Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров

Шахматы — игра стратегии и интеллекта — на протяжении веков остаются одним из важнейших видов интеллектуального соперничества между людьми.

Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров / © World Visualized

Высшей ступенью признания в шахматах стало звание гроссмейстера. Оно присуждается игрокам, которые демонстрируют выдающееся мастерство и исключительную преданность игре.

Ниже перечислены страны, в которых, по данным Международной шахматной федерации (ФИДЕ), больше всего шахматных гроссмейстеров.

Россия — 256 гроссмейстеров. Россия обладает долгой и богатой традицией воспитания выдающихся шахматистов. От легендарных мастеров — таких как Михаил Ботвинник и Василий Смыслов — до современных звезд вроде Сергея Карякина и Владимира Крамника, российская шахматная школа остается одной из самых сильных и влиятельных в мире.

США — 101 гроссмейстер. В Соединенных Штатах существует мощное и активно развивающееся шахматное сообщество. Среди ведущих игроков — Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Уэсли Со, которые регулярно входят в число сильнейших шахматистов планеты.

Германия — 96 гроссмейстеров. Германия обладает богатым шахматным наследием. Среди ее легендарных представителей — Эмануэль Ласкер и Зигберт Тарраш. Сегодня традицию продолжают современные мастера, такие как Аркадий Найдич и Ливиу-Дитер Нисипяну.

Украина — 93 гроссмейстера. Украина подарила миру множество выдающихся шахматистов, включая бывшего чемпиона мира Руслана Пономарева.

Индия — 64 гроссмейстера. Развитие шахмат в Индии за последние десятилетия стало по-настоящему стремительным. Ведущими фигурами стали Вишванатан Ананд, Пентала Харикришна и Видит Гуджрати. Среди нового поколения также выделяется действующий чемпион Гукеш Доммараджу.

Венгрия — 58 гроссмейстеров. Венгрия славится своей шахматной школой. Среди ее легендарных представителей — Юдит Полгар, Лайош Штайнер и Дьюла Брейер.

Сербия — 58 гроссмейстеров. В Сербии насчитывается более 50 гроссмейстеров и около 2500 игроков в международном рейтинговом списке. Интересно, что Велимир Ивич стал гроссмейстером в 2020 году, ранее получив звание международного мастера в 2018-м и мастера ФИДЕ в 2016 году.

Замыкают десятку гроссмейстеры из Испании (56), Франции (50) и Китая (48). Несмотря на относительную скромность этого числа по сравнению с историческими лидерами, шахматы в Китае динамично развиваются. Государственная поддержка этого вида спорта с 1980-х годов уже принесла свои плоды: китайские гроссмейстеры регулярно входят в мировую элиту. Среди них — Дин Лижэнь и многократная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань.