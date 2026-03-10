Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Недостроенный небоскреб Atlassian Central стал самой высокой в мире гибридной деревянной башней
Строительство нового самого высокого в мире гибридного деревянного небоскреба близится к завершению. Здание под названием Atlassian Central — амбициозный небоскреб из инженерной древесины, отличающийся инновационной конструкцией, в которой сочетаются бетон, сталь и дерево. Здание, чей экзоскелет и многослойный фасад теперь четко выделяются на горизонте Сиднея, достигло высоты более 90 метров.
Atlassian Central спроектирован архитектурными бюро BVN и SHoP Architects и является частью масштабного девелоперского проекта в Сиднее, Австралия. Для сравнения: до сих пор самым высоким гибридным деревянным небоскребом считался Ascent в Милуоки (США), высота которого составляет 86,6 метра. Atlassian Central поднимется до 183 метров — более чем вдвое выше — и, по данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), главного международного авторитета по высоте зданий, станет самым высоким в мире построенным зданием такого типа (если не учитывать проекты, которые пока существуют лишь на стадии предложений и не получили официального одобрения).
Гибридная конструкция означает, что, в отличие, например, от норвежского небоскреба Mjøstårnet, в проекте широко используются бетон и сталь, что позволяет зданию подниматься значительно выше, сохраняя при этом устойчивость. Наряду с этими материалами применяются клееные деревянные колонны и перекрестно-клееные деревянные панели, которые поставляются из Европы. В общей сложности в строительстве будет использовано около 10 000 кубических метров инженерной древесины.
Экологичность проекта усиливается сложной фасадной системой, включающей солнечные панели, а также автоматизированную систему управления от специализированной компании EBSA, которая значительно сократит потребность здания в механическом охлаждении.
Башня также интегрирует существующее историческое здание, которое будет отреставрировано и включено в пространство главного вестибюля. На нижних этажах разместится хостел, а большая часть из 39 этажей небоскреба будет отведена под офисные помещения и несколько открытых садовых зон.
Точная дата завершения строительства пока не объявлена, однако ожидается, что здание будет полностью готово к концу 2026 года или в течение 2027 года.
Пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, уничтожила, по меньшей мере, треть населения континента. Помимо прочего, это привело к массовому упадку сельского хозяйства и зарастанию полей. Но, хотя дикая природа вступила в свои права, вместе с численностью населения резко упало и разнообразие растений. Такие парадоксальные результаты показало новое исследование.
Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.
Треть века назад Штаты и Мексика подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле. Авторы новой научной работы показали, что это спровоцировало рост войн между бандами и подъем смертности среди молодых мужчин на десятки процентов — но только в тех зонах, которые были интересны картелям. Всего после подписания соглашения в Мексике было убито (оценка с учетом исчезнувших трупов) более 0,85 миллиона человек.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
