Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые приблизили робота к автономной работе
Ученые КНИТУ-КАИ получили свидетельство о государственной регистрации программного модуля обучения коллаборативного робота-манипулятора. Роботизированную систему обучили захватывать различные нестандартные объекты, что имеет практическое значение в народном хозяйстве — при сортировке на конвейерах, в сборочном производстве, при сборе урожая. Уникальность предлагаемого решения в том, что система способна обучаться новым операциям без участия программиста, используя визуальные данные и цифровую модель робота.
Проект «Интеллектуальные роботизированные системы на базе компьютерного зрения и машинного обучения» реализован в казанском вузе в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и Университеты».
Исследователи из Казани создали проект для 6-осевого коллаборативного робота: в виртуальной среде его учат «хватать» неизвестные объекты неопределенной формы, а затем в реальности он выполняет задание без серьезных сбоев. Надо сказать, что действие роботизированных систем в неоднородной среде или в контакте с людьми выходят за рамки привычного программирования, ведь традиционные алгоритмы управления не обладают необходимой гибкостью.
Задача — «натаскать» робота самостоятельно ориентироваться и формировать стратегию управления без жесткого программирования. Здесь, совсем как у ребенка, постигающего мир, проводником выступил бы эмпирический опыт. Этот метод формирования поведения робота называется «обучение с подкреплением» (RL, Reinforcement Learning). Робот действует как игрок в видеоигре: пробует варианты, учится на ошибках и сам находит лучшие ходы. Но тогда придется проводить миллионы тренировочных эпизодов, что нереально и с точки зрения потраченного времени, и с точки зрения сохранности используемого оборудования. Поэтому на практике применяется известная парадигма Sim2Real, при которой обучение проводится в виртуальной среде и затем передается реальному роботу. Такой подход снижает стоимость экспериментов, ускоряет обучение и позволяет изменять параметры среды, чего трудно достичь в реальных условиях.
Дополнительный вызов — интеграция RL с компьютерным зрением в единой архитектуре: обучение на «сырых» изображениях усложняет интерпретацию ошибок. Поэтому предпочтительны модульные системы, где модуль восприятия выдает структурированные данные (например, 6D-позу объекта), а RL-модуль фокусируется на стратегиях движения. Это ускоряет конвергенцию и повышает надежность Sim2Real, но несет риски: ошибки восприятия передаются контроллеру, а в реальности возникают сдвиги в данных датчиков и контактах. Для их устранения используют адаптацию к предметной области и дообучение на реальных данных.
«Ключевой проблемой в обучении на основе симуляций считается так называемый «Sim2Real разрыв», который возникает из-за несоответствий в динамике, освещении, сенсорном шуме у физической среды и ее виртуального «двойника», — поясняет руководитель проекта, доцент кафедры автоматики и управления КНИТУ-КАИ Полина Лазарева. — Были предложены различные методы для устранения этого разрыва. Наиболее распространенным является рандомизация предметной области, которая вносит случайные возмущения в параметры моделирования. Такие характеристики, как длина, масса, центр тяжести, коэффициенты трения и шум датчика подлежат рандомизации, что вынуждает оператора разрабатывать надежную политику, способную работать в изменяющихся условиях».
Необходимо отметить, что несмотря на заметный прогресс в сокращении разрыва в Sim2Real, большинство найденных разработчиками по всему миру решений по-прежнему требуют значительных вычислительных ресурсов и тщательной настройки.
Сочетание компьютерного зрения и методов обучения с подкреплением в рамках единой архитектуры управления — перспективное направление исследований, уверены разработчики из КНИТУ-КАИ.
По задумке казанских ученых, политика формируется с помощью RL и curriculum learning в среде Unity ML-Agents, а затем переносится в реальную систему без значительного разрыва. «Мы разработали систему, которая объединяет компьютерное зрение и обучение с подкреплением, чтобы роботы могли обучаться действиям в симуляции и выполнять их в реальности, — уточняет Полина Лазарева. — Это решение устраняет разрыв между моделированием и промышленным применением, делая роботов по-настоящему адаптивными и автономными».
В итоге решение включает модуль распознавания и определения 6D-позы объектов (координаты + ориентация в пространстве), цифровую модель робота и среды в Unity, где агент обучается захвату и манипуляции объектами, а также перенос обученного поведения в реального робота (Sim2Real), обеспечивающий адаптивность к реальным условиям. Таким образом робот сможет подстраиваться под новые задачи без ручного перепрограммирования.
Инновационность предлагаемого учеными КНИТУ-КАИ решения заключается в использовании единой цепочки «компьютерное зрение → симуляция → обучение с подкреплением → перенос в реальный мир для автономного захвата объектов».
По словам разработчиков, по сравнению с традиционными методами настройки в 2-3 раза сокращаются затраты времени и средств на внедрение коллаборативных роботов.
Ожидаемый результат — быстрая, надежная стратегия управления с минимальной донастройкой на реальном роботе, открывающая путь к коллаборативным приложениям.
Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Уже давно в социальных сетях распространяются видеоролики с воющими под музыку собаками. Одни воспринимают такое поведение как случайную реакцию на звук, другие полагают, что за этим скрываются вокальные способности, которые, возможно, собаки унаследовали от своих предков — древних волков. Команда ученых из США решила проверить, действительно ли домашние питомцы различают высоту звука и пытаются подстроить под нее свой голос, или же это просто совпадение, своего рода инстинктивный отклик на мелодию без всякой «музыкальности».
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии