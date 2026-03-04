О мероприятии

Член Русского географического общества Борис Семянников расскажет про путешествия отважных мореплавательниц, которые в одиночку или с командой бороздили океаны, открывали новые земли и бросали вызов штормам. А затем поведает про легендарных летчиц, которые ставили рекорды, участвовали в войнах и доказывали, что небо не имеет границ и предрассудков. Это истории не только о подвигах, но и о внутренней силе, упорстве и страсти, которая вела их сквозь все преграды.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация