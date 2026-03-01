Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году

От Южной Америки до Европы и Карибского бассейна государства все активнее конкурируют, стремясь сделать получение гражданства более доступным. Эта тенденция отражает растущий спрос на свободу передвижения, экономические возможности и глобальную безопасность на фоне меняющейся геополитической ситуации.

Самые простые страны для получения гражданства в 2026 году / © World Visualized

По данным ряда экспертных источников, специализирующихся на вопросах гражданства, следующие страны выделяются упрощенными требованиями — будь то натурализация, происхождение, инвестиционные программы или получение статуса через проживание.

1. Аргентина

Аргентина считается одной из стран с самой быстрой процедурой натурализации в мире. Согласно законодательству, иностранные граждане могут подать заявление на получение гражданства уже через два года законного проживания. В отличие от многих других юрисдикций, здесь не требуется длительный этап постоянного проживания перед натурализацией. Соискателю необходимо подтвердить легальный доход, базовое владение испанским языком и интеграцию в общество, однако формального минимального инвестиционного порога не установлено. Допускается двойное гражданство. Короткие установленные законом сроки делают Аргентину одним из наиболее прямых и понятных путей к получению гражданства.

2. Доминика

Доминика реализует одну из старейших и наиболее признанных программ «гражданство за инвестиции» в Карибском регионе. Эксперты отмечают прозрачность и эффективность действующей модели. Вместо многолетнего проживания заявитель может получить гражданство, сделав утверждённый государством финансовый взнос или инвестировав в одобренные объекты недвижимости. Рассмотрение заявок занимает, как правило, месяцы, а не годы, при этом требования обязательного физического проживания отсутствуют. Сочетание скорости, четких процедур и строгой проверки благонадежности делает Доминику одной из наиболее доступных опций для получения второго паспорта.

3. Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда также предлагает гражданство через инвестиции и регулярно получает высокие оценки от консультантов по международной мобильности. Кандидаты могут выбрать между взносом в национальный фонд развития, инвестицией в утвержденную недвижимость или участием в бизнес-проектах. Требование физического присутствия минимально и считается выполнимым. Программа ориентирована в том числе на семьи, а сроки обработки заявок остаются сравнительно короткими. Четкая правовая база и предсказуемость условий укрепляют репутацию страны как одной из наиболее доступных инвестиционных юрисдикций.

4. Парагвай

Парагвай часто упоминается как одна из более простых стран Южной Америки для натурализации. Процедура предполагает получение постоянного вида на жительство и проживание в стране в течение нескольких лет до подачи заявления на гражданство. В последние годы власти уделяют больше внимания фактическому проживанию и реальной интеграции, однако сама правовая структура остаётся сравнительно понятной. Невысокая стоимость жизни и менее сложные административные процедуры по сравнению с рядом западных стран делают Парагвай привлекательным вариантом для тех, кто готов установить прочные связи со страной.

5. Эквадор

Эквадор предлагает четкую последовательность: временный вид на жительство, затем постоянный, а впоследствии — гражданство. Примерно через три года легального проживания можно подать заявление на натурализацию. Необходимо сдать экзамен по испанскому языку и основам гражданского устройства, однако финансовые требования остаются умеренными по международным меркам. Двойное гражданство разрешено. Аналитики отмечают, что сочетание гибких визовых категорий, умеренных сроков проживания и приемлемых затрат делает Эквадор одним из наиболее практичных маршрутов к гражданству в Латинской Америке.

6. Бразилия

Бразилия предлагает несколько путей натурализации, что повышает ее доступность. Стандартная процедура предполагает несколько лет постоянного проживания, подтверждение знания португальского языка и безупречную репутацию. Однако срок может быть существенно сокращен при браке с гражданином Бразилии или наличии бразильского ребенка. Страна признает двойное гражданство и обладает одним из самых «сильных» паспортов в Латинской Америке по уровню безвизовой мобильности. Крупная экономика и гибкость законодательства регулярно включают Бразилию в списки сравнительно доступных юрисдикций.

7. Португалия

Португалия остается одной из самых обсуждаемых европейских стран для долгосрочного планирования гражданства. После пяти лет законного проживания заявитель может подать документы при условии базового владения языком и отсутствия судимости. Несмотря на реформы инвестиционных программ резидентства, страна сохраняет структурированный и предсказуемый путь от вида на жительство к гражданству. Поскольку португальское гражданство предоставляет полные права в Европейском союзе, эксперты часто называют его одной из стратегически наиболее привлекательных и сравнительно доступных опций в ЕС.

8. Канада

Канада предлагает прозрачную и строго регламентированную процедуру. Сначала необходимо получить статус постоянного жителя, затем — прожить установленное количество времени на территории страны перед подачей на натурализацию. Требуются знание языка и успешная сдача теста на гражданство. Хотя сроки нельзя назвать самыми короткими, система ценится за институциональную стабильность и четкость правил. Канада допускает двойное гражданство и занимает высокие позиции в мировых рейтингах паспортов, что делает ее привлекательным долгосрочным выбором.

9. Ирландия

Ирландия особенно выделяется возможностями получения гражданства по происхождению. Лица, чьи родители или бабушки и дедушки родились в Ирландии, могут претендовать на гражданство через регистрацию в реестре рождений за рубежом. Для тех, кто не имеет ирландских корней, стандартная натурализация требует пяти лет засчитываемого проживания. Ирландский паспорт предоставляет полные права гражданина ЕС и широкие возможности безвизового передвижения. Благодаря механизмам гражданства по происхождению и устойчивой правовой системе Ирландия регулярно входит в число наиболее доступных европейских вариантов.

10. Новая Зеландия

Новая Зеландия предлагает структурированную и четко определенную процедуру натурализации. Обычно требуется пять лет проживания с соблюдением минимальных требований по фактическому пребыванию, подтверждение владения английским языком и намерения сохранять связь со страной. Хотя сроки нельзя назвать кратчайшими, правовая ясность и прозрачность администрирования укрепляют репутацию Новой Зеландии как понятного и доступного пути к гражданству. Страна допускает двойное гражданство и высоко ценится за качество управления и уровень жизни, что усиливает ее привлекательность для международных заявителей.