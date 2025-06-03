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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +1023
Посты: 2232

Какаду заподозрили в срыве пуска первой австралийской ракеты Eris

Австралийский стартап Gilmour Space Technologies в середине мая вынуждено отменил долгожданный запуск своей 23-метровой ракеты Eris из-за неисправности электропроводки. 

Сообщество
# Gilmour Space
# космос
# ракеты
Коллаж с изображением ракеты Eris (слева) и какаду у кабельной сети стартового стола (справа) / © Gilmour Space Technologies
Коллаж с изображением ракеты Eris (слева) и какаду у кабельной сети стартового стола (справа) / © Gilmour Space Technologies

В ходе поиска причин проблем был выявлен потенциальный подозреваемый в саботаже. Им стал большой попугай какаду, который проявлял повышенный интерес к кабельной сети стартового стола.

Хотя официально птицу виновной не признали, представители компании подтвердили, что она «по крайней мере, могла быть одной из причин» для скачка напряжения в электросети, который привел к срабатыванию системы раскрытия головного обтекателя ракеты.

Представители Gilmour Space Technologies рассказали телеканалу 7NEWS, что расследование продолжается, и в ближайшее время они сообщат о новом времени окна запуска. 

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