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У нечеловеческих приматов впервые обнаружили способность давать друг другу «имена»
Эксперимент с обыкновенными игрунками помог узнать, что эти небольшие обезьяны Нового Света используют особые звуки, чтобы называть друг друга и поддерживать связь в тропических лесах. Это открытие указывает на сложность коммуникации нечеловеческих приматов.
Ученые ранее считали, что способность присваивать друг другу имена — вокально «маркировать» других особей своего вида и распознавать их в соответствии с этим — одна из высших когнитивных функций, присущих людям. Впоследствии такое поведение обнаружили у больших дельфинов (афалин), слонов и некоторых видов попугаев.
Недавно сотрудники Центра нейронаук имени Эдмонда и Лили Сафра и Бенинской школы компьютерных наук и инженерии при Еврейском университете в Иерусалиме (Израиль) показали, что нечто вроде имен существует и у нечеловеческих приматов — обыкновенных игрунок Callithrix Jacchus. Статья об этом опубликована в журнале Science.
Авторы открытия записали разговоры между парами игрунок, а также их взаимодействие с компьютером. В исследовании участвовали 10 особей Callithrix Jacchus из трех различных групп: Адонис (самец, возраст — семь лет), Кето (самка, шесть лет) и Элла (самка, два года); Бхуми (самка, шесть лет), Брахма (самец, семь лет) и три их детеныша; Диа (самка, семь лет) и Дионис (самец, шесть лет).
Все семьи разместили по отдельным клеткам, которые находились в одной большой комнате — 3,8 на 2,6 метра. Она была разделена на две части с помощью шторы, оборудована системой слежения и набором микрофонов.
Пару испытуемых рассаживали по двум вольерам: одну игрунку — в маленький из проволочной сетки, вторую — в большой из прозрачного пластика с отверстиями. Перед каждым тестом штору поднимали, что позволяло животным увидеть друг друга. Через несколько минут штору опускали, эксперимент начинался и длился по 1,5 часа.
В общей сложности ученые провели 281 сеанс со всеми приматами. Они вступали в диалог друг с другом, издавая характерные крики (что-то вроде пронзительного «фи» — пример). Во время каждого сеанса записывали в среднем по 116,15 ± 53,2 «фи», издаваемых одной игрункой.
Затем исследователи провели дополнительный эксперимент, в котором роль второго примата в паре сыграл компьютер, воспроизводивший звуки, записанные на первом этапе. Всего состоялось 20 сеансов. Одну обезьяну — Брахму — пришлось исключить из выборки, так как во всех случаях она обращала свой крик только Бхуми, соседу по клетке.
Анализ «фи» показал, что так игрунки маркируют сородичей. Кроме того, каждый испытуемый воспринимал и правильно реагировал на крик, адресованный именно ему и направленный в его сторону. Приматы из одной и той же группы использовали похожие сигналы, чтобы «называть» других особей. По мнению ученых, такая «маркировка» помогает игрункам поддерживать контакт друг с другом и сохранять сплоченность группы в их среде обитания — густых тропических лесах.
«Наше открытие подчеркивает сложность социальной коммуникации у игрунок. Они используют эти звуки не только для самолокализации, как считалось ранее: они также нужны для обращения к конкретным сородичам», — отметил Гай Орен, руководитель исследования.
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