Топ-10 стран с наибольшим числом шахматных гроссмейстеров
Шахматы — игра стратегии и интеллекта — на протяжении веков остаются одним из важнейших видов интеллектуального соперничества между людьми.
Высшей ступенью признания в шахматах стало звание гроссмейстера. Оно присуждается игрокам, которые демонстрируют выдающееся мастерство и исключительную преданность игре.
Ниже перечислены страны, в которых, по данным Международной шахматной федерации (ФИДЕ), больше всего шахматных гроссмейстеров.
Россия — 256 гроссмейстеров. Россия обладает долгой и богатой традицией воспитания выдающихся шахматистов. От легендарных мастеров — таких как Михаил Ботвинник и Василий Смыслов — до современных звезд вроде Сергея Карякина и Владимира Крамника, российская шахматная школа остается одной из самых сильных и влиятельных в мире.
США — 101 гроссмейстер. В Соединенных Штатах существует мощное и активно развивающееся шахматное сообщество. Среди ведущих игроков — Фабиано Каруана, Хикару Накамура и Уэсли Со, которые регулярно входят в число сильнейших шахматистов планеты.
Германия — 96 гроссмейстеров. Германия обладает богатым шахматным наследием. Среди ее легендарных представителей — Эмануэль Ласкер и Зигберт Тарраш. Сегодня традицию продолжают современные мастера, такие как Аркадий Найдич и Ливиу-Дитер Нисипяну.
Украина — 93 гроссмейстера. Украина подарила миру множество выдающихся шахматистов, включая бывшего чемпиона мира Руслана Пономарева.
Индия — 64 гроссмейстера. Развитие шахмат в Индии за последние десятилетия стало по-настоящему стремительным. Ведущими фигурами стали Вишванатан Ананд, Пентала Харикришна и Видит Гуджрати. Среди нового поколения также выделяется действующий чемпион Гукеш Доммараджу.
Венгрия — 58 гроссмейстеров. Венгрия славится своей шахматной школой. Среди ее легендарных представителей — Юдит Полгар, Лайош Штайнер и Дьюла Брейер.
Сербия — 58 гроссмейстеров. В Сербии насчитывается более 50 гроссмейстеров и около 2500 игроков в международном рейтинговом списке. Интересно, что Велимир Ивич стал гроссмейстером в 2020 году, ранее получив звание международного мастера в 2018-м и мастера ФИДЕ в 2016 году.
Замыкают десятку гроссмейстеры из Испании (56), Франции (50) и Китая (48). Несмотря на относительную скромность этого числа по сравнению с историческими лидерами, шахматы в Китае динамично развиваются. Государственная поддержка этого вида спорта с 1980-х годов уже принесла свои плоды: китайские гроссмейстеры регулярно входят в мировую элиту. Среди них — Дин Лижэнь и многократная чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань.
Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.
Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Новые данные показали, что удар зонда DART не только изменил орбитальный период небольшого спутника Диморфа вокруг его «родителя» Дидима, но и вызвал небольшое изменение движения всей бинарной системы вокруг Солнца. Эти результаты укрепляют уверенность ученых в том, что технология кинетического удара, при заблаговременном обнаружении опасного объекта, может помочь отклонить потенциально опасный астероид от столкновения с Землей.
Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.
Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.
Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
