Слушатели узнают, что реально умеют квантовые компьютеры, и почему они не заменят обычные ПК.

О мероприятии

Как квантовая физика перестает быть «странной теорией про микромир» и становится инженерным инструментом, меняющим технологии здесь и сейчас?

Генеральный директор Российского квантового центра Максим Игоревич Острась расскажет о том, чем квантовые технологии отличаются от «просто очень маленьких» технологий; какие мифы вокруг этой темы мешают понимать главное — и что уже подтверждено экспериментами; что реально умеют квантовые компьютеры, и почему они не заменят обычные ПК, но могут дать прорыв в отдельных задачах; что такое квантовая связь, и в чем заключаются ее обещания и ограничения.

Расписание Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лётная, д. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация