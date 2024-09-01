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26 минут назад
Андрей Папиш
22

Зоологи открыли новый вид амеб-вампиров, которые вскрывают добычу как пакетик сахара

4.5

Немецкие зоологи нашли в болотах Германии ранее неизвестных амеб-вампиров, которые гибнут на свету и питаются уникальным способом. Лабораторный анализ показал, что эти одноклеточные хищники разрывают клетки водорослей пополам, чтобы затем съесть содержимое. Специалисты назвали новый вид «разрушителем».

Биология
# амеба
# вампиры
# водоросли
# Германия
# питание
# хищничество
# эукариоты
Процесс питания Strigomyxa ruptor
Процесс питания Strigomyxa ruptor. (a) Амеба, поглощающая клетку Closterium. (b) Красноватая полоса гранулированной цитоплазмы (RB) перед расщеплением клеточной стенки в двух плоскостях. На правых панелях показана та же структура при большем увеличении / © Ecology an Evolution, Andreas Suthaus and Sebastian Hess.

Из школьного курса биологии вы наверняка помните про бесформенных одноклеточных амеб, которые передвигаются ложноножками и населяют пресноводные водоемы. Но среди этих простейших есть довольно необычная клада Vampyrellida — это амебы-вампиры. Почти 50 видов этих существ находили на шести континентах Земли и даже в океане.

Вампирами их прозвали за необычную стратегию питания: экстракцию протопластов. Амебы пронзают клеточную стенку, например, водоросли и пожирают содержимое. Обыкновенные амебы захватывают жертву целиком и переваривают ее в пищевых вакуолях — процесс называют фагоцитозом. Вампиры вдобавок вполне универсальные хищники, многие виды едят как водоросли, так и нематод, коловраток, грибы и прочее.

Среди Vampyrellida есть особи с особенными способами питания: одни проникают в клетку жертвы, другие вторгаются в колонию клеток — все зависит от типа добычи. И большинство представителей этой клады еще не открыто. Но на днях в журнале Ecology and Evolution вышла статья двух немецких зоологов, в которой те сообщили о находке нового вида амеб-вампиров с ранее неизвестной хищнической стратегией.

Процесс питания Strigomyxa ruptor, ускоренный в 60 раз. Амеба захватывает три клетки Closterium intermedium, извлекает содержимое клетки и выбрасывает опустошенные клеточные стенки / © Ecology an Evolution, Andreas Suthaus and Sebastian Hess.

Специалисты нашли новых одноклеточных в болотах Кельна и Рекке (Германия). Амебы размером от 50 до 150 микрометров питаются водорослями клостериум — одиночными серповидно изогнутыми клетками, которые внутри поделены на две симметричные половинки. Анализируя водные образцы, биологи не нашли в них водорослей с отверстиями в клеточных стенках, какие обычно оставляют амебы-вампиры. Но они увидели, как живых клостериумов становилось меньше, а опустошенных клеточных оболочек — больше.

Выяснилось, что новые амебы, которым дали имя Strigomyxa ruptor, поглощали целые водорослевые клетки, часто собирая их в кучу вплоть до семи штук. Затем внутри пищевых вакуолей ровно по центру клетки клостериума прокладывалась красная полоса цитоплазмы. Через некоторое время клетка разрывалась по центру и из двух половинок выходила протоплазма. Точно так же мы открываем пакетик сахара, когда хотим подсластить чай или кофе.

Дополнительный анализ выявил, что в первые секунды S.ruptor проделывает узкое отверстие в клеточной стенке водоросли, а после вскрытия собирает протоплазму в другие вакуоли. В конце амеба выбрасывала пустые клетки водоросли, как ненужную упаковку или шелуху. Весь процесс от поглощения до «выплевывания» занимал 30-45 минут. Наблюдения за поведением этих оранжево-красных клеток осложнила их исключительная светочувствительность (совсем как у вампиров): порой они разрывались, если находились на свету 30 секунд.

Выделив генетическую последовательность обнаруженных амеб, зоологи поместили их в отдельный род Strigomyxa. Название состоит из двух латинских корней: мифическая птица стрикс (στρίξ), которая питается плотью и кровью, и слизь (μυξα). Видовое имя ruptor буквально означает «разрушитель», что отсылает к способу питания амебы.

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Биология
# амеба
# вампиры
# водоросли
# Германия
# питание
# хищничество
# эукариоты
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