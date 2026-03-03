  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Вторая квантовая революция

Слушатели узнают, что реально умеют квантовые компьютеры, и почему они не заменят обычные ПК.

ФизТех
12 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 2

О мероприятии

Как квантовая физика перестает быть «странной теорией про микромир» и становится инженерным инструментом, меняющим технологии здесь и сейчас?

Генеральный директор Российского квантового центра Максим Игоревич Острась расскажет о том, чем квантовые технологии отличаются от «просто очень маленьких» технологий; какие мифы вокруг этой темы мешают понимать главное — и что уже подтверждено экспериментами; что реально умеют квантовые компьютеры, и почему они не заменят обычные ПК, но могут дать прорыв в отдельных задачах; что такое квантовая связь, и в чем заключаются ее обещания и ограничения.

Расписание
12
Четверг
Март 2026
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 2

3 марта, 05:00
Александр Речкин
2
# квантовые технологии
# технологии
# физика
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Евгений Клоков
27 минут назад
Антон, многовато

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

R
34 минуты назад
Иван, Светский Иран до исламской революции аятолл был одним из главных союзников Израиля, но после прихода к власти исламских радикалов, они

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Дмитрий Филимонов
38 минут назад
Причинно-следственная связь может быть и иной. Не исключено, что те, кто ест больше разнообразной растительной пищи, изначально лучше следят за

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Иван Колупаев
58 минут назад
Alexander, да это скорее антисионизм. Евреи вроде умный народ а приходится объяснять на пальцах. Когда евреев сжигают в печах обижают и притесняют я

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Щепановский Александр...
1 час назад
Антон, у Франции есть много колоний и бывших колоний, где говорят на французском, смотрят их СМИ и даже пользуются специальной валютой. Испания,

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Sergey Gorovoy
2 часа назад
оно конечно понятно, что быть нищим, но "свободным", куда круче, нежели прилично-живущим, но, блин, "рабовладельчески-бесправным", хе-хе)😂😂😂...

Поделенный континент: как выглядела Африка, когда 90% ее территории принадлежало Европе

Alexander Lipkovich
2 часа назад
Иван, Исламские страны играют значительную роль в финансировании ООН, особенно через добровольные взносы в специализированные агентства и

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Violet Writer
3 часа назад
"Индекс оценивает и ранжирует страны по тому, насколько позитивно они воспринимаются в..."  ... странах Запада.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Иван, и правильно делают, здесь явно патриотизмом не зарядиться :)

Новая проблема ракеты SLS опять надолго отложила полет американцев к Луне

Антон Кучерук
5 часов назад
А Франции что тут забыла? Культура никакая, влияние тоже спорное

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Антон Кучерук
5 часов назад
Andy, а сколько должно быть? Миллион?

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Jora Bayramow
5 часов назад
Наблюдение в течение 30 -ти лет, это очень мизерно короткий срок по космическим меркам. Я предполагаю, это изначально была невидимой Черной дырой.

Астрономы поймали красный сверхгигант WOH G64 в момент внезапного изменения температуры

Andy Caufman
6 часов назад
Тенденция печальная, но ожидаемая

Составлена карта нелегальной торговли человеческими почками с 2000 по 2022 год

Сергей Голышев
7 часов назад
Sam, спасибо

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Andy Caufman
7 часов назад
Ого, ещё ни кто не написал, что у РФ маловато баллов 🤡

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Александр
7 часов назад
Ну да, пердеть всю ночь, какой тут сон

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Александр Кожин
7 часов назад
Заняться им нечем больше? Лучше бы нашли средство от клеща Варроа и диванных клопов.

Биологи поняли, зачем пчелы строят соты не шестигранной формы

Имя Фамилия
7 часов назад
Клетчатка - очень тяжелая для переваривания пища. Поэтому организм отключает все лишние функции и бросает все силы на пищеварение. Интересно было

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Mikhail Lukashev
9 часов назад
Николай, ну это мне знакомо не понаслышке, так как раз в IT-сфере и работаю-)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Виктор Сергеев
9 часов назад
Хусейн, они и помогают. Как Вы думаете, кто практически уничтожил пиратство в Сомалийских водах? Правильно: саудовцы....

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

