Недостроенный небоскреб Atlassian Central стал самой высокой в мире гибридной деревянной башней

Строительство нового самого высокого в мире гибридного деревянного небоскреба близится к завершению. Здание под названием Atlassian Central — амбициозный небоскреб из инженерной древесины, отличающийся инновационной конструкцией, в которой сочетаются бетон, сталь и дерево. Здание, чей экзоскелет и многослойный фасад теперь четко выделяются на горизонте Сиднея, достигло высоты более 90 метров.

Строительство Atlassian Central / © EBSA

Atlassian Central спроектирован архитектурными бюро BVN и SHoP Architects и является частью масштабного девелоперского проекта в Сиднее, Австралия. Для сравнения: до сих пор самым высоким гибридным деревянным небоскребом считался Ascent в Милуоки (США), высота которого составляет 86,6 метра. Atlassian Central поднимется до 183 метров — более чем вдвое выше — и, по данным Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), главного международного авторитета по высоте зданий, станет самым высоким в мире построенным зданием такого типа (если не учитывать проекты, которые пока существуют лишь на стадии предложений и не получили официального одобрения).

Строительство Atlassian Central / © Dexus / Brendan Read

Гибридная конструкция означает, что, в отличие, например, от норвежского небоскреба Mjøstårnet, в проекте широко используются бетон и сталь, что позволяет зданию подниматься значительно выше, сохраняя при этом устойчивость. Наряду с этими материалами применяются клееные деревянные колонны и перекрестно-клееные деревянные панели, которые поставляются из Европы. В общей сложности в строительстве будет использовано около 10 000 кубических метров инженерной древесины.

Рендер Atlassian Central / © Dexus

Экологичность проекта усиливается сложной фасадной системой, включающей солнечные панели, а также автоматизированную систему управления от специализированной компании EBSA, которая значительно сократит потребность здания в механическом охлаждении.

Башня также интегрирует существующее историческое здание, которое будет отреставрировано и включено в пространство главного вестибюля. На нижних этажах разместится хостел, а большая часть из 39 этажей небоскреба будет отведена под офисные помещения и несколько открытых садовых зон.

Точная дата завершения строительства пока не объявлена, однако ожидается, что здание будет полностью готово к концу 2026 года или в течение 2027 года.