Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 марта, 09:13
Рейтинг: +803
Посты: 1878

Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году

От Южной Америки до Европы и Карибского бассейна государства все активнее конкурируют, стремясь сделать получение гражданства более доступным. Эта тенденция отражает растущий спрос на свободу передвижения, экономические возможности и глобальную безопасность на фоне меняющейся геополитической ситуации.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Туризм
Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году / © World Visualized 
Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году / © World Visualized 

По данным ряда экспертных источников, специализирующихся на вопросах гражданства, следующие страны выделяются упрощенными требованиями — будь то натурализация, происхождение, инвестиционные программы или получение статуса через проживание.

1. Аргентина

Аргентина считается одной из стран с самой быстрой процедурой натурализации в мире. Согласно законодательству, иностранные граждане могут подать заявление на получение гражданства уже через два года законного проживания. В отличие от многих других юрисдикций, здесь не требуется длительный этап постоянного проживания перед натурализацией. Соискателю необходимо подтвердить легальный доход, базовое владение испанским языком и интеграцию в общество, однако формального минимального инвестиционного порога не установлено. Допускается двойное гражданство. Короткие установленные законом сроки делают Аргентину одним из наиболее прямых и понятных путей к получению гражданства.

2. Доминика

Доминика реализует одну из старейших и наиболее признанных программ «гражданство за инвестиции» в Карибском регионе. Эксперты отмечают прозрачность и эффективность действующей модели. Вместо многолетнего проживания заявитель может получить гражданство, сделав утверждённый государством финансовый взнос или инвестировав в одобренные объекты недвижимости. Рассмотрение заявок занимает, как правило, месяцы, а не годы, при этом требования обязательного физического проживания отсутствуют. Сочетание скорости, четких процедур и строгой проверки благонадежности делает Доминику одной из наиболее доступных опций для получения второго паспорта.

3. Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда также предлагает гражданство через инвестиции и регулярно получает высокие оценки от консультантов по международной мобильности. Кандидаты могут выбрать между взносом в национальный фонд развития, инвестицией в утвержденную недвижимость или участием в бизнес-проектах. Требование физического присутствия минимально и считается выполнимым. Программа ориентирована в том числе на семьи, а сроки обработки заявок остаются сравнительно короткими. Четкая правовая база и предсказуемость условий укрепляют репутацию страны как одной из наиболее доступных инвестиционных юрисдикций.

4. Парагвай

Парагвай часто упоминается как одна из более простых стран Южной Америки для натурализации. Процедура предполагает получение постоянного вида на жительство и проживание в стране в течение нескольких лет до подачи заявления на гражданство. В последние годы власти уделяют больше внимания фактическому проживанию и реальной интеграции, однако сама правовая структура остаётся сравнительно понятной. Невысокая стоимость жизни и менее сложные административные процедуры по сравнению с рядом западных стран делают Парагвай привлекательным вариантом для тех, кто готов установить прочные связи со страной.

5. Эквадор

Эквадор предлагает четкую последовательность: временный вид на жительство, затем постоянный, а впоследствии — гражданство. Примерно через три года легального проживания можно подать заявление на натурализацию. Необходимо сдать экзамен по испанскому языку и основам гражданского устройства, однако финансовые требования остаются умеренными по международным меркам. Двойное гражданство разрешено. Аналитики отмечают, что сочетание гибких визовых категорий, умеренных сроков проживания и приемлемых затрат делает Эквадор одним из наиболее практичных маршрутов к гражданству в Латинской Америке.

6. Бразилия

Бразилия предлагает несколько путей натурализации, что повышает ее доступность. Стандартная процедура предполагает несколько лет постоянного проживания, подтверждение знания португальского языка и безупречную репутацию. Однако срок может быть существенно сокращен при браке с гражданином Бразилии или наличии бразильского ребенка. Страна признает двойное гражданство и обладает одним из самых «сильных» паспортов в Латинской Америке по уровню безвизовой мобильности. Крупная экономика и гибкость законодательства регулярно включают Бразилию в списки сравнительно доступных юрисдикций.

7. Португалия

Португалия остается одной из самых обсуждаемых европейских стран для долгосрочного планирования гражданства. После пяти лет законного проживания заявитель может подать документы при условии базового владения языком и отсутствия судимости. Несмотря на реформы инвестиционных программ резидентства, страна сохраняет структурированный и предсказуемый путь от вида на жительство к гражданству. Поскольку португальское гражданство предоставляет полные права в Европейском союзе, эксперты часто называют его одной из стратегически наиболее привлекательных и сравнительно доступных опций в ЕС.

8. Канада

Канада предлагает прозрачную и строго регламентированную процедуру. Сначала необходимо получить статус постоянного жителя, затем — прожить установленное количество времени на территории страны перед подачей на натурализацию. Требуются знание языка и успешная сдача теста на гражданство. Хотя сроки нельзя назвать самыми короткими, система ценится за институциональную стабильность и четкость правил. Канада допускает двойное гражданство и занимает высокие позиции в мировых рейтингах паспортов, что делает ее привлекательным долгосрочным выбором.

9. Ирландия

Ирландия особенно выделяется возможностями получения гражданства по происхождению. Лица, чьи родители или бабушки и дедушки родились в Ирландии, могут претендовать на гражданство через регистрацию в реестре рождений за рубежом. Для тех, кто не имеет ирландских корней, стандартная натурализация требует пяти лет засчитываемого проживания. Ирландский паспорт предоставляет полные права гражданина ЕС и широкие возможности безвизового передвижения. Благодаря механизмам гражданства по происхождению и устойчивой правовой системе Ирландия регулярно входит в число наиболее доступных европейских вариантов.

10. Новая Зеландия

Новая Зеландия предлагает структурированную и четко определенную процедуру натурализации. Обычно требуется пять лет проживания с соблюдением минимальных требований по фактическому пребыванию, подтверждение владения английским языком и намерения сохранять связь со страной. Хотя сроки нельзя назвать кратчайшими, правовая ясность и прозрачность администрирования укрепляют репутацию Новой Зеландии как понятного и доступного пути к гражданству. Страна допускает двойное гражданство и высоко ценится за качество управления и уровень жизни, что усиливает ее привлекательность для международных заявителей.

Mikhail Lukashev
9 минут назад
Николай, полностью согласен с вами. И у меня, конечно, случались ошибки (все мы люди) в той сфере, в которой работаю.

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
34 минуты назад
Mikhail, статья весьма любопытная. Но ляпы есть ляпы, их стоит не допускать, стремиться уменьшать и исправлять в любом издании. Сам факт такого ляпа не

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
45 минут назад
Николай, ну я согласен. Но это научпоп-ресурс, не более и не менее. Это не статья в рецензируемом журнале. Статья сама по себе интересная.

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Сергей Механик
49 минут назад
Что ж, значит люди в этом аспекте более похожи на кошек. 😏

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Николай Цыгикало
52 минуты назад
Mikhail, неверно по определениям, что такое метеорит. Не соответствует фактической картине. Не красит научно-популярный ресурс. Хотя в целом ничего

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
55 минут назад
Николай, ну я же написал: написано кривовато. Но, в общем, не преступно для русского языка-)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
1 час назад
Mikhail, если не стал метеоритом, то и вещество не метеоритное.Метеор лететь не может, это не предмет, а явление в атмосфере. "пишу о том, не знаю о чем". :)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
1 час назад
евгений, это вы, как понимаю, из графика Time Spent per Visit взяли. Ну на то он и per visit. Может, инет у них медленный, и потому смотрят они дольше за одно

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Malik Greek
1 час назад
Отличная статья. И ни одной ру мра*и из треклятого geoip:ru. Впн наше все, а вк пусть отлиз***ет у Газпромбанка, сами у себя)

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

евгений Русский
7 часов назад
Mikhail, Да. Особенно удивила Украина с 8 местом в мире по времени просмотра. Может смотрят как там родня устроилась?

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Andy Caufman
8 часов назад
Практически перепись заблокированного или планируемого к блоку. Казалось бы, причем тут честная конкуренция

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Кащей
9 часов назад
Боевые аналитики в комментариях вперёд 🤣🤣🤣

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

DivineCats Stories
10 часов назад
Технически альтруизм это тоже следствие эгоизма Просто кошки честны в своих намерениях и эмоциях мяу

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Надежда Каменова
11 часов назад
Вода вода вода Столько болтовни и никакой конкретикт

Ученые установили срок формирования привычки. И это не 21 день

Mikhail Lukashev
11 часов назад
Николай, ну, в общем-то, по тексту: "метеоритного вещества", а не "метеоритов". Да, кривовато, конечно, написано. Но, по сути: летит метеор,

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
11 часов назад
"Каждый день в атмосферу входят тонны метеоритного вещества, но большая часть его сгорает, не долетая до поверхности." Метеоритом называется

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Кино Киноев
11 часов назад
Вячеслав, ну правильно - кот хотел чтобы с НИМ поиграли...

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Mikhail Lukashev
11 часов назад
Иван, там столько интересной статистики по вашей ссылке: читать - не перечитать-) Автор статьи действительно же прошлась в тексте по всем

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Денис Антонов
12 часов назад
На реддите забавно - русский паблик забанен, паблики про суицид нет. Вот такая свобода слова

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Денис Антонов
12 часов назад
И на всех западных платформах нет свободы слова. Особенно реддит

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

