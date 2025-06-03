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Какаду заподозрили в срыве пуска первой австралийской ракеты Eris

Коллаж с изображением ракеты Eris (слева) и какаду у кабельной сети стартового стола (справа) / © Gilmour Space Technologies

В ходе поиска причин проблем был выявлен потенциальный подозреваемый в саботаже. Им стал большой попугай какаду, который проявлял повышенный интерес к кабельной сети стартового стола.

Хотя официально птицу виновной не признали, представители компании подтвердили, что она «по крайней мере, могла быть одной из причин» для скачка напряжения в электросети, который привел к срабатыванию системы раскрытия головного обтекателя ракеты.

Представители Gilmour Space Technologies рассказали телеканалу 7NEWS, что расследование продолжается, и в ближайшее время они сообщат о новом времени окна запуска.