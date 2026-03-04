Слушатели узнают про почти четыре тысячи лет истории истерии.

Истерия — одна из самых долгоиграющих патологий в мире. Первые следы обнаруживаются еще в древнегреческих папирусах, а в XIX-XX веках ее активно изучали Жан-Мартен Шарко и Зигмунд Фрейд.

Почти четыре тысячи лет истории истерии — это яркий пример того, как медицина может заблуждаться. И, действуя из лучших побуждений, вредить и пациентам, и науке. Популяризатор доказательной медицины, врач и научный журналист Алексей Водовозов проследит этот долгий путь, на котором слушателей будут поджидать то контрастный душ, то гипноз, то прочие чудеса.

