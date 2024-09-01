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Зоологи открыли новый вид амеб-вампиров, которые вскрывают добычу как пакетик сахара
Немецкие зоологи нашли в болотах Германии ранее неизвестных амеб-вампиров, которые гибнут на свету и питаются уникальным способом. Лабораторный анализ показал, что эти одноклеточные хищники разрывают клетки водорослей пополам, чтобы затем съесть содержимое. Специалисты назвали новый вид «разрушителем».
Из школьного курса биологии вы наверняка помните про бесформенных одноклеточных амеб, которые передвигаются ложноножками и населяют пресноводные водоемы. Но среди этих простейших есть довольно необычная клада Vampyrellida — это амебы-вампиры. Почти 50 видов этих существ находили на шести континентах Земли и даже в океане.
Вампирами их прозвали за необычную стратегию питания: экстракцию протопластов. Амебы пронзают клеточную стенку, например, водоросли и пожирают содержимое. Обыкновенные амебы захватывают жертву целиком и переваривают ее в пищевых вакуолях — процесс называют фагоцитозом. Вампиры вдобавок вполне универсальные хищники, многие виды едят как водоросли, так и нематод, коловраток, грибы и прочее.
Среди Vampyrellida есть особи с особенными способами питания: одни проникают в клетку жертвы, другие вторгаются в колонию клеток — все зависит от типа добычи. И большинство представителей этой клады еще не открыто. Но на днях в журнале Ecology and Evolution вышла статья двух немецких зоологов, в которой те сообщили о находке нового вида амеб-вампиров с ранее неизвестной хищнической стратегией.
Специалисты нашли новых одноклеточных в болотах Кельна и Рекке (Германия). Амебы размером от 50 до 150 микрометров питаются водорослями клостериум — одиночными серповидно изогнутыми клетками, которые внутри поделены на две симметричные половинки. Анализируя водные образцы, биологи не нашли в них водорослей с отверстиями в клеточных стенках, какие обычно оставляют амебы-вампиры. Но они увидели, как живых клостериумов становилось меньше, а опустошенных клеточных оболочек — больше.
Выяснилось, что новые амебы, которым дали имя Strigomyxa ruptor, поглощали целые водорослевые клетки, часто собирая их в кучу вплоть до семи штук. Затем внутри пищевых вакуолей ровно по центру клетки клостериума прокладывалась красная полоса цитоплазмы. Через некоторое время клетка разрывалась по центру и из двух половинок выходила протоплазма. Точно так же мы открываем пакетик сахара, когда хотим подсластить чай или кофе.
Дополнительный анализ выявил, что в первые секунды S.ruptor проделывает узкое отверстие в клеточной стенке водоросли, а после вскрытия собирает протоплазму в другие вакуоли. В конце амеба выбрасывала пустые клетки водоросли, как ненужную упаковку или шелуху. Весь процесс от поглощения до «выплевывания» занимал 30-45 минут. Наблюдения за поведением этих оранжево-красных клеток осложнила их исключительная светочувствительность (совсем как у вампиров): порой они разрывались, если находились на свету 30 секунд.
Выделив генетическую последовательность обнаруженных амеб, зоологи поместили их в отдельный род Strigomyxa. Название состоит из двух латинских корней: мифическая птица стрикс (στρίξ), которая питается плотью и кровью, и слизь (μυξα). Видовое имя ruptor буквально означает «разрушитель», что отсылает к способу питания амебы.
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