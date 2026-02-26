О мероприятии

Классические мхи — самая многочисленная и экологически могущественная группа мохообразных. В центре лекции — их невероятное морфологическое разнообразие, от подушек Grimmia на камнях до ковров Sphagnum на болотах. Кандидат биологических наук Фомичев Константин Игоревич детально разберет строение спорогония, которое является ключом к их систематике. Лекция будет посвящена тому, как эта группа сформировала ландшафты целых биомов и как ее изучают сегодня.