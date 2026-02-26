О мероприятии

Историк-американист Айшат Останбекова обсудит формирование британской колониальной Америки: от первых неудачных попыток заселения в конце XVI века до середины XVIII столетия, от Роанока до Джеймстауна и Плимута. Лектор рассмотрит, какие были типы колоний и чем они отличались друг от друга по экономической специализации и религиозной принадлежности колонистов, и особое внимание уделит идентичности колонистов как британских подданных и тому, как в них уживались, с одной стороны, гордость своей принадлежностью к Британской империи, а с другой – комплекс неполноценности перед метрополией.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить