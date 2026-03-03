Уведомления
Слушатели узнают, что реально умеют квантовые компьютеры, и почему они не заменят обычные ПК.
О мероприятии
Как квантовая физика перестает быть «странной теорией про микромир» и становится инженерным инструментом, меняющим технологии здесь и сейчас?
Генеральный директор Российского квантового центра Максим Игоревич Острась расскажет о том, чем квантовые технологии отличаются от «просто очень маленьких» технологий; какие мифы вокруг этой темы мешают понимать главное — и что уже подтверждено экспериментами; что реально умеют квантовые компьютеры, и почему они не заменят обычные ПК, но могут дать прорыв в отдельных задачах; что такое квантовая связь, и в чем заключаются ее обещания и ограничения.
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 2
Джаред Айзекман хочет от лунной программы больше пусков, чтобы заранее испытать на низкой околоземной орбите технику для лунных экспедиций. Сходно делали во время первой лунной программы времен фон Брауна. Хотя идея выглядит здравой, выбранный главой NASA путь ее реализации скорее повышает шансы на неприятности и срывы сроков.
Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.
Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
17 Августа, 2017
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
6 Февраля, 2014
Вместо Луны
