самостоятельными охотниками.

Когда биолог узнала о двух плавниках и вероятном каннибализме, все встало на свои места. Она предположила, что резидентные косатки, вероятно, сбиваются в большие группы, чтобы защититься от агрессивных сородичей. Вместе с Фоминым и коллегой Иваном Федутиным исследовательница опубликовала научную работу в журнале Marine Mammal Science, где изложила эту гипотезу.

Косатки — высшие хищники в своей экосистеме. Они не имеют естественных врагов среди морских млекопитающих и почти не подвергаются нападениям со стороны других животных. Но встречаются исключения. Известны случаи, когда более мелкие гринды (Globicephala) заставляли косаток спасаться бегством, атакуя всей группой. 

Сородичи тоже не всегда дружелюбны. В 2016 году биолог Джаред Тауэрс (Jared Towers) из канадской компании Bay Cetology описал случай, когда стая транзитных косаток загнала и убила новорожденного детеныша из такой же группы. Тело хищники не тронули. По словам Тауэрса, убийство нужно было, чтобы самка (мать детеныша) снова стала готова к спариванию: у многих хищников самка не спаривается, пока занимается выкармливанием.

Тауэрс согласен с гипотезой, что резидентные косатки собираются большими семьями, чтобы защититься от сородичей. Вот только насчет каннибализма на острове Беринга у него есть сомнения. Ученые не могут исключать, что плавники откусили свои же во время драки. Или косатки умерли естественной смертью, а их трупы просто объели.

Почему косатки могут практиковать каннибализм? Филатова полагает, что такие эпизоды связаны с необычными обстоятельствами, например с малым количеством пищи в конкретной среде. На острове Беринга основная добыча косаток — морские котики и сивучи. Когда на лежбищах никого нет, хищникам приходится искать другие варианты. Если в такой момент мимо проплывает молодая резидентная косатка, оставшаяся без защиты семьи, она вполне может превратиться из сородича в обед.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
497 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские животные
# охота
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
500
Квазары: ультраяркие космические машины
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Трехмерный мир белков и разработка лекарств
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Семь этапов эволюции мышления человека
Шанинка
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Животные китайского календаря
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Фев
800
Скифы исторические и скифы археологические
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 февраля, 15:07
ИИМК РАН

Археологи обнаружили на Тамани грунтовые фамильные склепы эллинистической эпохи

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

ИИМК РАН
# античность
# археология
# захоронение
# история
# Краснодарский край
24 февраля, 17:37
ФизТех

Физики смогли контролировать динамику трехуровневой системы на основе искусственного атома

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

ФизТех
# атом
# квантовая физика
# квантовые свойства
# кубиты
# физика
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи объяснили, зачем некоторые косатки собираются в большие группы

    25 февраля, 14:51

  2. Любимый сын Чингисхана заставил генетиков усомниться в 40 миллионах потомков его отца

    25 февраля, 14:10

  3. Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины

    25 февраля, 13:55

  4. Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

    25 февраля, 13:51
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Сергей Дусаков
2 минуты назад
В Париже сказывается наверное близость Великобритании. sarcasm

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы

Питон Удав
32 минуты назад
А рога то откуда у самок? Из воздуха? Те же минералы и используют! Так не проще ли, вообще на рога не тратить минералы, чем потом их поедать? И да,

Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Sibusiso Maseko
40 минут назад
Raising rainbow trout successfully requires cold, clean, and well-oxygenated water—ideally between 10°C and 16°C (50°F–60°F)—as they are sensitive to temperature fluctuations and poor water quality. They can be farmed in various systems, including raceways,

Китай и Чили объединили усилия в крупнейшей экспедиции по изучению глубин желоба Атакама

Александр Березин
1 час назад
Я, ну, до 2029 года недолго осталось. Там мы и узнаем, кто же тут на самом деле верующий.

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Березин
1 час назад
Иван, "Александр, от чего ж вы не написали что вообще за год сделают раз у них такой большой потенциал?" Потому что потенциал измеряют не в месяцах

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Березин
1 час назад
Я, "Ахахах, так в чём прикол высокого УИ, если от этого нет никакой экономической выгоды?" Выгода от высокого УИ техническая. Но чтобы понять ее, вам

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Я
1 час назад
Александр, ну, ну. Блаженны верующие.

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Я
1 час назад
“Нет, ошибка тут никак не у меня. Ошибка у вас: вы неверно прочитали инфу от Рокетдайн. Цитирую: "In 1992, Rocketdyne estimated that the eight-year F-1 engine development program had cost $1.77

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Я
1 час назад
Александр, ахахах, вы демагог от бога, браво👏🤣 “Какая разница -- объяснено в тексте по ссылке. И дело совсем не в цене топлива. Но чтобы это

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Артур Ребров
2 часа назад
Кино, давайте сохраним все ролики с тик-тока.

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Артур Ребров
2 часа назад
Evgenia, есть ли намерение написать обзорный материал по новым методам хранения данных?

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, от чего ж вы не написали что вообще за год сделают раз у них такой большой потенциал? 😏 Все ж понимаете, что потенциал потенциалом, а

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

DivineCats Stories
3 часа назад
Надежда, а фотографы которые тебе все это показали это тоже ужасные люди?

Лучшие фото дикой природы — победители Sony World Photography Awards 2026

Юрий Багов
3 часа назад
GrokskynetX

xAI Маска получила доступ к секретным сетям Пентагона: Grok интегрируют в Минобороны США

Радослав Бояджиев
3 часа назад
Ужасный научный язык у автора. Просто невозможно читать нормально. Автор на ограмотение.

Женская дружба помогла самкам оленей в выживании

Александр Березин
3 часа назад
Alex, двигатели шаттлов исходно проектировали многоразовыми. Кстати, их поснимали с шаттлов при музеефикации и отправили на склады. Т.е. было

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Александр Березин
3 часа назад
Иван, США сегодня имеют много бОльший космический потенциал, чем в 1969 году. Потенциал ведь совсем не в ВВП измеряется.

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Юрий Багов
3 часа назад
Foxtrot, а потом помогут полякам восстановить Речь Посполитую от можа до можа, а то там быдло взбунтовалось

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Александр Березин
3 часа назад
Алексей, а он прям существует? Вы цифры-то по конкретно испытанному в нем железу видели?

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Sam Dowson
3 часа назад
Foxtrot, крымское заодно, чо уж там

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно